منى هلا تحلم بجائزة كبيرة لفيلم ليل خارجي

القاهرة – الزمان

أقيم عرض فيلم «ليل خارجي»، امس، وذلك ضمن عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، والتي أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحضر العرض أبطال، وهم عمرو عابد، ومنى هلا، وأحمد مالك، وكريم قاسم، كما حضر من الضيوف ليلي علوي، و لبلبة، ولقاء الخميسي، وصبا مبارك، وظافر العابدين، وصبري فواز وسلوى محمد علي، والمخرجة هالة خليل عضو لجنه التحكيم، وباقي أعضاء اللجنة، وذلك على الرغم من الأمطار وحالة الطقس المتقلبة التي شهدتها مصر مؤخرًا.

الفنانة المصرية منى هلا، تنافس من خلال الفيلم على جائزة أفضل ممثلة، فيما سينافس باقي فريق العمل على الجوائز المختلفة، في المهرجان.

ومن المقرر أن يقام العرض الثاني للفيلم يوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر بسينما كريم بوسط البلد.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 أشخاص وهم مو وتوتو ومصطفى، والذين يلتقون في ظروف غير متوقعة وتتقاطع حياتهم معًا، ومن هنا يدخلون في مغامرة لم تكن بالحسبان ويصيروا شاهدين على جانب خفي وغير معلوم من المدينة.

الفيلم يشارك في بطولته كريم قاسم، شريف دسوقي، منى هلا، بسمة، عمرو عابد، أحمد مجدي، وإخراج أحمد عبدالله.