من قتل محمد باقر الصدر ؟ – حسن العلوي

لماذا وصفت الايرانيين؟ الجواب السريع لانهم تسببوا في اعدام المفكر الكبيرمحمد باقر الصدر، ويشاركني في هذه الرؤية المفكر الاسلامي غالب الشابندر الذي تحدث صراحة عن ذلك في القنوات التلفزيونية في العراق. ماذا يتوقع الايرانيون عندما يستخدمون التلفزيون والراديو لارسال رسائل الى السيد الصدر تدعوه الى الثورة وحتى يستجيب. الامر الطبيعي انه سيستجيب لكي لا يوصف بالتواطؤ مع الامريكان او انه عميل لصدام حسين او مع العراقيين. ماذا كانوا يتصورون لو ان رسالتهم ارسلت الى الصومال فان حكومتها سترفض، فماذا لو كان صدام حسين الذي يقول بصراحة اني اعدم شخصا اذا نظرت الى عينيه وشككت به! رجل مثل صدام وحكومته تورطون السيد الصدر معه. اما ان يقول لكم نعم او يكون خائفا؟ هل في تاريخ الشعوب والحكومات بين الزعماء يحدث ذلك؟ لقد عشنا الحالة منذ عام 1954 لم يحدث ذلك. لا مع عبد الناصر ولا القوى الوطنية. هل يعقل ان الاتحاد السوفياتي يخاطب الحزب الشيوعي العراقي عبر الاعلام ويقول له افعل كذا وكذا. اين القنوات السرية اذن؟

لماذا لماذا؟ انا مع رأي المفكر الكبير غالب الشابندر الذي يقول انها كانت مدبرة للتخلص من مرجعية الصدر لانها مرجعية عربية وقد يكون هو المرجع البديل للسيد الخميني. لقد استعجل الايرانيون امره وحسموا مصيره. هذه حماقة. اقل ما توصف بانها حماقة ولا اقول انها مؤامرة، لان الخطاب كان في الاذاعة والبرنامج كيف تصنع قنبلة؟ هذا البرنامج تسبب في اعدام المئات من الشباب المندفع الذي استجاب وبدأ بتصنيع متفجرات. لقد قتلوا قبل وصولهم الى مقاصدهم؟ من هو وراء هؤلاء الضحايا سوى هذا الخطاب الاحمق، على اي اساس ثورة في ايامها الاولى ضد الشاه والعرب استقبلوها استقبالا جيدا في ظل ذهاب مصر الى كامب ديفيد واذا بها تعد العدة لثورة في العراق. من الطبيعي ان الخليج سيستنهض والدول العربية لا تقبل، حتى سوريا التي كانت حليفة ايران. السوريون لم يتنازلوا عن خطابهم القومي ابدا، ولم يتحولوا الى الاسلمة او يرفعوا شعار الدين. وسوريا الدولة العلمانية الوحيدة التي قامت بها ثورة علمانية وظلت كذلك، فيما الدول الاخرى بما فيها الجزائر وتونس والحركة الختمية في السودان كانت اسلامية ثم اخذها العلمانيون بدلا عن الاسلاميين الا في بلدين، الحركة الوهابية التي قامت في السعودية والحركة القومية العربية التي قادها الزعيم الدرزي العربي سلطان باشا الاطرش. كانت علمانية والدولة ظلت علمانية. ان عملية تصدير الثورة الايرانية الى العراق بهذه العجالة كانت خطأ. هم لم يرتبوا امورهم ولم يبدأوا بلملمة اوضاعهم فكيف يعلنون تصدير الثورة؟ وهو الامر الذي شجع صدام حسين على الرد المباغت، لقد استشعر الخطر وادرك انهم لم يستكملوا التحضيرات او يرتبوا اوضاعهم او اوضاع الجيش. لقد قال لابدأ بهم ولن ادع لهم المبادرة. وهكذا حدثت الحرب وبقيت ثماني سنوات وبلغ حصادها نحو مليون قتيل من الطرفين. من المسؤول عن هؤلاء الضحايا؟ سوى هذا الخطاب التحريضي. الان تمارس ايران الخطاب ذاته والسياسة نفسها. يخرج مسؤول ايراني ويصرح انهم في العراق، مما يدفع اقرب الناس الى ايران من اصحاب الاصول العربية برفض ايران. انا ارى ان هذا المنطق لا يكبّر الساحة الايرانية بل يصغّرها. انها تضع العراق في حرج بالغ. ولهذا لم ننشر ايران في العراق وبقيت محدودة. نحن ضحايا هذه الحماقة ومليون قتيل هم ضحايا هذه الحماقة والسنوات الثمان هي ضحية هذه الحماقة. اما الحماقة الجديدة فان يجعلوا العراق ساحة صراعهم مع امريكا لان ايران دائما وعبر التاريخ لا تقاتل داخل حدودها. انا ادعو الى حركة اسلامية وطنية لرفض المنطق الايراني. ليكن الاسلامي مستقلا؟ لماذا يكون تابعا؟ هذه ليست دعوة فقط، بل هي تعبير عن ارادة وطنية. اقول ذلك وانا في هذه الشيخوخة الى درجة اني بدأت ارفض الاقبال على الطعام واعد وجبة الطعام عقوبة فأرفض الكثير منها واقبل القليل. بهذه السن ارى ان من مسؤوليتي الوطنية بعد 60 عاما من النضال الوطني والقومي ان انصح الايرانيين بان التمدد في العراق سينتهي بتقليص ايران. ستتقلص ايران لان امريكا ترحب ان يكون العراق هو ساحة الصراع لكي تكون ايران تحت اليد. تؤسس قواعد عسكرية وتحشد الرأي العام. من يقول لها لا؟ من يمنع امريكا. اية قوة تمنعها بدءا من كردستان مرورا بالبصرة ثم بغداد. هل تمنعها التظاهرات؟ اثنان او ثلاثة يخرجون ضد الولايات المتحدة. ادعو الله ان يجنب العراق حربا جديدا يكون ضحاياها اكثر من ضحايا الحرب العراقية الايرانية المشؤومة.