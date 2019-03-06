(الزمان) تنفرد بنشر فصول من أول كتاب يكشف إنتخابات الزمن الصعب (22)

من عجائب منظمة الهجرة الدولية تحويل صناديق أفغانستان إلى طهران وإحتساب قيمتها على إنتخابات العراق – فريد ايار

في احدى جلسات مجلس المفوضين خلال شباط – فبراير 2005 حضر السيد بيتر اربن مدير منظمة الهجرة الدولية ذلك الاجتماع وحاول فيه تبرير صرف المبالغ الطائلة (حوالي 74 مليون دولار) على اساس ان استعدادات المنظمة كانت مهيئة لاستقبال ما يقارب المليون ناخب ربعهم فقط ادلوا باصوأتهم.

ومما طالب به السيّد اربن في ذلك الاجتماع دراسة امكانية ابقاء مكاتب المنظمة مفتوحة في كل الدول المشاركة في التصويت في الخارج وابقاء الآنسة تيهانا بارتلوك التي عينتها المؤسسة الامريكية للانظمة الانتخابية (ايفيس) لتعمل مع منظمة الهجرة الدولية بعد ان تسلمت ايفيس مبلغ ثلاثة ملايين دولار من عقد مع المنظمة لاستقدام خبراء للعمل في انتخابات الخارج.

والمعروف ان نغمة الابقاء على مكاتب المنظمة دون عمل كان قد رددها سابقاً السيد برنسن ماكنلي المدير في منظمة الهجرة في رسالة بعث بها الى رئيس مجلس المفوضين قال فيها “لقد طور البرنامج معرفة بالمؤسسات وطاقماً من الموظفين قد يقدّمون فائدة كبيرة لأي برنامج تصويت خارجي في المستقبل… نعتقد ان من مصلحة العراق (كذا!!) الابقاء على هيكل انتقالي للبرنامج .

بتاريخ 14/12/2005استمع المجلس الى تيهانا بارتلوك ممثلة منظمة الهجرة الدولية التي طلبت ابلاغها بقرار المجلس النهائي بالموافقة او الرفض على استمرار عمل المنظمة او ايقاف عمل البرنامج الخاص بالتوصيت.

بعد النقاش اتخذ المجلس القرار القاضي باغلاق برنامج منظمة الهجرة الدولية وذلك لعدم احتواء قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية على نص يتضمن مشاركة العراقيين في الخارج في الاستفتاء العام (3).

بعد ان اغلق هذا البرنامج، وكانت هذه بنظري، خطوة مهمة اتخذها مجلس المفوضين رغم محاولة بعض المنتفعين عدم القيام بذلك، بدأت عملية التدقيق الحسابي والكلفة التي بلغتها هذه العملية.

كلفت المفوضية شركة ( Ernest and Young) من كبريات شركات التدقيق في العالم بهذه المهمة وبعد فترة قصيرة بدأت روائح البذخ والصرف غير المبرر من قبل منظمة الهجرة الدولية تزكم الانوف (4).

نتائج التدقيق

بعد اطلاع مجلس المفوضين على نتائج التدقيق التي اجرتها الشركة عن حسابات منظمة الهجرة الدولية وناقش ارقام المصروفات المذهلة وغير المبررة، كلف المجلس في قرار اتخذه اثنين من المفوضين هما الدكتور عبد الحسين الهنداوي والدكتور فريد ايار اعداد الوثائق اللازمة لتقديمهـا الـى الامـم المتحـدة والمنظمات الدولية المعنيـة لمعرفة الاسباب التي ادت الى قيام تلك المنظمـة بصـرف مبلغ 74 مليون دولار في انتخابات الخارج لكانون الثاني 2005 في حين ان ذات الانتخابات التي اجراها مجلس المفوضين بعد حوالي عشرة اشهر كلفت اقل من 18 مليون دولار(5).

طالبت في العديد من الاحاديث الصحفية( (1التي ادليت بها بفتح تحقيق لمعرفة الاسباب التي دعت منظمة الهجرة الدولية الى صرف مبلغ حوالي 74 مليون دولار من اموال عراقية على انتخابات الخارج التي جرت في 3/ كانون الثاني- يناير بمعنى ان كلفة الناخب الواحد بلغت 279 دولار في حين ان الكلفة يقترض ألاَّ تتجاوز ما بين ( 5 الى 15) دولاراً وفي اصعب الاوقات وفي جميع دول العالم. لقد درست بشكل دقيق التقارير المقدمة من مكاتب التدقيق العالمية التي اوضحت الكثير من الغموض الذي كان سائداً في هذه القضية التي اسميتها (الدولارات مقابل الانتخابات) تيمناً بالشعار سيء الصيت (النفط مقابل الغذاء).

ارتبطت الكلفة الفعلية العالية اساساً في الموازنة التخمينية التي اعدتها منظمة الهجرة الدولية (IOM) فلم تراع العوامل الاساسية التي يجب دراستها للوصول الى كلفة تخمينية اكثر دقة للناخب وانما كانت مجرد مضاعفات عديدة لكلفة الناخب في برنامج التص. ويت خارج افغانستان الذي نفذته ذات المنظمة في ايران وباكستان وبلغت تلك الكلفة (25) دولاراً للناخب الواحد فيما بلغت كلفة الناخب العراقي (279) دولاراً اي ما يزيد (12) مرة تقريباً عن الكلفة الافغانية.

قدمت منظمة الهجرة الدولية موازنة تخمينية غير واقعية ومبالغ فيها كثير من المبالغة ما ادى الى تحمل موازنة الدولة العراقية أعباءً مالية كبيرة اضطرتها الى تحويل مبلغ (92) مليون دولار لصالح هذه المنظمة التي اشترطت تحويل المبلغ اليها كاملاً وهو امر غير مبرر ويطرح العديد من الاسئلة كما انه لم تجر اثناء عملية التنفيذ اي مراجعة للموازنة التخمينية لمعرفة مدى الحاجة الفعلية لإتمام تحويل المبلغ.

لقد ثبت من خلال تلك التقاريرعدم وجود نظام فعال للرقابة في منظمة الهجرة الدولية وغياب السيطرة على الانفاق ومن اوضح الشواهد هو الانحراف الكبير بين التكاليف الفعلية والتخمينية للخدمات الامنية التي قدرت بـ(42) مليون دولار (3 ملايين لكل دولة من الدول الـ14) بينما التكاليف الفعلية المتحققة بلغت حوالي 12 مليوناً و500 الف دولار… ورغم ذلك فان هذا المبلغ الذي صرفته IOM على الخدمات الامنية في انتخابات الخارج في كانون الثاني 2005 يزيد بـ11 مليون دولار تقريباً عما صرف عندما نفذ مجلس المفوضين الانتخابات في 15 كانون الاول 2005 بايدي عراقية فقد صرف في (15) دولة على الخدمات الامنية فقط مبلغ مليون ونصف المليون دولار تقريباً.

تمت معظم عمليات الشراء واحالة المناقصات التي نفذتها منظمة الهجرة الدولية بطريقة مخالفة لقواعد السلوك المالي السليم التي تقضي وجود عرضين او ثلاثة عروض على الاقل بينما معظم عمليات التعاقد والشراء تمت استناداً الى عرض سعري منفرد وطبعاً فان هذا السلوك لا يساعد علـى ضبـط الانفـاق ويؤدي الى عدم الحصول على اسعار مناسبة وبالتالي زيادة سقف التكاليف الى جانب عدم وجود تدقيق داخلي للبرنامج ما ادى الى تمييع السيطرة على الانفاق.

وبالرغم من ان IOM عينت عدداً كبيراً وبشكل غير مبرر من المستشارين والخبراء بلغت تكاليف استخدامهم 18 مليوناً و500 الف دولار تقريباً الا انه لا يظهر لهم اي دور (حسب تقارير مدققي الحسابات الدوليين) في تقييم مدى الحاجة او دعم مبررات عمليات الانفاق التي حصلت والمشتريات التي تمت سواء من ناحية الكميات او الاسعار فليس هناك محاضر اجتماعات او دراسات او تقييمات مسبقة مصاحبة لهؤلاء المستشارين تتعلق بتبرير او تفسير الكثير من عمليات الانفاق.

وتشير تقارير المحاسبة الى ان مجموع الرواتب التي صرفتها المنظمة بما فيها رواتب المستشارين بلغت 29 مليوناً و840 الفاً و737 دولاراً امريكياً في انتخابات كانون الثاني 2005 في حين بلغ اجمالي الرواتب التي صرفت مع المسشارين في انتخابات 15 كانون الاول 2005 والتي تمت بايد عراقية مبلغ 8 ملايين و505 ألاف و53 دولاراً اي بفرق مقدراه 21 مليوناً و335 الفاً و684 دولاراً. أن هذا التباين في الرواتب يسجل عشرات الاسئلة التي يفترض ايجاد اجابات عليها.

وعلى صعيد اخر لم تقم المنظمة (IOM) وبالخصوص ادارة برنامج الانتخابات خارج العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على مشتريات البرنامج من الموجودات الثابتة ولم تقم بوضع سجل او برنامج لتسجيل تفاصيل الشراء والمواصفات وحركة تلك الموجودات وكل ما عملته هو جرد مادي للموجودات المتوفرة فعلاً في كل دولة بعد انتهاء البرنامج وقبل تسليمها الى الجانب العراقي، هذا طبعاً لا يثبت ان الموجودات التي سلمت الى الجانب العراقي تمثل فعلاً الموجودات التي تم شراؤها باموال البرنامج ولذلك فقد ظهرت بعض الدلائل عن موجودات لم تسلم الى الجانب العراقي وحسب العقد الموقع بينهم. من خلال دراسة تقرير شركة Ernest & Young ولجنة الرقابة في المفوضية تم تحديد مجموعة من الملاحظات المشتركة على حسابات البرنامج المنفذ من قبل منظمة (IOM) والتي تتكرر في جميع الدول وهي تشمل ما يلي:

-لا يوجد وثائق او اوامر شراء قبل إتمام عملية الشراء للكثير من المشتريات تبين ان عمليات الشراء موافقة ومصادق عليها حسب الاصول من قبل مدير مخول.

-لا يوجد إستدراج وتحليل عروض وبالتالي لم يتم الحصول على انسب الاسعار بل إستناداً الى (عرض سعري واحد فقط) وهو احد الاسباب المهمة التي ادت الى ارتفاع كلفة البرنامج بدرجة كبيرة.

-عمليات شراء غير معززة بوصولات تثبتها.

-مدفوعات تم تنفيذها ولكن لا تحمل مصادقة اي شخص مخول ولا تحمل مصادقة القسم المالي الخاص بالانتخابات خارج العراق.

-مشتريات لبضائع وخدمات لا يوجد ما يؤيد استلامها بالنسبة للمواد او انجازها بالنسبة للخدمات ولا يوجد لدى المنظمة بيانات موثقة بالاستلام او الانجاز.

– عمليات دفع بدون الإستحصال على وصولات قبض من المجهز (المنظمة لا تملك دليلاً على ان عملية الدفع قد تمت وهي فعلية إذ ربما تكون عملية دفع وهمية).

-اوامر شراء معدة بعد اتمام عمليات الشراء.

وبناء على ما تقدم فان الملاحظات هذه تؤدي الى عدم الوثوق من ان جميع عمليات الشراء كانت ضرورية او لخدمة البرنامج او حقيقية اضافة الى انها لم تحقق شروط العرض السعري المناسب.

ومن الامثلة الحية على اسراف هذه المنظمة وبذخها ما ادعته من انها دفعت الى شركة SMG Security مبلغ ( (3 ملايين و327 الفاً و32 دولاراً للخدمات الامنية للانتخابات في الولايات المتحدة فقط الا ان الملاحظ ان العقد مع هذه الشركة ووصولات الدفع لم تتضمن ساعات العمل او ساعات الخدمة وبالتالي فأنه من الصعب حساب كلفة الخدمات المقدمة والمدفوع ثمنها بموجب العقد كما انه لا يوجد تبرير منطقي او تقييم مسبق من قبل القسم المعني للتعاقد مع هذه الشركة وبهذه القيمة الكبيرة والتي تم استناداً الى عرضها السعري الوحيد.اما بشأن الايجارات فيلاحظ ان منظمة الهجرة الدولية صرفت مبلغ 6 ملايين و344 الفاً و816 دولاراً كايجارات في حين بلغت مصروفات الايجار في انتخابات الخارج الثانية مبلغ مليون و273 الفاً و 310 دولارات اي بفرق يزيد على خمسة ملايين دولار.لم تكشف تقارير تدقيق حسابات منظمة الهجرة الدولية عن حالات البذخ والقصور في المستندات الحسابية فقط بل كشفت ايضاً مراوغة بعض المنظمات الاجنبية التي عملت في المفوضية اثناء العمليات الانتخابية الثلاث مدعية انها تعمل تحت راية الامم المتحدة في حين تلتف للحصول على عقود ثانوية وعلى حساب المال العراقي.

وكما اتضح في السطور السابقة فان خبراء الامم المتحدة والفريق الدولي لم يكونا موافقين على اجراء انتخابات الخارج في 30 كانون الثاني 2005 لاسباب لوجستية وخوفاً من الفشل الذي قد يحسب عليهم، الا انه وبعد قرار مجلس المفوضين اجراء انتخابات في الخارج واناطة العمل بمنظمة الهجرة الدولية، لوحظ، ان المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية (IFES) عقدت اتفــــــــاقاً مع منظمة الهجرة بقيمة 3 ملايين دولار لتزويدها بالخبراء(!!) وبدون علم مجلس المفوضين، علماً بأن ايفيس كانت مكلفة بالعمل في المفوضية تحت راية (الفريق الدولي) الذي تشرف عليه الامم المتحدة… والذي عارض اصلاً اجراء انتخابات الخارج.تضمن العقد الذي وقعته هذه المؤسسة الامريكية مع منظمة الهجرة ، من بين ما تضمن ، تزويد منظمة الهجرة الدولية بالخبراء والمستشارين في الوقت الذي اظهر تقرير المدققين ان منظمة الهجرة صرفت 15 مليوناً و73 الفاً و604 دولارات على الخبراء والمستشارين مضافاً الى هذا الرقم 3 ملايين و440 الفاً و200 دولار كتكاليف معيشة لهم… هذا الامر يطرح اسئلة كثيرة سيما وان المدير المسؤول عن منظمة الهجرة الدولية المدعو بيتر اربن كان يعمل في منظمة (ايفيس) وهناك الكثير من تبادل الموظفين بين المؤسستين.ان عقد منظمة الهجرة الدولية مع (ايفيس) لم يكن واضحاً وقد ابدت شركات التدقيق الكثير من الملاحظات عليه منها عدم وضوح وكفاية التفاصيل الخاصة بالخدمات التي تقدمها (ايفيس) بموجب العقد الذي تضمن تشغيل واستئجار ونشر عدد من الاداريين المتخصصين في عملية التصويت(؟!) لم يتضمن مسؤوليات الاشخاص الذين تم استئجارهم كما ان تكليف منظمة IOM لتنفيذ برنامج الانتخابات كان على اساس وجود خبرة وخبراء لديها في هذا المجال وهو امر ينفي اي سبب للتعاقد مع (ايفيس) لشراء خبرة لفترة قصيرة بقيمة 3 ملايين دولار، والامر الاخر فان التعاقد مع IFES تم استناداً الى عرض سعري واحد وليس هناك استدراج عروض وهو شرط لمثل هذه الكلفة الكبيرة.

معيشة خبراء

واشارت تقارير المحاسبة انه في حال جمع رواتب ومعيشة الخبراء والمستشارين الذين عينتهم منظمة الهجرة الدولية والتي بلغت 18 مليوناً ونصف المليون دولار ومستشاري (ايفيس) بمبلغ 3 ملايين دولار لبلغت كلفة الخبرة والاستشارة 21 مليوناً ونصف المليون دولار وفي حال مقارنة هذا المبلغ بإجمالي رواتب الخبراء في انتخابات الخارج التي تمت في 15 كانون الاول-ديسمبر 2005 وبأيد عراقية والبالغة فقط (204) الاف دولار فقط يكون الفرق الذي صرفته منظمة الهجرة الدولية كزيادة مبلغ 21 مليوناً و296 الف دولار.

افغانستان تساعد العراق انتخابياً

من المضحك المبكي ومن عجائب منظمة الهجرة الدولية انها حولت موجودات من افغانستان الى مركز الانتخابات العراقي في طهران، هذه الموجودات تخص برنامج سابق للانتخابات خارج افغانستان ثم تم احتساب قيمتها على برنامج الانتخابات خارج العراق بقيمة اجمالية قدرها 267 الفاً و956 دولاراً في الوقت الذي لا يوجد اي دليل على أنَّ تلك الموجودات ضرورية للمشروع العراقي… وهي تضمنت 294 دجتل كاميرا و376 كرسي مكتب و128 لاب توب و155 طاولة فايبر و127 جهاز هاتف… وهنا يطرح السؤال نفسه من سيستعمل (294) كاميرا في موقع انتخابات ايران واين سيوضع الـ376 كرسياً ومن سيجلس عليها؟…

وهناك مثال اخر اظهرته تقارير شركة الحسابات حول اللامعقول في المصروفات والمشتريات… فقد ظهر ان هناك مشتريات ضخمة تمت في سويسرا، وهي ليست موقعاً انتخابياً، لتجهيزات مكتبية بقيمة 166 ألفاً و681 دولاراً بالاضافة لمشتريات كومبيوتر؟ وتساءل تقرير المدققين عن التفسير المنطقي لهذه المشتريات ثم ما هو مصيرها؟… وكذلك مشتريات وتجهيزات مكتبية بقيمة 38 الفاً و887 دولاراً ذكر انها للمقر العام ولا يعلم هل يعني المقر العام في الاردن أم مقر المنظمة الدولية للهجرة في جنيف.

صرفت منظمة الهجرة الدولية مبلغ 5 ملايين و653 الفاً و673 دولاراً على المواد الاستهلاكية تجهيزات وادوات مكتب وادوات تقنية المعلومات واثاث في حين ان مصروفات انتخابات الخارج الثانية التي جرت بأيدي عراقية للاجهزة التي تم شراؤها لم يتجاوز الربع مليون دينار اي بفرق مقداره اكثر من خمسة ملايين دولار.

وقامت منظمة الهجرة الدولية كما ظهر في تقارير شركات التدقيق بتخصيص مبلغ 50 مليون دولار في الميزانية (باستثناء التكاليف الامنية المقررة 42 مليون دولار) بناءً على بيان وجود مليون ناخب عراقي مؤهل في بلدان برنامج التصــــــــويت خارج العراق. هذه التقديرات التي اتت بها المنظمة ظهرت بانها غير حقيقية البتة ذلك لأن عدد الناخبين في تلك الدول لم يتجاوز الـ265 الف ناخب وهذا يعتبر فشلاً مريعاً لكافة تقديرات منظمة الهجرة الدولية وان الميزانية التي اعد لها لم تستند الى اي اساس علمي ولم تكن نتيجة دراسات تؤدي الى تحديد الكلفة الأكثر دقة للناخب وبالتالي تم التركيز فقط على سقف التكاليف الكلية دون الاهتمام بأنواع التكاليف الفرعية.

وضـاعت الـ54 مليـون دولار

رغم تصريحاتنا المتعددة ومقابلات اجريناها في اجهزة الاعلام حول ضرورة اعادة مبالغ تقدر بـ(54) مليون دولار الى الموازنة العراقية من منظمة الهجرة الدولية، الا ان صرختنا ذهبت ادراج الرياح بل ان الدكتور عبد الحسين الهنداوي ابلغني في تلك الفترة ان احد ممثلي منظمة الهجرة الدولية ابلغه انهم سيقيمون دعوى في المحاكم ضدي معتمدين على اساس ان التصريحات التي ادلي بها حول البذخ وسرقة الاموال العراقية تعتبر تشويه سمعة المنظمة (النظيفة جداً) وهنا اجبت السيد الهنداوي (يا ليتهم يفعلون ذلك) لأن الامر سيكون مقدمة لاثارة ذلك على صعيد قضائي ويأخذ الابعاد التي ارغب ان تصل اليها هذه المسألة. والحقيقة انهم لم يفعلوا ذلك لعلمهم ان الامور سترتد عليهم.

لم تلتقط اي دائرة من دوائر الدولة العراقية هذه الصرخة ولم تعمد الجهات المسؤولة عن المال في العراق إلى اتخاذ قرار بمفاتحة الامم المتحدة حول الموضوع ولا حتى وزارة الخارجية، اما نحن في مجلس المفوضين فقد توصلنا بعد مخاض الى ارسال رسالة وقعها الدكتور عبد الحسين الهنداوي رئيس مجلس المفوضين الى السيد غريغ غينيس(1) مسؤول دائرة الانتخابات في الامم المتحدة حول التباين الهائل في مصروفات منظمة الهجرة الدولية وهي تابعة بشكل أو بآخر للامم المتحدة وبين ما قمنا به في انتخابات الخارج الثانية وطالبت الرسالة الامم المتحدة بالتدخل لاسترداد عشرات الملايين الى الخزينة المركزية

منذ ذلك التاريخ وحتى انتهاء ولاية مجلس المفوضين الممددة حتى 7/ ايار-مايو /2007 لم يصل اي جواب من الامم المتحدة وقد حولنا جميع اوراق هذه القضية الحساسة الى المجلس الجديد للمفوضين الذي لم يتخذ اي اجراء مع الامم المتحدة ولم يثر هذا الموضوع وهكذا اصبحت اوراق هذه القضية يعلوها الغبار ومنسية فوق الرفوف العالية في مفوضية الانتخابات . اما مبلغ الـ (54) مليون دولارفقد ذهب مع الريح وربما بعضه في جيوب من يتقن الخداع .. انه امر مؤسف وموسف جدا .

انتخابات الخارج – المرحلة الثانية

كان اجراء انتخابات الخارج في العراق (Out Country Voting) والتي حصلت في شهر كانون الثاني-يناير /2005 احد خيارات وقرارات مجلس المفوضين ذلك لان لا قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتخابية قد تطرق اليها ولا قانون الانتخاب رقم (96) (2) اما عملية الانتخابات الثانية التي اجريت في كانون اول – ديسمبر 2005 فقد نص عليها قانون الانتخابات الجديد الذي اصدرته الجمعية الوطنية الانتقالية(3).

لا نريد ان ندخل في متاهات ذلك القانون الذي اقر اجراء انتخابات الخارج مرة ثانية بغياب ممثل رسمي متفق عليه من قبل جميع اعضاء مجلس المفوضين كان المفروض به ان يحضر اجتماعات اللجنة القانونية ويبين لهم الاسباب التي لاتشجع على اجراء انتخابات الخارج للمرة الثانية بعد فشل الاولى وخسارة العراق الملايين دون نتيجة مقابلة الا انه يبدو ان العكس حصل علما بأن رأي معظم اعضاء المجلس كان مستقراعلى عدم اجراء الانتخابات في الخارج في ذلك الوقت على الاقل، لعدم توافر العديد من الشروط اقلها عدم وجود احصاء حقيقي للمقيمين في الخارج .

لقد ذكر لنا فيما بعد، وكانت هذه مفاجأة لنا، بأن احد المفوضين كان يحضر اجتماعات اللجنة القانونية واشار عند سؤاله من قبل اللجنة ، بـأن المفوضية قادرة على انجاز تلك الانتخابات مما دفع باللجنة القانونية وفي اللحظة الاخيرة الى وضع مادة تقضي باجراء انتخابات مجلس النواب في الخارج ايضاً، مع العلم ان العديد من اعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية اكدوا في تصريحات صحفية قبل صدور قانون الانتخاب بايام قليلة ان قضية اجراء الانتخابات في الخارج مؤجلة الى فترة معينة ولحين نضوج المعطيات التي تسمح بذلك ولكن وقبل يومين من التصويت على ذلك القانون اضيفت المادة التي تدعو إلى إجراء الانتخابات في الخارج بقدرة قادرة ودون ان يعلم بها احد كيف تم هذا الامر .

لم يكن امام مجلس المفوضين سوى القبول بما نص عليه قانون الانتخابات الذي صدر متأخراً بعض الشيء عن الجدول المحدد من قبل المفوضية لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بتنفيذ عمليتي الاستفتاء في 15/ تشرين اول-اكتوبر /2005 وانتخابات مجلس النواب في 15/ كانون اول-ديسمبر /2005.

اجتمع مجلس المفوضين والحيرة مرتسمة على وجوه بعض اعضائه وقرر ارسال رسالة مفصلة الى الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية والمسؤولين الاخرين تتعلق بالامور الفورية التي يفترض القيام بها وصولاً إلى إجراء الانتخابات في الخارج ومنها على الاقل ضرورة تخصيص موازنة خاصة لتلك الانتخابات ووجوب اجراء احصاء دقيق باعداد الناخبين العراقيين في الدول المزمع اجراء الانتخابات فيها وتحديد هذه الدول وفقاً للاحصاء بالاضافة إلى ضرورة اشراك السفارات العراقية بعملية الانتخابات سواء بتهيئة الاحصاء الشامل او بتأمينها الكوادر والمواقع اللازمة لذلك على ان يكون ذلك تحت اشراف المفوضية العليا للانتخابات. لقد اوضحت الرسالة التي لم ترسل فقط إلى الجمعية الوطنية الانتقالية، بل وايضاً إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية بأن العملية الانتخابية السابقة لاجراء الانتخابات في الخارج كانت استثناءاً من القاعدة وتلك الانتخابات التي اجريت بواسطة منظمة الهجرة الدولية IOM كلفت الخزينة العراقية مبالغ طائلة تجاوزت المعقول ومع ذلك ظهرت تلك الانتخابات جزئية وغير مجدية اذ لم تجر الا في (14) دولة وصوت فيها 265 الف ناخب من اصل مليون و250 الف ناخب محتمل.

كان الوضع في ذلك الوقت يكاد يكون ميؤوساً منه فقانون الانتخابات ينص. على اجرائها بالتزامن مع انتخابات الداخل ولكن الوقت كان قصيراً جداً، وعدم الوضوح او التناقص في القانون الانتخابي الذي اصدرته الجمعية الوطنية كان كحجر عثرة امام المفوضية.

تقرير مكتمل

قدم فريق الامم المتحدة، الذي اصبح برئاسة السيدة كارينا بيريللي(1) بعد انتهاء خدمات السيد كارلوس فلانزويللا، الى مجلس المفوضين تقرير متكامل يشمل اربعة خيارات بشأن العملية الانتخابية خارج العراق.الاول يقضي باعداد عملية مماثلة لتجربة كانون الثاني-يناير 2005 من خلال التعاقد مع منظمة ذات اتصالات دولية… الا ان مساوئ مثل هذا الخيار تكمن في التكاليف المرتفعة جداً وعدم وجود المنظمة القادرة حالياً اجراء مثل هذه العملية سيما وان التجربة الماضية لم تكن كاملة بالاضافة لقلة سيطرة وادارة العملية من قبل المفوضية الى جانب التأثير السلبي لهذه العملية على انتخابات الداخل وهي الاهم.الخيار الثاني قضى بادارة العملية من قبل المفوضية بمساعدة منظمة اخرى او فقط فريق المساعدات الدولي وسوف تضمن العملية الدول ذات الاعداد الكبيرة من العراقيين وهنا يجب ان يتم تدريب كادر متخصص من المفوضية ثم يتم تنسيبهم الى السفارات ودعمهم بالكوادر الدولية… ان هذا الخيار نموذج عادي ومحتمل وبكلفة معقولة ومناسب اكثر من الناحية العملية لأنه يعتمد على مواقع موجودة هي السفارات اما المساوئ فتكمن بعدم تمكن جميع المصوتين من الوصول الى مقار السفارات وهناك مخاطر امنية تزيد من كلفة تأمين حماية السفارات وعدم امكان فتح مواقع تصويت اضافية، بالاضافة إلى وجود تعقيدات سياسية ناجمة عن تصويت يتم ضمن سفارات تديرها حكومة انتقالية.

الخيار الثالث غلبت عليه الناحية القانونية فتطبيق المادة (17-1) (1) من قانون الانتخابات التي تنص على (قسمة مجموع الاصوات الصحيحة في العراق على عدد مقاعد مجلس النواب للحصول على المعدل الوطني)… ان هذا الخيار يعني احتساب الاصوات الصحيحة “في العراق فقط” وهذا يعني ايضاً استبعاد اصوات الخارج…

هذا الامر يستدعي ايضاً ايجاد الطرق القانونية لكيفية تنفيذ او عدم تنفيذ المادة ( (19ان القانون نفسه الذي ينص على “الاقـــــــتراع خارج العراق في مراكز انتخابية تحددها المفوضية”..

ربما يكون الحل بتأجيل انتخابات الخارج نهاية عام 2005 نظراً لما تتطلبه هذه العملية من وقت وإمكانات غير متوفرة حالياً، وفي حال تنفيذ هذا الخيار فأن المفوضية ستتمكن من التركيز بالكامل على عملية كبيرة داخل العراق وسيتم صرف الاموال داخله حيث يتواجد اغلبية العراقيين.

يتبع