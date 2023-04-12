من أسرار ثورة 14 تموز 1958 رسالة إلى عبد الناصر

محسن حسين

عرفت الصحفي المصري الكبير محمد حسنين هيكل قبل ان ألتقيه خلال زياراتي العديدة برفقة الرئيس عبد السلام عارف وقبله وزراء الاقتصاد في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم الذين مثلوا العراق في اجتماعات المجلس الاقتصادي العربي والوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة.

وعرفته عندما عينت مديرا لمكتب وكالة الانباء العراقية (واع) في مصر عام 1972 وشهدت في ذلك الوقت الاطاحة به كرئيس لتحرير صحيفة الاهرام بقرار من الرئيس انور السادات وتعيين الكاتب المعروف الصديق احمد بهاء الدين (رحمه الله). وهيكل كما هو معلوم كان موطن اسرار الرئيس جمال عبد الناصر منذ انطلاق ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 وهو يعرف الكثير عن الرئيس عبد السلام عارف واتجاهاته الوحدوية وايمانه بقيادة عبد الناصر لحركة التحرر العربي.

وقد نشر هيكل الكثير من المقالات التي تشير الى ان الجمهورية العربية المتحدة برئاسة عبد الناصر كانت تقف الى جانب عبد السلام في الصراع بينه وبين الزعيم عبد الكريم قاسم بعد ثور 14 تموز 1958 في العراق.

من الااسرار التي يرويها هيكل عن ثورة 14 تموز والعلاقة بين قاسم وعارف اتصالهما السري