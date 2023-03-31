التنوع البشري في العراق نعمة أم نقمة؟

من عقرة الى تلعفر إمتداد حضاري وجغرافي – حمدي العطار

عند زيارتنا لأقضية الموصل تفهم أن العراق المتنوع كان متعايشا منذ قرون ، وفي كل مراحل التاريخ حافظ هذا التنوع القومي والديني والاثني على ارتباطه بدولة العراق ويعد نفسه جزءا من الشعب العراقي.

امس زرنا ( عقرة الكردية) واليوم زرنا ( تلعفر التركمانية) و( سنجار الأيزيدية) وكلها أقضية تابعة للعراق تاريخي وجغرافي وحضاري. وما يحدث للعراق خيرا او شرا ينعكس على هذه المناطق النائية البعيدة عن مراكز المدن وبشكل مضاعف.

تلعفر تتوسط الجميع

تل (الاعف )باللغة التركية الاتعفر هو الشيء المستخدم كثيرا. أعجوبة موقع تلعفر بأنها تتوسط الجميع ، فهي تبعد عن الموصل 70كم ، واكتسبت تلعفر أهمية تاريخية لوقوعها على طريق الشام وإيران وأسيا الصغرى فهي تبعد عن الحدود السورية والتركية نحو 80 كم كطريق سالم للوصول إلى تلك الدولتين ، ويبلغ عدد سكانها حسب إحصائية عام 2019 ( 300000 ) الف نسمة.

أهمية موقعها الجغرافية محليا بين سنجار والبعاج جعل مشكلتها مع الإرهاب هي الأقدم من غيرها فقد تعرضت لإرهاب القاعدة ثم احتلال داعش ولعل طبيعة اهل تلعفر المذهبية ( شيعة التركمان) هي من جعل استهدافها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة هو الاقسى، مدينة تعرف بأهلها الطيبين الذين لا يحبون المشاكل ويريدون العيش بسلام التقينا بوجهاء المدينة وأكدوا جميعا على ما كانوا يعانون من الإرهاب سابقا ومن الإهمال حاليا.

*تل ابي ماريا

توجهنا عند دخولنا تلعفر إلى منطقة تل اثري يطلق عليه تل ابي ماريا ويبعد 17كم شرق تلعفر ، يعود إلى عصر الوركاء عهد الإله الآشورية ثم الرومانية وفي العصور الإسلامية كانت المنطقة قلعة عامرة .

وتشير الكشوفات الأثرية التي قام بها الأثاري البريطاني يبيتون لويد في منطقة ابي ماريا أواخر الثلاثينات من القرن الماضي أنها مطابقة لمدينة أبقو القديمة التي ازدهرت في العصور الآشورية المختلفة، وفيها شيد الملك الآشوري ناصريال 833- 859 ق.م قصره الذي سمي فيما بعد تل مارية وبالقرب منها عين ماء البيضاء ( أغ صور) كما يسميه سكان تلعفر. الان هي تل اخضر تتوسط المرتفع التلي عين ماء صحية تتغذى من المياه الجوفية والامطار ويؤكدون بأنه ماءا صافية صالحة للشرب وهو دافئا ومفيدا لأمراض الكلى!

مناظر جميلة يطل عليها هذا التل الذي يشرف على نهر يمر بسد صغير لتنظيم الري في منطقة تشتهر بزراعة الحنطة والشعير.وهناك اثار لكنيسة وكهف لرجل دين يقولون إنه ( السيد)

قلعة تلعفر التاريخية

ثم توجهنا إلى قلعة تلعفر التاريخية وضعها الحالي لا يشبه ابدا ما موجود من صور لها ، كم كانت جميلة وحصينة ورائعة .وهي القلعة التي اشتهرت بها تلعفر بنيت في العهد الآشوري إذ كانت مركز عبادة الإله عشتار وجددت في عهد الرومان وحكموا أسوارها ، كما جددها اخر الخلفاء الأمويين “مروان بن محمد الثاني” والذي كان واليا على منطقة الجزيرة وسميت القلعة ( قلعة مروان) ولهذا البعض يرجع تاريخها إلى الدولة الأموية! وكان ذلك عام 720م . وتقع القلعة في منتصف المدينة على عين ماء تتصل بالقلعة عن طريق الباب السري بنفق الذي اهمل فتراكمت فيه الأوساخ والانقاض إلى أن قامت السلطات الإنجليزية عام 1920 بعد احتلالهم المدينة فنظفت النفق وبنيت غرفة على منبع العين ووضعت فيها مضخة تدفع الماء إلى القلعة وما تزال اثار الغرفة موجودة.

تبلغ مساحة القلعة 28 الف متر. الاسوار مشيدة من الجص والأحجار وفي اركان السور الرئيسي ترتفع أربعة أبراج تسمى ( أبراج الزوايا) وبين هذه الأبراج توجد أبراج ثانوية وتضم هذه الأبراج قلاع كبيرة تسع كل واحدة منها 300 محارب وفيها جيوب وثقوب لرؤية العدو والسيطرة عليه.

وفي هذه القلعة التي ترتفع عن سطح الأرض 25مترا فتحات ومزاغل الرمي وثقوب لصب المياه الحارة والنفوط وشرفات تستخدم للرمي. وللقلعة أبواب أربعة هي لاب الماء( الباب السري- الشرقي وباب سنجار ( الباب الرئيسي – الجنوبي) وباب نصيبين ( الباب الغربي) وباب الموصل ( الباب الشمالي)

*تعرضت القلعة للهدم ثلاث مرات

الأولى : سنة 1841 على يد والي بغداد محمد باشا اينجه أثر ثورة قام بها أهالي المدينة ضده فتم هدم جميع الاسوار والقلاع التي تحيط بالقلعة ولم يحدث ضررا كبيرا بالقلعة لحصانتها ومتانتها.

الثانية : سنة 1920 حيث هدمت أسوارها خلع بابها الرئيسي على يد المحتل الإنكليزي وكان هدفهم من رفع الباب هو تمهيد الطريق لصعود سيارتهم الى القلعة ووضعوا هذا الباب الأثري على الوادي الذي يجري فيه ماء العين لاستعماله كجسر صغير تعبر منه الماره وقد شوهدت الاخشاب الباقية من هذا الباب والناس يعبرون عليها حتى عام 1955

الثالثة : سنة 2015 تعرضت أجزاء كبيرة من القلعة للتدمير عندما احتل داعش المدينة عام 2014 إذ فجر وهدم السور الأثري الذي يحيط بالقلعة.

أما الجوامع فلم تسلم من التدمير فهناك جامع جميل بمعماره الهندسي يطلق عليه ( جامع تلعفر الكبير) تعرض للتخريب وقصف الطيران وقت عمليات تحرير تلعفر. ولا أجد تفسيرا لوضعه الحالي. إذ تتوسط الأنقاض باحة الجامع ولم يجر عليها الترميم والإعمار منذ سنة 2017 لغاية الآن!.وهناك جامع صغير تراثي بالقرب من إطلال القلعة تعرض هو الآخر للتدمير.اما تعميره فهناك شبهة فساد جعلت إعادة الإعمار يتوقف.

تركنا تلعفر متوجهين إلى سنجار ونحن نأسف إذ نر في تلعفر تبليط الشارع الرئيسي فقط، أما تعويضات الأهالي فهي وعود لم يجري تفعيلها لحد الان.

دوشفري الاثار والسياحة