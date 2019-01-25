من حديث الموازنة

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فاتح عبد السلام
اضرب مثلاً عربياً قريباً، حيث الكويت تستقطع من موازنتهاالسنوية العامة ، مهما كانت ظروفها، ما مقداره عشرة بالمائة تودع في صندوقها السيادي الاستثماري، صندوق المال للاجيال المقبلة، ربما ليوم لايكون فيه نفط متاح ولا غاز مُستخرج . وكذلك تفعل دولة قطر وقبلها السعودية والامارات .
وحين تحتاج تلك الدول مالاً فإنّها تقترض من نفسها ، عبر سحب من أموال تلك الصناديق السيادية ، وذلك يحدث نادراً، وفي سنوات الازمات فقط .
العراق أعلن عن المصادقة على الموازنة المالية الجديدة وبلغت رقماً لم تبلغه موازنة سابقة في التاريخ منذ قيام الدولة العراقية .
أولى علامات الموازنة وجود عجز بمقدار يفوق ثلاثة وعشرين مليار دولار .
وبلغت مخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي 52 مليار دولار من الموازنة البالغة 111,8 مليار دولار، في زيادة تقدر ب 15 بالمئة عن العام الماضي.
تقول بيانات الموازنة أنّ هناك أكثر من سبعة وعشرين مليار دولار مخصصة للاستثمار.
الموازنة لا تتحدث عن اعمار البلد المدمرة بعض مدنه بالكامل كما في الموصل .
كما لايوجد حديث عن نتائج المؤتمرات الدولية التي عقدت في السنتين الاخيرتين عن اعمار العراق. الموازنة العراقية في طابعها العام كما في كل الاعوام الاخيرة ، استهلاكية ، تسهم في تبديد ثروات العراق ، لاأفق انتاجي لها ، ولا أي تفكير بمسقبل الاجيال ، بل إنها لا تلبي حاجات التنمية لنهوض المجتمع الان وليس بعد انقضاء الجيل . الضجيج الذي يصاحب اعلان الموازنة في اجواء من المساومات السياسية يوحي بأن الاقتصاديات العراقية تشبه حسابات البقّال الذي يصرف دخله اليومي ولا يعرف ماذا سيحدث مع بائع الجملة غداً .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية