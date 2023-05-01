من صحافتنا في الخمسينات

بيروت – محسن حسين

هذا غلاف مجلة العراق يحمل رسم كاريكاتير للزعيم عبد الكريم قاسم رسمه الفنان المعروف المرحوم غازي عبد الله.

عدد المجلة والرسم بمناسبة العام الجديد (عام 1959) وقد مرت 5 اشهر على ثورة 14 تموز التي اطاحت بالنظام الملكي واسست النظام الجمهوري واصبح الزعييم عبد الكريم قاسم رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة. الرسم يمثل العالم يقدم التهنئة للزعيم بحلول راس السنة. الغلاف للعدد الرابع من المجلة الصادر في يوم الخميس 1 كانون الثاني 1959 وهو يحمل اسم صاحبها محسن المؤمن ورئيس التحرير المسؤول المحامي حميد العبودي.