منع زيلينسكي من التحدث خلال مسابقة الأغنية الأوربية

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رُفض‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بتوجيه‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬خلال‭ ‬الحفلة‭ ‬الختامية‭ ‬لمسابقة‭ ‬الأغنية‭ ‬الأوروبية‭ “‬يوروفيجن‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬اتحاد‭ ‬البث‭ ‬الأوروبي‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬المسابقة‭ ‬الخميس‭.‬a

وأشار‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬إنّ‭ “‬طلب‭ ‬زيلينسكي‭ ‬مخاطبة‭ ‬جمهور‭ ‬مسابقة‭ ‬الأغنية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬مع‭ ‬أنه‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬نوايا‭ ‬حسنة،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للأسف‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬لأنه‭ ‬يخالف‭ ‬القواعد‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحدث‭ ‬الموسيقي‭”.‬

وأوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ “‬أحد‭ ‬ثوابت‭ ‬المسابقة‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬طبيعتها‭ ‬غير‭ ‬السياسية‭. ‬وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ،‭ ‬يُمنَع‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأي‭ ‬تصريحات‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬شابه‭ ‬خلال‭ ‬الحدث‭”.‬

وتقام‭ ‬المسابقة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ (‬شمال‭ ‬إنكلترا‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عرضت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬استضافتها‭ ‬بدل‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الماضية‭ ‬وكان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬الحدث‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬منعت‭ ‬ذلك‭.‬

وأشار‭ ‬اتحاد‭ ‬البث‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الحفلة‭ ‬الختامية‭ ‬للمسابقة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬السبت‭ ‬وتتنافس‭ ‬فيها‭ ‬26‭ ‬دولة،‭ ‬ستشهد‭ ‬تكريماً‭ ‬‮ ‬لأوكرانيا‭ ‬مع‭ ‬حضور‭ ‬11‭ ‬فناناً‭ ‬أوكرانياً‭ ‬على‭ ‬المسرح،‭ ‬بينهم‭ ‬فرقة‭ ‬كالوش‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭.‬

وستُعرض‭ ‬خلال‭ ‬الأمسية مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬اوكرانية‭ ‬مختلفة‭.‬

وترفع‭ ‬ليفربول‭ ‬الستارة‭ ‬عن‭ ‬نصب‭ ‬تذكاري‭ ‬يشكّل‭ “‬رمزاً‭ ‬للأمل‭” ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭.‬‮ ‬

وتمثل‭ ‬المنحوتة‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬الألومنيوم‭ ‬رجلاً‭ ‬يحمل‭ ‬كتاباً‭ ‬تطير‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬طياته‭ ‬حمامة‭ ‬حاملة‭ ‬علماً‭ ‬أوكرانياً‭.‬

وسيوضع‭ ‬التمثال‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ “‬ستروبيري‭ ‬فيلد‭” ‬الذي‭ ‬استوحت‭ ‬منه‭ ‬فرقة‭ “‬بيتلز‭” ‬عنوان‭ ‬إحدى‭ ‬أغنياتها،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُنقل‭ ‬المنحوتة‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عند‭ ‬عودة‭ ‬السلام‭ ‬إليها‭.‬

واستُبعدت‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬بسبب‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭.‬‮ ‬