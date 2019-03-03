منى‭ ‬زكي‭ ‬وأحمد‭ ‬حلمي‭ ‬في‭ ‬عروض‭ ‬رياضية‭ ‬

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

شاركت‭ ‬النجمة‭ ‬المصرية‭ ‬منى‭ ‬زكي‭ ‬وزوجها‭ ‬النجم‭ ‬أحمد‭ ‬حلمي‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬نوادي‭ ‬الفتنس‭ ‬والجيم‭.‬

منى‭ ‬شاركت‭ ‬جمهورها‭ ‬بمجموعة‭ ‬صور‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬الافتتاح،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬خاصية‭ ‬“ستوري”‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬“انستجرام”،‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬حلمي‭ ‬وهما‭ ‬مرتديان‭ ‬الملابس‭ ‬الرياضية،‭ ‬ويقومان‭ ‬ببمارسة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭.‬

النجمة‭ ‬المصرية‭ ‬قامت‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬رياضة‭ ‬الجري،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬مهارتها‭ ‬بقفزة‭ ‬صعبة‭ ‬حصدت‭ ‬تصفيق‭ ‬كل‭ ‬الموجودين،‭ ‬وقد‭ ‬أبرزت‭ ‬منى‭ ‬خلال‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬رشاقتها‭ ‬ولياقتها‭ ‬الشديدة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬النجمين‭ ‬منى‭ ‬زكي‭ ‬وأحمد‭ ‬حلمي‭ ‬يشاركان‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فيلم‭ ‬«The‭ ‬Crew»،‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬يسرا،‭ ‬وشريف‭ ‬منير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صناع‭ ‬السينما‭ ‬جابي‭ ‬خوري،‭ ‬ووحيد‭ ‬حامد،‭ ‬ومدحت‭ ‬العدل،‭ ‬وتامر‭ ‬حبيب،‭ ‬وشريف‭ ‬عرفة،‭ ‬وهادي‭ ‬الباجوري،‭ ‬وهشام‭ ‬نزيه،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬إسلام‭ ‬رسمي،‭ ‬ومن‭ ‬إنتاج‭ ‬سينما‭ ‬فاكتوري‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬«The‭ ‬Crew»‭ ‬كفيلم‭ ‬الافتتاح‭ ‬في‭ ‬عرضه‭ ‬العالمي‭ ‬الأول،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمهرجان‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬للسينما‭ ‬الآسيوية‭.‬