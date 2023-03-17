من هو المتقاعد؟ – محمد ثابت آل غازي

باختصار شديد هو مواطن افنى زهرة شبابه واجمل سنين عمره في خدمة بلده حتى وصل الى نهاية العمر والذي يُلزِم الدولة ان توفر له كل مستلزمات العيش الكريم لاكمال بقية حياته في سلام وطمأنينة ، لانه اصبح في هذا العمر فريسة للامراض المزمنة وبعضها تكون امراض فتاكة تستنزف كل وارداته ومدخراته المالية ، ولكن الغريب ان ما يخصص لبعض المتقاعدين من راتب يكاد يكون مبلغ رمزي لا يرتقي الى حجم احتياجاته اليومية ، لان قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وتعديلاته حدد راتب المتقاعد على ضوء اخر راتب اسمي استلمه من دائرته قبل احالته الى التقاعد بالاضافة الى الشهادة وسنين الخدمة وغلاء المعيشة ، ونتيجة لذلك اصبح هنالك موظفين رواتبهم التقاعدية تتجاوز المليوني دينار ، وبالمقابل هنالك موظفين لازالت رواتبهم لاتتجاوز 400 الف دينار وهذا المبلغ لا يكفي لتأمين بعض التزاماته الاسرية والصحية …لقد أغفل هذا القانون ان الموظف عند تقاعده تسقط عنه كل الامتيازات التي كان يتمتع بها اثناء خدمته الوظيفية واصبح لايقدم عملاً او جهداً يستحق عليه هذه الامتيازات كما هو الحال عند احتساب الرواتب التقاعدية لحاملي الشهادات العليا والشهادات الاولية ، ويجب اخذ ذلك بنظر الاعتبار عند تعديل القانون المذكور واحتساب الاستحقاقات المالية للجميع بالتساوي مع الابقاء على بعض الفوارق البسيطة للتمييز بينهم ، فلا فرق بين عامل النظافة والموظف الكبير فكلاهما خدم وطنه كل ضمن اختصاصه وكلاهما ايضاً يحتاج الى تأمين متطلبات الحياة لذويه ، وهذا يستدعي من المشرع الانتباه الى ذلك ويحدد الراتب على اساس انه مواطن عراقي خدم بلده بغض النظر عن شهادته ودرجته الوظيفية او منصبه الوظيفي اسوة ببقية المتقاعدين في دول العالم الأخرى التي تهتم بالمتقاعد باعتباره مواطن له الفضل الكبير في بناء وطنه مهما كان مستواه الوظيفي ، ولا يخفى على الجميع ان كل موظف وطيلة سنين خدمته تستقطع نسبة محددة من راتبه كتوقيفات تقاعدية تودع الى صندوق التقاعد ليتم اعادة صرفها له كرواتب شهرية بعد احالته الى التقاعد …

دعوة الى كل الجهات المعنية بالامر للنظر في ذلك وانصاف شريحة المتقاعدين ..