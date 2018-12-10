من هو الله ؟ – امجد عبد الرحمن الكربولي

سألني صديق لي من هو الله ؟

حقيقة وقع هذا السؤال في موقع ابعد من الاجابة انا اعرف حق المعرفة ان الله هو الواحد الاحد لكن حين وجه هذا السؤال لم استطع ان اجيب هو الخالق المصور الموجود لا بل رحت اتفكر في كم اله عندنا حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لقريش لم ينكروا حقيقة الله انما اخبرونا عن رغبتهم بالتقرب من الله بواسطة اللات والعزة وهبل وغيرها من تلك الاصنام

من هو الله ؟

كثرة الالهة عندنا حتى لا نعرف ماذا نعبد وكيف نعبد ومن نعبد اصبحت كلمة الله موجودة في الكثير والاكثر من يتبع هذه الاوامر بدون تردد تجد من اتخذ الهه هواه ولكن ما هو الهوى وكيف يكون ؟

لقد رأيت الله متمثلا بحكومات ولها عابدون كثر متمثلين بتطبيق القوانين ليس حفاظا على الانظمة انما يبتغون الجنة برضاء الحكام ولعل جنتهم تنحصر في بعض الدنانير

رأيت الله في امرأة يخافها زوجها وابناؤها حتى كانت كلماتها فرائض وتطبيقها الزاما وزيارة من تحبهم من قبل الزوج وقول كيف انها مسيطرة وكيف حياتها مع ابنائها وزوجها جميلة ولا تجد في هذه العائلة ابالسة وليس لهم شياطين

رأيت الله في معلم يفرض العلم بقوة وليس بتحبيب العلم

رأيت الله في رب العمل وصاحب المال

رأيت الله في كل شيء موجود وكثرة الالهة عندنا وكثر العابدون لكنني لم ارى الله الذي جاء به الانبياء ولا يرون فيه رسالة الله ولعل هذا اقتصر على نظرتهم التي حددت الله في اتجاه واحد وكان الجدار قد تبرأ من سجود اليهود فهم يعضمون الصخور بذاتها وليس الله الكنائس تصدح كل احد ليجتمع كل من سمع ببيت الرب ونسوا انهم اكلوا الخبز ونسوا المسيح نفسه الحسينيات علا فيها النواح على الحسين وال بيت النبي لكنهم لم يتباكوا على فقدانهم لله في انفسهم الجوامع ترفع الاذان وتنادي لعبادة الله ولكنهم يتبعون قول العلماء وليس كتاب الله وجدت الله في نفسي وخلف الاشياء فهل نعبد الله ام نعبد ما نعتقد انه الله فلكل منا الهه يعبده وفق ما يريد وليس لاحد ان يمثل الله فالله واحد اعبده كيفما اشاء هكذا وجدت الله وهكذا عرفت الله فكل شخص له اله يعبده.

– القائم