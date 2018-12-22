من مآثر كريم أهل البيت – هارون محمد
يروى أن شاعرا كان يسكن بجواره أصيب بفقر شديد ، فقالت له زوجته إذهب إلى الحسن بن علي فإنه لا يرد سائلا ، فقال لها أخجل من ذلك، فقالت له إن لم تذهب أنت ذهبت أنا ، والحسن حيي – أي كثير الحياء – فقال لها أكتب إليه !! فكتب إليه بيتين من الشعر قال له فيهما :
لم يبق عندي ما يباع بدرهم
يكفيك رؤية مظهري عن مخبري
إلا بقية ماء وجه صنته
عن أن يباع وكنت أنت المشتري …
وأرسلها إلى الإمام الحسن بن علي فبكى الإمام ، وجمع ما عنده من مال، وأرسله إليه وكتب له :
عاجلتنا فأتاك وابل برنا
طلا ولو أمهلتني لم تفقر
فخذ القليل وكن كأنك لم تبع
ما صنته و كأنني لم أشتر !!
تربية مدرسة النبوة ….لله درّه …………….
رضي الله عنهم وارضاهم ونفعنا بهم في الدارين ….. . آمين
(فأين الذين يدعون كذبا وزورا أنهم أتباع أهل البيت وقد أوصلوا العباد والبلاد الى مانراه اليوم؟).