من ليس له ماض ليس له حاضر – سعد العلاق

سعى ويسعى الأرهاب لاستهداف وتدمير الذاكرة التاريخية والثقافية العراقية والتي يبغي منها أعادة صياغة المنظومة الثقافية والقيمية كجزء من مخططهِ الخبيث في الغزو الثقافي ، كون الشعوب التي تقطع جذورها الممتدة لأعماق التاريخ ستفقد هويتها ومخزونها القيمي ، لذلك بات لزاماً تبني مشروع وطني حقيقي للمحافظة على الذاكرة التاريخية والثقافية العراقية ( العلماء والمؤرخين – المعالم الأثرية – المتاحف – دار الكتب والوثائق – المكتبات – وغيرها

(من ليسَ لهُ ماضٍ ليسَ لهُ حاضر ولا مستقل ).

{ فريق ركن