من مآثر كريم أهل البيت – هارون محمد

يروى أن شاعرا كان يسكن بجواره أصيب بفقر شديد ، فقالت له زوجته إذهب إلى الحسن بن علي فإنه لا يرد سائلا ، فقال لها أخجل من ذلك، فقالت له إن لم تذهب أنت ذهبت أنا ، والحسن حيي – أي كثير الحياء – فقال لها أكتب إليه !! فكتب إليه بيتين من الشعر قال له فيهما :

لم يبق عندي ما يباع بدرهم

يكفيك رؤية مظهري عن مخبري

إلا بقية ماء وجه صنته

عن أن يباع وكنت أنت المشتري …

وأرسلها إلى الإمام الحسن بن علي فبكى الإمام ، وجمع ما عنده من مال، وأرسله إليه وكتب له :

عاجلتنا فأتاك وابل برنا

طلا ولو أمهلتني لم تفقر

فخذ القليل وكن كأنك لم تبع

ما صنته و كأنني لم أشتر !!

تربية مدرسة النبوة ….لله درّه …………….

رضي الله عنهم وارضاهم ونفعنا بهم في الدارين ….. . آمين

(فأين الذين يدعون كذبا وزورا أنهم أتباع أهل البيت وقد أوصلوا العباد والبلاد الى مانراه اليوم؟).