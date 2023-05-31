منع 30 حالة إبتزاز وتعنيف ألكتروني خلال الأسبوع الماضي

المحافظات – مراسلو (الزمان)

كشفت الشرطة المجتمعية، عن إيقاف 30 حالة ابتزاز الكتروني وعنف اسري في الاسبوع الماضي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام، نفذت اوقفت 16 حالة ابتزاز الكتروني و14حالة عنف اسري، فضلاً عن إعادة اربعة اولاد هاربين بسبب التعنيف والاضطراب النفسي الى ذويهم، وذلك خلال عمليات منفصلة في عدد من المحافظات)، واشار الى ان (الشرطة اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، الى جانب تقديم الدعم النفسي والمعنوي للضحايا)، مبيناً ان (معالجة تلك الحالات تمت خلال الاسبوع الماضي). على صعيد متصل، ضبطت هيئة النزاهة العامة، احد المسؤولين في صحة صلاح الدين، متلبّساً بأختلاس مواد طبيـة. وقال بيان امس ان (مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، شكّل فريقاً للتقصّي والتــحرّي عن المعلومـات التي رصدها بشأن فقدان عدد كبير من الأدوية التي تُعطى لمرضى تأخر النمو من مخازن قسم الصيدلة التابعة لدائرة صحة صلاح الدين، وبيعها في الأسواق المحلية)، واوضح ان (الفريق باشر اعمال بتدقيق مخازن القسم، حيث ضبط المدير متلبساً بأختلاس اكثر من الف قلم من مادة نورد تروبين، التي تُعطَى لمرضى تأخر النمو من تلك المخازن التي تجهزها وزارة الصحة)، واضاف ان (الهيئة نظمت محضر أصولي للمتهم ، واحالته الى قاضي التحقيق المختص، حيث تقرر توقيفه على ذمة التحقيق استناداً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مسؤول المخزن في القسم وفق المادة ذاتها). وضبطت الهيئة، مديرة احدى المدارس بالديوانية، متلبسة بجريمة الرشوة. وقال البيان ان (مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، ضبط المديرة تسلمها الرشوة مقابل التلاعب في التعيينات الخاصة بتربية الديوانية)، مضيفاً ان (التحقيقات الأولية، توصلت الى تزويدها المواطنين بأوامر إدارية للعمل بصفة مجانية، مقابل مبالغ مالية، عبر حذف بعض الأسماء بضمن قوائم الأمر الإداري الصادر عن مديرية التربية، واستبدالها بأسماء اخرى، وتزويدهم بمباشرات غير اصولية للعمل في في المدرسة التي تديرها