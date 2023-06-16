منع عرض فيلم (سبايدر-مان) في الامارات بسبب دعمه المثلية

دبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أفادت‭ ‬شركة‭ “‬ﭭوكس‭ ‬سينما‭” ‬المشغّل‭ ‬الأكبر‭ ‬لدور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬أحدث‭ ‬أفلام‭ “‬الرجل‭ ‬العنكبوت‭” ‬لن‭ ‬يُعرض‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أثار‭ ‬جدلًا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تضمّنه‭ ‬مشهدًا‭ ‬يُظهر‭ ‬راية‭ ‬تدعم‭ ‬المتحوّلين‭ ‬جنسيًا‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ “‬سبايدر‭-‬مان‭- ‬أكروس‭ ‬ذي‭ ‬سبايدر‭ ‬فيرس‭” (“‬Spider‭-‬Man‭: ‬Across‭ ‬the‭ ‬Spider‭-‬Verse‭”) ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬الإمارات‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬إلّا‭ ‬أنه‭ ‬حُذف‭ ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬ستُعرض‭ ‬قريبًا‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بدور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭.‬

وردًا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قالت‭ ‬شركة‭ “‬ﭭوكس‭ ‬سينما‭” ‬إن‭ ‬الفيلم‭ “‬لن‭ ‬يصدر‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭”‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬توضح‭ ‬السبب‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬لم‭ ‬تردّ‭ ‬شركة‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬التي‭ ‬تدير‭”‬ڤوكس‭ ‬سينما‭”‬،‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬المسألة‭.‬

وأثار‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬عُرض‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬جدلًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بسبب‭ ‬مشهد‭ ‬تظهر‭ ‬فيه‭ ‬راية‭ ‬كُتبت‭ ‬عليها‭ ‬بالإنكليزية‭ ‬عبارة‭ “‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬المتحوّلين‭”.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬تمّ‭ ‬تشاركه‭ ‬مئات‭ ‬المرات‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ “‬تنبيه‭ ‬للأمهات‭ ‬والآباء،‭ ‬فيلم‭ ‬ديزني‭ ‬الجديد‭ ‘‬الرجل‭ ‬العنكبوت‭’ ‬الذي‭ ‬سيعرض‭ ‬في‭ ‬صالات‭ ‬السينما‭ ‬بتاريخ‭ ‬22‭ ‬يروج‭ ‬للشذوذ‭ ‬والتحول‭ ‬الجنسي‭. ‬انتبهوا‭ ‬لأبنائكم‭”.‬

عام‭ ‬2021،‭ ‬أكدت‭ ‬الإمارات‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تفرض‭ ‬رقابة‭ ‬على‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬عرضها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إدراج‭ +‬21‭ ‬عاما‭ ‬ضمن‭ ‬التصنيف‭ ‬العمري‭ ‬للأفلام‭ ‬لتنبيه‭ ‬المشاهدين‭ ‬الراغبين‭ ‬بمشاهدتها‭ ‬بنسختها‭ ‬الأصلية‭.‬

وأعلن‭ ‬مجلس‭ ‬الإمارات‭ ‬للإعلام،‭ ‬وهو‭ ‬الهيئة‭ ‬الناظمة‭ ‬للإعلام،‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ “‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬بتداول‭ ‬أو‭ ‬نشر‭ ‬محتوى‭ ‬مخالف‭ ‬لقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬ومعايير‭ ‬المحتوى‭ ‬الإعلامي‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الدولة‭”. ‬ولم‭ ‬يخض‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬إصدار‭ ‬بيانه‭ ‬هذا‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يردّ‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التعليق‭.‬

والعام‭ ‬الماضي،‭ ‬منعت‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الإمارات،‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ “‬لايت‭ ‬يير‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬استوديوهات‭ “‬بيكسار‭” ‬الأميركية‭ ‬يتخلله‭ ‬مشهد‭ ‬قبلة‭ ‬بين‭ ‬امرأتين‭.‬

في‭ ‬السعودية‭ ‬المجاورة،‭ ‬أكدت‭ ‬شركة‭ “‬اي‭ ‬ام‭ ‬سي‭” ‬المشغلة‭ ‬لدور‭ ‬سينما‭ ‬محلية،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الفيلم‭ ‬لن‭ ‬يُعرض،‭ ‬بدون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬السبب‭. ‬ولم‭ ‬تردّ‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬المرئي‭ ‬والمسموع‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬

وحذفت‭ ‬شركة‭ “‬ﭭوكس‭ ‬سينما‭” ‬الفيلم‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬ستُعرض‭ ‬قريبًا‭ ‬على‭ ‬مواقعها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وقطر‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬والكويت‭.‬‮ ‬