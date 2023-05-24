من هو السفير الإيراني المعين في السعودية؟

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

عيّنت‭ ‬إيران‭ ‬سفيراً‭ ‬لدى‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬القطيعة،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬إيرانية‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬ديلي‮»‬‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬باللغة‭ ‬الإنكليزية،‭ ‬إنّ‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬‮«‬عيّنت‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬عنايتي‭ ‬سفيراً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

غير‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التعيين‭ ‬لم‭ ‬يُعلن‭ ‬رسمياً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

قطعت‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‭ ‬العلاقات‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬متظاهرين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬السعودية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬إعدام‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬السعودي‭ ‬نمر‭ ‬النمر‭.‬

ويشغل‭ ‬عنايتي‭ ‬حالياً‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬سفيراً‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬المعتدل‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬ترأس‭ ‬الدائرة‭ ‬الخاصة‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭.‬

توصّلت‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬برعاية‭ ‬الصين،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬سفارتيهما‭ ‬وتنفيذ‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تعاون‭ ‬اقتصادي‭ ‬وأمني‭ ‬موقّعة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭.‬

وتلقّى‭ ‬الرئيس‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬دعوة‭ ‬لزيارة‭ ‬السعودية،‭ ‬بينما‭ ‬أعلنت‭ ‬طهران‭ ‬أنّها‭ ‬دعت‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬لزيارة‭ ‬إيران‭.‬‮ ‬