من‭ ‬الرُّقْيَة‭ ‬البَرْكانيةْ‭ ‬إلى‭ ‬شمهروش

عبدالحق بن رحمون:

عادت‭ ‬عاصمة‭ ‬البرتقال‭ ‬والماندرين،‭ ‬مدينة‭ ‬بركان‭ ‬المغربية،‭ ‬الهادئة‭ ‬والمحافظة،‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬الاعلامية،‭ ‬بعد‭ ‬تسريبات‭ ‬الفيديوهات،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬ما‭ ‬صار‭ ‬يعرف‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬الدولي‭ ‬بـ‭ ‬‭(‬راقي‭ ‬بركان‭)‬‭ ‬الذي‭ ‬صور‭ ‬فيديوهات‭ ‬إباحية‭ ‬صادمة‭.‬

وتداول‭ ‬مغاربة‭ ‬مؤخرا،‭ ‬نكتة‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬مدير‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات،‭ ‬أخبر‭ ‬أحد‭ ‬موظفيه‭ ‬أنه‭ ‬سيقوم‭ ‬قريبا‭ ‬بـ‭ ‬‭”‬ترقيته‭”‬‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الميلادية‭ ‬الجديدة‭ ‬،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬اختفى‭ ‬الموظف‭ ‬عن‭ ‬الأنظار،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬عمله‭.‬

وفي‭ ‬رواية‭ ‬أخرى،‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاعلاميين‭ ‬والمثقفين‭ ‬بضرورة‭ ‬حذف‭ ‬كلمات‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬‭”‬الراقي‭ ‬والرقي‭”‬‭ ‬في‭ ‬وصف‭ ‬شخصيات‭ ‬عمومية،‭ ‬بالمعجم‭ ‬العربي،‭ ‬نظرا‭ ‬لدلالتها‭ ‬الاستفزازية،‭ ‬استنادا‭ ‬على‭ ‬فضيحة‭ ‬راقي‭ ‬بركان‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬تابع‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الوطني،‭ ‬والدولي،‭ ‬تدعايات،‭ ‬وخفايا‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬وتطرقت‭ ‬إليها‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬عبر‭ ‬تقاريرها‭ ‬حول‭ ‬تسريب‭ ‬أشرطة‭ ‬فيديوهات‭ ‬إباحية،‭ ‬لهذا‭ ‬الراقي‭ ‬البركاني‭ ‬المشعوذ،‭ ‬الذي‭ ‬تجمعه‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬النساء‭ ‬ضحايا‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬التي‭ ‬اشتهرت‭ ‬كنار‭ ‬على‭ ‬علم،‭ ‬ونشرتها‭ ‬بالصوت‭ ‬والصورة‭ ‬مواقع‭ ‬إباحية‭ ‬أمريكية،‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يهما‭ ‬سوى‭ ‬الربح‭ ‬المادي‭ ‬خصوصا‭ ‬تلك‭ ‬الفيديوات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنتاجها،‭ ‬وتصويرها‭ ‬بالمغرب‭ ‬والشرق‭ ‬العربي،‭ ‬حيث‭ ‬تحظى‭ ‬بنسبة‭ ‬مشاهدات‭ ‬مرتفعة‭.‬

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬عين‭ ‬المكان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشعوذ،‭ ‬اشتهر‭ ‬بلقب‭ ‬‭”‬زير‭ ‬النساء‭”‬،‭ ‬وكان‭ ‬يخضع‭ ‬ضحاياه‭ ‬لجلسات‭ ‬علاج،‭ ‬ويمارس‭ ‬عليهن‭ ‬‭”‬طقوسه‭”‬‭ ‬السادية‭ ‬في‭ ‬الرقية‭ ‬بالطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬للمنزل،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬بناية‭ ‬غير‭ ‬مكتملة‭ ‬البناء،‭ ‬تم‭ ‬تشميعها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭. ‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬اعتقاله‭ ‬ووجهت‭ ‬له‭ ‬تهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬أشخاص،‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬صعبة‭ ‬لأسباب‭ ‬وأغراض‭ ‬تحت‭ ‬التهديد‭ ‬بالتشهير‭ ‬بهم‭ ‬والاغتصاب‭ ‬ومحاولة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والضرب‭ ‬والجرح‭ ‬العمدين‭ ‬وإعطاء‭ ‬مواد‭ ‬مضرة‭ ‬بالصحة‭. ‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬مدينة‭ ‬بركان‭ ‬اشتهرت‭ ‬بتصدير‭ ‬البرتقال،‭ ‬والنكت‭ ‬المغربية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أرقى‭ ‬النكت‭ ‬لأنها‭ ‬تبعد‭ ‬الغم‭ ‬والنكد‭ ‬عن‭ ‬القلب،‭ ‬فانها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬سيظهر‭ ‬فيها‭ ‬مشعوذ‭ ‬نصاب‭ ‬محتال‭ ‬على‭ ‬النساء،‭ ‬قلب‭ ‬مائدة‭ ‬الضحك‭ ‬إلى‭ ‬فضيحة،‭ ‬وغير‭ ‬موازين‭ ‬الضحك‭ ‬عند‭ ‬المغاربة‭ ‬إلى‭ ‬عقدة‭ ‬في‭ ‬منشار‭ ‬الأخلاق‭ ‬والمبادئ‭ ‬والقيم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬مارس‭ ‬مهنة‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬البشر‭ ‬عبر‭ ‬شرائط‭ ‬فيديو‭ ‬إباحية‭ .‬

هذا‭ ‬المشعوذ‭ ‬البركاني‭ ‬سرق‭ ‬من‭ ‬ضحاياه‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة،‭ ‬كرامتهن‭ ‬وصدرها‭ ‬إلى‭ ‬المواقع‭ ‬الاباحية‭ ‬الدولية‭ ‬ليحصل‭ ‬من‭ ‬ورائها‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬الطائلة‭. ‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬الراقي‭ ‬البركاني‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بمعية‭ ‬ضحاياه‭ ‬في‭ ‬أشرطة‭ ‬الفيديو‭ ‬المسربة،‭ ‬فإن‭ ‬محله‭ ‬من‭ ‬الاعراب‭ ‬يمثل‭ ‬دور‭ ‬الفاعل‭ ‬الظاهر،‭ ‬والفاعل‭ ‬بضمير‭ ‬متصل‭ ‬وآخر‭ ‬مستتر‭ ‬وأحيانا‭ ‬مفعولا‭ ‬فيه‭.‬

و‭ ‬قد‭ ‬خلفت‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬إذ‭ ‬أعادت‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬سؤالا‭ ‬حول‭ ‬امتهان‭ ‬الرقية‭ ‬الشرعية‭ ‬والأسس‭ ‬القانونية‭ ‬لتواجدها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬صمت‭ ‬رسمي،‭ ‬حول‭ ‬انتشار‭ ‬دكاكين‭ ‬وحوانيت،‭ ‬ودعايات‭ ‬إشهارية‭ ‬تشجع‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬الدين،‭ ‬عبر‭ ‬توزيع‭ ‬كروت‭ ‬الزيارات،‭ ‬والمواعيد‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الرقية‭ ‬الشرعية،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الترويج‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬صدقوها،‭ ‬بدعوى‭ ‬أنها‭ ‬تشفي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬المستعصية‭ ‬على‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬المصحات‭ ‬الطبية‭. ‬

ويوجد‭ ‬اليوم‭ ‬ضغط‭ ‬شعبي‭ ‬وأيضا‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬هيئات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬إغلاق‭ ‬حوانيت‭ ‬الرقية‭ ‬الشرعية،‭ ‬مادام‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬قانوني‭ ‬لها،‭ ‬و‭ ‬عادة‭ ‬تستعمل‭ ‬لممارسة‭ ‬السحر‭ ‬والشعوذة،‭ ‬واستغلال‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬أبشع‭ ‬صور‭ ‬أنواع‭ ‬العنف،‭ ‬بعد‭ ‬استدراجهن‭ ‬لممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬بدعوى‭ ‬الرقية‭ ‬الشرعية‭.‬

في‭ ‬موضوع‭ ‬آخر،‭ ‬لقيت‭ ‬شابتان،‭ ‬الدانماركية‭ ‬لويز‭ ‬جيسبرسن‭ ‬والنرويجية،‭ ‬أني‭ ‬اولاند،‭ ‬مصرعهما‭ ‬بين‭ ‬جبال‭ ‬الأطلس،‭ ‬بقمة‭ ‬توبقال‭ ‬الشهيرة‭ ‬بمنطقة‭ ‬شمهروش،‭ ‬ولم‭ ‬يخطر‭ ‬ببالهما‭ ‬نهايتهما‭ ‬المأساوية‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أشخاص‭ ‬جاهلين‭ ‬ومرضى‭ ‬بالعقد‭ ‬النفسية‭. ‬

وقد‭ ‬تعرضتا‭ ‬لعنف‭ ‬بأداة‭ ‬حادة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العنق‭ ‬وبحسب‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬فإن‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬غادروا‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬التقطت‭ ‬كاميرا‭ ‬فيديو‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬إمليل،‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مارين‭ ‬ولويزا‭ ‬ميتتين،‭ ‬وقد‭ ‬تعرضتا‭ ‬لعنف‭ ‬بأداة‭ ‬حادة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العنق‭.‬