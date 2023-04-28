منع دخول مركبات الأجرة إلى مطار بغداد

تعطيل الدوام يوم الإثنين المقبل بمناسبة عيد العمال

بغداد – فائز جواد

منعت سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل ،مركبات الأجرة الصفراء وخاصة نوع السايبا من الدخول إلى مطار بغداد.وقال المتحدث باسم السلطة جهاد كاظم في تصريح امس إنه (من اليوم السبت سيفتح المطار لمدة 24 ساعة، وبإمكان المسافر أن يضع سيارته بمرآب المطار المخصص بقدر ما يريد، مقابل أجرة مقدارها 10 آلاف دينار لليوم الواحد)،وأضاف أنه (بإمكان أي مركبة الدخول إلى المطار على أن تكون لدى السائق سنوية مسجلة باسمه)، مؤكداً (عدم صحة ما يشاع بأن يكون السائق من الدرجة الأولى، بل بالإمكان الاستعانة بأي سائق خصوصي على أن لا تكون السيارة صفراء وخاصة مركبات نوع السايبا)، واستطرد بالقول (المسموح لهم فقط المسافرين المغادرين، ولاحقاً ستعمم التجربة على المسافرين الوافدين الذين يسمح لهم حالياً استخدام مركبات الأجرة المخصصة في المطار)، واشار الى (تخصيص دوريات للشرطة تراقب موضوع الإجازة السنوية). وأعلنت مديرية المرور، افتتاح الجسر الموازي للجسر المعلق الذي يربط جانبي الكرخ والرصافة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إنه (بإشراف مدير المرور العام اللواء محمد التميمي، ومن أجل تحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور، تم افتتاح الجسر الموازي للجسر المعلق الذي يربط جانبي الكرخ والرصافة). وأطلق رئيس الوزراء ، مشروعين من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد، الذي ينفذ من قبل دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (إن المشروع الأول يتضمن إنشاء مجسّرين على تقاطع ساحتي عدن وصنعاء في جانب الكرخ، الأول فوق فضاء ساحة عدن على شارع الإمام موسى الكاظم بمسارين، والمجسر الثاني بمستوى أعلى، فوق فضاء ساحة صنعاء يربط شوارع الربيع والنوّاب والإمام موسى الكاظم ، مع تنفيذ منحدرات وطرق سطحية للمقتربات والشوارع المؤدية له)، ولفت الى ان (أمّا المشروع الثاني، فيتضمن إنشاء مجسّرين لتطوير تقاطع الدورة السيدية على طريق بغدادالحلّة،فالمجسّر الأول يربط شارع المصافي مع الطريق العام المتجه الى الحلة، والثاني يربط طريق الحلة القادم من تقاطع أم الطبول بشارع المصافي بمستوى ثانٍ مع تنفيذ المقتربات)، من جانبه ، اكد السوداني أن (المشروعين، يندرجان ضمن ما وعدت به الحكومة في برنامجها بالعمل على تطوير الطرق و فك الاختناقات المرورية، وتنفيذ حلول دائمة وسريعة وفق دراسات ومخططات هندسية تعدّها جهات مختصة، تضع بعين الاهتمام التوسّع السكاني وتيسير حركة المرور)، مشددا على ان (هذه المشاريع على أن يكون تنفيذها ضمن المواصفات المطلوبة، وأن تكون ضمن التوقيتات الزمنية المحددة لها)، داعيا المواطنين الى (التعاون مع الأجهزة التنفيذية لإنجاز هذه المشاريع الخدمية الستراتيجية). كما وجَّه السوداني بتعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل في مؤسسات الدولة كافة.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد ان (السوداني، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الاثنين المقبل في الوزارات ومؤسسات الدولة ،تزامناً مع عيد العمال العالمي).