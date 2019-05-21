كاتيوشا

من حرق حنطة العراق ؟ – هاشم حسن التميمي

من يعتقد ان درجات الحرارة او حادث عابر حرق الالاف من مزارع الحنطة الجاهزة للحصاد وقبلها ابادة ملايين الاسماك جاهل لايعرف اساليب الحرب الاقتصادية والنفسية التي تنهك الشعوب دون الحاجة لحرب تقليدية.

وللاسف ان ضعف الجهد الاستخباري بل ضعف الرؤية الستراتيجية لابعاد الصراع مع داعش وتفاصيل الصراع الاقليمي والدولي بل معركتنا الداخلية مع حيتان الفساد وديناصورات السياسة كلها عوامل كانت تؤشر احتمالات حدوث مثـــل هذه الاعمال الاجرامية وهــــنالك مخططات اكثر بشاعة لتحــــقيق اهداف تخريـــب دولتنا باستخدام العمـــليات الــــقذرة وترسيخ مفـــهوم الدولة الفاشـــلة في اذهان ملايين العراقيين…

اتحقيق مصالح دولية واقليمية ولذا كان من المتوقع ان تتورط دول ومافيات ومجموعات اجرامية توافرت لها نفوس ضعيفة في الاجهزة الامنية والحكومية لتنفيذ عمليات حرق لمحصول الحنطة في صلاح الدين وديالى والنجف والموصل وسبقها ابادة الاسماك وفلاونزا الطيور الذي دمر حقول الدواجن وادخال الاغذية الفاسدة من الخارج وانتشار المخدرات بانواعها المختلفة وترويج لابرامج الانترنيت الاباحية والعنفية واشاعة ثقافة الفساد والانحلال الاخلاقي والتمرد على القوانين والتقاليد ومن مظاهرها انفلات بعض العشائر والمجموعات المسلحة ودفع الشباب للعبثية بل الانتخار كلها مظاهر عمليات نفسية مخطط لها لتدمير الدولة العراقية وتخريب نفسية الانسان ..

وبصراحة تامة مازلنا نتعامل مع هذه الحرب القذرة باساليب تقليدية لا ترقى لمستوى الازمات والمؤامرات والتي يحتمل ان بتورط فيها الصاحب والصديق والحليف والادوات البشرية من ابناء جلدتنا من فاقدي الشرف والضمير وغياب الولاء لوطنهم وخيانة شعبهم…المطلوب جهد استخباري استباقي وتضامني ينبه الناس ودفعهم لحراسة حقولهم وممتلكاتهم ويثقفهم في وقت مبكر لرصد هذه الاساليب القذرة واحباطها شعبيا وفي مهدها الاول وليس انتظار الكارثة لنتبـــــــادل الاتهامات لتستكمل الجريمة ابعادها الخطيرة اعلاميا بالتشهير وتبادل الاتهامات وتسقيط هيبة الدولة ودفع الانسان بعيدا عن الانتاج والاتجاه للاستهلاك والاستيراد…

ايها الناس ان اعداء العراق يخططون لقتلكم بايديكم ونهب ثرواتكم وتجويعكم ولا خلاص الا باليقظة و بتحمل مسؤولياتكم وحراسة ممتاكاتكم بانفسكم وان تكون لكم توقعات صحيحة لافشال ما يخطط لكم وعدم انتظار المعجزة من حكومة لا تستطيع ان تطبق القانون وتحمي نفسها من المافيات. وبرلمان يفكر في تحسين احوال الاعضاء ويحقق رغباتهم واحلامهم في حياة مرفهة تعويضا لسنوات حرمانهم ويترك الشعب فريسة للكوارث والمؤامرات وما خفي كان اعظم.