من مظاهر التردي في العراقيين تخريب الدوام الرسمي – فوزي الاتروشي

تمر في حياة كل الشعوب سنوات ركود وارتداد وتراجع نحو القاع حيث تنهار قيم وتنهض قيم بديلة مناقضة لمنطق التطور والحياة والحضارة ،ولكن هذه السنوات على الاغلب مؤقتة ومرهونة بظروف معينة تنهض بعدها الدولة باركانها واوتادها وتسود روح القانون مرة اخرى مفاصل المجتمع ،او ان حالة الارتداد تضم جانباً معيناً دون جوانب اخرى ولا يكون الخراب كلياً مما يسهل امر المعالجة واعادة الامور الى مجراها الطبيعي .في الحالة العراقية الامر مختلف فالتردي شامل ،ويبدو انه بدأ يأخذ طابع الديمومة مع مرور الزمن دون التفكير باجتراح الحلول في ظل امية سياسية فاقعة ودمار اقتصادي وتمزق القيم الاجتماعية .

في كل دول العالم المتحضرة والنامية الدوام الرسمي قيمة مقدسة لايجوز المساس بها ،لانها في النهاية تمثل ساعات العمل والانجاز والابداع مقابل راتب شهري يتسلمه الموظف العام ،وهي ايضا قيمة اخلاقية وتربوية وجزء من الهوية الثقافية والوطنية للانسان . في العراق المذبوح من الوريد الى الوريد انهار منذ عام 2003 نظام العمل واصبحت العشوائية حالة شاملة والتسيب والغيابات والاجازات المرضية الوهمية والتقاعس والاهـــــــمال هو المظهر الــــــعام مع سيطرة مفاصـــــل متحكمة في هذا الجـــــانب تحــــاول تخريب الدولة من الداخل وتمــــــزيق ما بقي من عــــــناوين الانتمـــــاء الوطني .

الدوام الرسمي في العراق هو من الثامنة صباحاً الى الثالثة بعد الظهر باوامر مجلس الوزراء لكن بعض المؤسسات والوزارات طعنت وتطعن يومياً بهذا المبداً وتشيع عمداً حالة من الفوضى واللابالية في مرافق العمل الوظيفي لترضية فئة ضالة متقاعسة ومهملة وخالية من الشعور بالمسؤولية على حساب المخلصين والتواقين الى بناء وطن عراقي اجمل وافضل ،واذا اضيف الى هذا الواقع حقيقة العطل الكثيرة جداً سنوياً سنجد الخراب والتدمير الذي يشيعه هذا المرض المزمن في مرافق الدولة ولا سيما المرفق التربوي والتعليمي والجامعي والوزارات المعنية مباشرة بالانتاج المادي للمجتمع .

ان بعض الدوائر الادارية في عدد من الوزارات تتصرف بشكل غير قانوني بل وتعسفي في هذا المجال وتتصور ان من صلاحيتها تحديد الدوام وفق مزاجها واهوائها وهي لا تعــــــلم انها بذلك تقدم على جريمــــة تخريب الوطن .

أننا نهيب بالسيد رئيس الوزراء للالتفات لهذه الناحية ووضع ضوابط وشروط صارمة لاعادة الحياة الى الدوام الرسمي وانعاشه واعتبار عدد ساعات العمل قيمة دستورية اجتماعية وتربوية واقتصادية وسياسية وحضارية لايجوز التجاوز عليها من اي مستوى من المستويات الادارية واعتبار التجاوز على ساعات العمل الرسمي جريمة ضد الوطن . لنتذكر تجارب الشعوب في البناء ومنها الشعب الياباني العظيم الذي استطاع خلال عشر سنوات بعد الحرب العالمية الثانية بناء دولة عصرية متحضرة الى اوسع مدى بحيث صارت تسمى الكوكب الآخر وسنغافورة صاحبة افضل نظام تعليمي والمانيا صاحبة اقوى اقتصاد في اوروبا وفيها تجربة بناء فريدة جداً من نوعها بعد الحرب العالمية الثانية حيث أدت النساء احسم الادوار لتصبح الدولة التي مازالت تتمتع بأفضل اخلاقيات العمل والانتاج ،والصين التي لا يتعطل فيها الدوام الا أياماً معدودات جداً في السنة ويعاد تعويض ساعات العمل في ايام اخرى بحيث لاتؤثر العطل في الانتاجية نهائياً.

في المانيا ثمة كتاب هو ضمن المقررات الدراسية اسمه “نساء الانقاض” يحكي قصة او ملحمة النساء الالمانيــــــات اللواتي بدأن بإعادة الإعمار بعد مقــــــتل ملايين الرجال في الحرب ،في جمع انقاض المساكن والنباتات والشوارع والمدن المدمرة لاستعمالها مجدداً في إعادة البناء.

لنتذكر حتى تجربتنا العراقية في الزمن الملكي وفي سنوات مابعدها حيث كان العراق يتصدر دول المنطقة في الانتاج وفي ضبط الدوام والعمل في مرافق الدولة.

باختصار الدوام الرسمي عنوان المـــــواطنة وتخريبه دليل على فقدان روح المـــــواطنة والانتماء للوطن.