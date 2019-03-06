من هو المعكاز ؟ – عبد الحق بن رحمون

زمان جديد

في كل مدينة عربية، أو مغربية إلا ويوجد شارع أو مقهى يطلق عليه “المعكازين“.

فالمعكاز دائما يبحث عن عصا ووساطات لتشغيل أبنائه ليتعكز عليها، في كلّ مراحل حياته، وتراه “يطنز” على الناس وهو مستريح، شعاره الخالد كم من حاجة قضيناها بالحصول على الريع ، وكم من أشخاص قضوا لنا حوائجنا وقلبنا عليهم وجوهنا الصفراء.

والمعكاز شخصية عدمية، إذا قلت له “أنت معكاز“، سينزل عليك بوابل من التفلسف، ويدعي أنه من أنشط خلق الله على الكرة الأرضية.

المعكاز في تفسير القدامى، هو الذي يعجز عن النهوض من سريره للضغط على زر الكهرباء، وأحيانا ينام من غير أن يرتدي البيجامة، أو يغسل أسنانه بالمعجون والفرشاة.

المعكاز إذا ما سألته أين ضاعت بعض أغراضك وأردت أن يساعدك، سرعان ما يدعي أو يتمارض أنه “عيان“ وعظامه تؤلمه أو أن الوقت غير مناسب لمساعدتك لأنه يريد أن ينام.

المعكاز وحالة “العكز“ هي أقصى مراتب الكسل والخمول، لو أردنا أن نعُدَّ كم يوجد في كل مدينة من معكاز في إحصاء عالمي، أكيد سنجد رقما قياسيا منذ بداية الحضارات الانسانية.

“المعكازة” أو “المعاكيز” هم من يجلسون في المقاهي “ينشون” الذباب ويعدون المارة في ساعة الذروة .

وفي اعتقادي أن المعكاز لايرث العكز أو الكسل من أهله، وإنما هي تَعوُّد واستهتار في تأجيل أشياء وقضايا في غاية الأهمية.

لهذا فكل مؤسسة خاصة أو عمومية إلا ويوجد بها حفنة من “المعكازين“، الذي يتهاونون في عملهم، أو يحاولون سلخ الوقت بطرق خاصة وملتوية، يقضون جل أوقات العمل في المكان المخصص للتدخين، وأكثر من ساعة في بيت الوضوء من أجل الاستعداد للصلوات الخمس، ونصف يوم في فتح مواقع التواصل الاجتماعي، وساعة كاملة في إعداد الشاي، في مقابل تأجيل عدة أعمال وملفات ومواعيد هامة يتم إهدارها بلزوم ما لايلزم.

ويذكر أن المعكاز دائما يبحث عن تبريرات واهية، وفي غاية السلبية، لأنه شخص لاتعول عليه ليقضي مآرب الناس.

وأحيانا شخصية المعكاز، تشبه المحشش والشمام، الذي يبقى جاثما في مقعده لايتحرك قيد أنملة، لايعمل ولايترك الذين يجلسون معه في طاولة المقهى يذهبون إلى حال سبيلهم لقضاء أغراضهم.

ومن صفات المعكاز، وبما أن ذراعه لاتقدر على القيام بالأعمال الشاقة أو الأعمال التي تحتاج إلى فكر وذهن، فإن لسانه لاتحده مسافات من السكك الحديدية من تلويك الكلام والثرثرة.

وهناك من يرى أن مشكلة التنمية الاقتصادية، وتقدم بلدان، وتخلف بلدان أخرى، وعدم تحقيق وعود زعماء أحزاب، ورؤساء حكومات هو بسبب غياب التوزيع العادل لـ 24 ساعة في اليوم إلى ثلاث حصص، ولهذا إذا وجدت قضايا مؤجلة، وتباطؤا في إنجاز مشاريع واستحقاقات اقتصادية واجتماعية، فاعلم أن وراء ذلك عرمرم من المعكازين في الدواوين الوزارية، حيث لايمكن إعطاؤهم فرصة لإعادة النظر في أحوالهم حتى لو تقاعدوا أو استفادوا من المغادرة الطوعية.

وتبقى طبيعة الشخص المعكاز دائما كما هي لاتتغير، كالحجرة في وسط الطريق، وأحيانا المعكاز “يعكز” على نفسه في الدخول إلى سوق رأسه أو إلى المرحاض لقضاء حاجته.