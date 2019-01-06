من كل عام يوم مآثر وبطولات – شاكر كريم عبد

مرت امس علينا الذكرى 98 لتأسيس الجيش العراقي الباسل هذا الدرع الحصين والسور المنيع والممثل الوحيد لوحدة العراقيين. صاحب الملاحم والمآثر البطولية والتاريخ الخالد الذي نقشه في العقول والقلوب منذ تأسيسه في السادس من كانون الثاني 1921إلى ان حله الحاكم المدني المجرم البول بريمر سيئ الصيت عام 2003 هذه المؤامرة التي خطط لها الاحتلال الأمريكي الصهيوني وفتحت الحدود على مصراعيها أمام الإرهابيين والمفسدين والخونة والعملاء الذين طال خرابهم كل مؤسسات الدولة وإدخال البلاد في دوامة فقدان الأمن والتخريب المتعمد والنهـب والسلب والقتل . وكان لهذا الجيش المقدام مساهمات فعالة ومواقف بطولية عظيمة في معارك العرب البطولية في فلسطين في الأعوام 48 و67 و 73 حيث كانت مآثر فخر واعتزاز وكذلك معارك 1980 في الحرب العراقية الإيرانية ومواجهة الغزو البربري الهمجي الأمريكي عام 2003 ومقارعة قوى الإرهاب وكل الظلاميين من الدواعش الذين دنسوا ارض عراقنا الطاهرة وأشعلوا الحرائق في مدننا الآمنة وارتكبوا أبشع الجرائم بحق الناس الأبرياء وسفكوا الدماء الطاهرة.

نحن نحتفل في هذه الذكرى العطرة لصاحب الاقتدار ومصنع الإبطال فلابد لنا من وقفة تأمل واستذكار وإجلال لتضحيات هذا الجيش الظافر فهو حق وواجب على الجميع إن نحتفي ونحتفل به في يوم تأسيسه في هذا العام ونأمل خيرا بإبعاده عن تدخلات الساسة في شؤونه ارضاءا لمصالحهم ولرغباتهم .

ولازالت محنة العراقيين على أشدها ولازال العراقيون لايجدون حلا للمأساة والخراب والدمار الذي تعانيه البلاد والـــــــعباد نتيجة الاحتلال الغاشم وتكالب الأحزاب على المنــــــــاصب والمكاسب والنهب والسلب .

تحية لجيش العراق. تحية لكل الأبطال الذين دافعوا عن حياض الوطن والأمة .

تحية لشهدائه الأبرار الذين روت دماؤهم الطاهرة ارض العراق و نابلس وجنين وكفر قاسم في فلسطين ودمشق واربد والمفرق في الأردن وفي سماء سيناء بمصر. وليعيد أبناء جيشنا المقدام للجيش هيبته ورفعته وللوطن سيادته وعزته وشموخه وللشعب كرامته وحريته. فهنيئا لأبطال هذا الجيش الغيارى الإبطال عيد النصر على دواعش الكفر والرذيلة وعيد التأسيس الخالد ..