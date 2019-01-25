من حديث الموازنة

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فاتح عبد السلام

اضرب‭ ‬مثلاً‭ ‬عربياً‭ ‬قريباً،‭ ‬حيث‭ ‬الكويت‭ ‬تستقطع‭ ‬من‭ ‬موازنتهاالسنوية‭ ‬العامة‭ ‬،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬ظروفها،‭ ‬ما‭ ‬مقداره‭ ‬عشرة‭ ‬بالمائة‭ ‬تودع‭ ‬في‭ ‬صندوقها‭ ‬السيادي‭ ‬الاستثماري،‭ ‬صندوق‭ ‬المال‭ ‬للاجيال‭ ‬المقبلة،‭ ‬ربما‭ ‬ليوم‭ ‬لايكون‭ ‬فيه‭ ‬نفط‭ ‬متاح‭ ‬ولا‭ ‬غاز‭ ‬مُستخرج‭ . ‬وكذلك‭ ‬تفعل‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬وقبلها‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ .‬

وحين‭ ‬تحتاج‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬مالاً‭ ‬فإنّها‭ ‬تقترض‭ ‬من‭ ‬نفسها‭ ‬،‭ ‬عبر‭ ‬سحب‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬تلك‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬يحدث‭ ‬نادراً،‭ ‬وفي‭ ‬سنوات‭ ‬الازمات‭ ‬فقط‭ .‬

العراق‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬المالية‭ ‬الجديدة‭ ‬وبلغت‭ ‬رقماً‭ ‬لم‭ ‬تبلغه‭ ‬موازنة‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬منذ‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ .‬

أولى‭ ‬علامات‭ ‬الموازنة‭ ‬وجود‭ ‬عجز‭ ‬بمقدار‭ ‬يفوق‭ ‬ثلاثة‭ ‬وعشرين‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ .‬

وبلغت‭ ‬مخصصات‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬والضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬52‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬البالغة‭ ‬111,8‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬تقدر‭ ‬ب‭ ‬15‭ ‬بالمئة‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

تقول‭ ‬بيانات‭ ‬الموازنة‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬وعشرين‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬مخصصة‭ ‬للاستثمار‭.‬

الموازنة‭ ‬لا‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬اعمار‭ ‬البلد‭ ‬المدمرة‭ ‬بعض‭ ‬مدنه‭ ‬بالكامل‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ .‬

كما‭ ‬لايوجد‭ ‬حديث‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬السنتين‭ ‬الاخيرتين‭ ‬عن‭ ‬اعمار‭ ‬العراق‭. ‬الموازنة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬طابعها‭ ‬العام‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الاعوام‭ ‬الاخيرة‭ ‬،‭ ‬استهلاكية‭ ‬،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تبديد‭ ‬ثروات‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬لاأفق‭ ‬انتاجي‭ ‬لها‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬أي‭ ‬تفكير‭ ‬بمسقبل‭ ‬الاجيال‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تلبي‭ ‬حاجات‭ ‬التنمية‭ ‬لنهوض‭ ‬المجتمع‭ ‬الان‭ ‬وليس‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬الجيل‭ . ‬الضجيج‭ ‬الذي‭ ‬يصاحب‭ ‬اعلان‭ ‬الموازنة‭ ‬في‭ ‬اجواء‭ ‬من‭ ‬المساومات‭ ‬السياسية‭ ‬يوحي‭ ‬بأن‭ ‬الاقتصاديات‭ ‬العراقية‭ ‬تشبه‭ ‬حسابات‭ ‬البقّال‭ ‬الذي‭ ‬يصرف‭ ‬دخله‭ ‬اليومي‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬ماذا‭ ‬سيحدث‭ ‬مع‭ ‬بائع‭ ‬الجملة‭ ‬غداً‭ . ‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية