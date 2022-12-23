رسالة بغداد

من ظلال الكروم .. مصفوفة شعرية

ــ للشاعر العراقي نصير الشيخ” صدرت مؤخراً المجموعة الشعرية المعنونة (( من ظلال كرومها )) عن دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد

وجاء على الغلاف الاخيرللمجموعة (( من ظلال كرومها ..مصفوفة شعرية للشاعر ، أكدت في نصوصها السعي الجمالي للشاعر لأحتطاب مساحة أكثر رقْياً واكثر كثافة ً وتنوعاً في خطابه الشعري..

أنها نصوص العابرة للكتابة صوب تجليات الشعرالمنبعثِ عن الذات في رؤيتها للعالم ،وتحولات الأمكنة وتغايرات الأزمنة. .

أنها رؤيا الشاعر وهو يستشرفُ الأفق ويجذفُ في بحيرات الكلام”.

ومن أبرز عنوانات المجموعة ” غيمة الأضرحة /سيد التواريخ القصية /إقصاء بعيد / طرت كجناحٍ لثور آشوري ..”

جدير بالذكرأن هذه المجموعة هي الخامسة في نتاجه الشعري ،والثامنة في كتبه الصادرة بين الشعر والنقد ))