من‭ ‬الرُّقْيَة‭ ‬البَرْكانيةْ‭ ‬إلى‭ ‬شمهروش

عبدالحق بن رحمون:
عادت عاصمة البرتقال والماندرين، مدينة بركان المغربية، الهادئة والمحافظة، إلى الواجهة الاعلامية، بعد تسريبات الفيديوهات، في قضية ما صار يعرف في الاعلام الدولي بـ (راقي بركان) الذي صور فيديوهات إباحية صادمة.
وتداول مغاربة مؤخرا، نكتة تقول إن مدير إحدى المؤسسات، أخبر أحد موظفيه أنه سيقوم قريبا بـ ”ترقيته” مع نهاية السنة الميلادية الجديدة ، ومنذ ذلك الوقت، اختفى الموظف عن الأنظار، ولم يعد إلى مقر عمله.
وفي رواية أخرى، طالب عدد من الاعلاميين والمثقفين بضرورة حذف كلمات من قبيل ”الراقي والرقي” في وصف شخصيات عمومية، بالمعجم العربي، نظرا لدلالتها الاستفزازية، استنادا على فضيحة راقي بركان.
في هذا الصدد، تابع الرأي العام الوطني، والدولي، تدعايات، وخفايا هذه القضية، وتطرقت إليها مختلف وسائل الاعلام عبر تقاريرها حول تسريب أشرطة فيديوهات إباحية، لهذا الراقي البركاني المشعوذ، الذي تجمعه مع إحدى النساء ضحايا هذه القضية، التي اشتهرت كنار على علم، ونشرتها بالصوت والصورة مواقع إباحية أمريكية، هذه الأخيرة التي لا يهما سوى الربح المادي خصوصا تلك الفيديوات التي تم إنتاجها، وتصويرها بالمغرب والشرق العربي، حيث تحظى بنسبة مشاهدات مرتفعة.
وذكرت مصادر من عين المكان أن هذا المشعوذ، اشتهر بلقب ”زير النساء”، وكان يخضع ضحاياه لجلسات علاج، ويمارس عليهن ”طقوسه” السادية في الرقية بالطابق الأرضي للمنزل، وهو عبارة عن بناية غير مكتملة البناء، تم تشميعها من قبل السلطات المحلية.
وقد تم اعتقاله ووجهت له تهمة الاتجار في البشر في حق أشخاص، في وضعية صعبة لأسباب وأغراض تحت التهديد بالتشهير بهم والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح العمدين وإعطاء مواد مضرة بالصحة.
وإذا كانت مدينة بركان اشتهرت بتصدير البرتقال، والنكت المغربية، التي تعد من أرقى النكت لأنها تبعد الغم والنكد عن القلب، فانها في هذه المرة سيظهر فيها مشعوذ نصاب محتال على النساء، قلب مائدة الضحك إلى فضيحة، وغير موازين الضحك عند المغاربة إلى عقدة في منشار الأخلاق والمبادئ والقيم، بعد أن مارس مهنة الاتجار في البشر عبر شرائط فيديو إباحية .
هذا المشعوذ البركاني سرق من ضحاياه من النساء بصفة خاصة، كرامتهن وصدرها إلى المواقع الاباحية الدولية ليحصل من ورائها على الأموال الطائلة.
لكن هذا الراقي البركاني الذي ظهر بمعية ضحاياه في أشرطة الفيديو المسربة، فإن محله من الاعراب يمثل دور الفاعل الظاهر، والفاعل بضمير متصل وآخر مستتر وأحيانا مفعولا فيه.
و قد خلفت هذه القضية جدلا في المغرب، إذ أعادت إلى الواجهة سؤالا حول امتهان الرقية الشرعية والأسس القانونية لتواجدها، في ظل صمت رسمي، حول انتشار دكاكين وحوانيت، ودعايات إشهارية تشجع ممارسة هذه المهنة تحت غطاء الدين، عبر توزيع كروت الزيارات، والمواعيد للاستفادة من الرقية الشرعية، التي تم الترويج لها في السنوات الأخيرة، والكثير من الناس صدقوها، بدعوى أنها تشفي الكثير من الأمراض النفسية المستعصية على العلاج في المصحات الطبية.
ويوجد اليوم ضغط شعبي وأيضا من طرف هيئات المجتمع المدني، يدعو الى ضرورة إغلاق حوانيت الرقية الشرعية، مادام لا أساس قانوني لها، و عادة تستعمل لممارسة السحر والشعوذة، واستغلال النساء في أبشع صور أنواع العنف، بعد استدراجهن لممارسة الجنس بدعوى الرقية الشرعية.
في موضوع آخر، لقيت شابتان، الدانماركية لويز جيسبرسن والنرويجية، أني اولاند، مصرعهما بين جبال الأطلس، بقمة توبقال الشهيرة بمنطقة شمهروش، ولم يخطر ببالهما نهايتهما المأساوية التي ستكون على يد أشخاص جاهلين ومرضى بالعقد النفسية.
وقد تعرضتا لعنف بأداة حادة على مستوى العنق وبحسب شهود عيان فإن ثلاثة رجال غادروا المنطقة. كما التقطت كاميرا فيديو ثلاثة رجال في قرية إمليل، تم العثور على مارين ولويزا ميتتين، وقد تعرضتا لعنف بأداة حادة على مستوى العنق.