التجارة تؤكد جودة الحنطة الأسترالية وصلاحيتها للأستهلاك

منع إستيراد القمح تزامناً مع إنطلاق التسويق

بغداد – ابتهال اعربي

قررت الحكومة ، منع استيراد القمح عبر المنافذ الحدودية للعراق واقليم كردستان، لغرض تصريف الانتاج المحلي من المادة. ودخل قرار حظر استيراد القمح من الخارج ،حيز التنفيذ من يوم السبت الماضي. وعلق عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية سوران عمر على القوار قائلا انه (من أجل تسلم الوزارة القمح المنتج من الفلاحين، وعدم اختلاط القمح المستورد مع المحلي، أُصدرت الوزارة قرارا بمنع استيراد القمح)، واشار الى ان (القرار الصادر عن الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة يشمل جميع المنافذ الحدودية في العراق بما فيها منافذ الاقليم)، مؤكدا ان (القرار دخل حيز التنفيذ من يوم السبت الماضي)،

احضار قمح

مشددا على (ضرورة التزام الاقليم ايضاً بهذا القرار، وان لا يسمح بأي شكل إحضار القمح من الخارج، وإلاّ سيواجه فلاحو كردستان مشكلة كبيرة)، واستطرد بالقول انه (من المقرر ان تقدم التجارة ، هذا العام أيضاً، تسهيلات كثيرة للفلاحين). ووجّه مدير عام تجارة الحبوب في الوزارة حيدر نوري الكرعاوي، في وقت سابق كتاباً رسمياً شعبة إدارة الأزمات في قيادة العمليات المشتركة ، بشأن منع استيراد القمح من الخارج جاء فيه (لمتطلبات العمل، ولضمان عدم استغلال الدعم الحاصل على اسعار محصول مادة الحنطة للموسم التسويقي الجاري، الذي انطلق في الاول من نيسان الجاري وحتى نهاية موسم التسويق الذي سيتم ابلاغكم به لاحقاً، ندعو الى اتخاذ ما يلزم بمنع دخول الشاحنات المحمّلة بالمادة انفاً عبر جميع المنافذ الحدودية من قبل ضعاف النفوس ،مستغلّين فرق الاستعار وإدخالها الى داخل البلد). ونفت الوزارة التجارة ،ما تم تداوله بشأن رداءة الحنطة الاسترالية وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، رداً على تصريحات عدد من البرلمانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واشار البيان الى ان (الوزارة تستورد الحنطة بالتعامل مع اجود المناشئ العالمية مثل الاسترالية و الكندية و الامريكية، وما تم تناقله بعيد عن الحقيقة)، مبيناً ان (الكميات التي تدخل للعراق خاضعة للفحصوصات في اكثر من موقع عبر دخولها في ميناء الشحن وقسم السيطرة النوعية العائد للشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة الى التجارة، المُخول وفق القانون بفحص الحنطة المستوردة والمحلية)،

أمن غذائي

واكد ان (الوزارة تحرص على توفير الأمن الغذائي والمواد المهمة مثل الحنطة والرز عبر الاستيراد)، مضيفاً ان (البرنامج الحكومي شدّد على دعم توزيع الحنطة بين المحافظات بوقت قياسي، وتستعد الوزارة للموسم التسويقي المقبل وفق سياقات وضوابط جديدة تتناسب مع الحاجة للمواد). وافصحت الوزارة عن تسلم اولى كميات الحبوب في العاشر من نيسان المقبل مع انطلاق الموسم التسويقي الجديد. وبحسب البيان فإن (الوضع الزراعي للبلاد جيد بعد تحقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة حسب تصريحات وزارة الزراعة)، واشار الى ان (الزراعة ستدعم الواقع الغذائي من الحنطة، الى جانب احتمالية شراء 500 الف طن حنطة خلال العام المُقبل). من جهتها جهزت الشركة العامة لتصنيع الحبوب، في التجارة، الوكلاء بمادة الطحين. وذكر مدير عام الشركة خالد اسماعيل النداوي في تصريح امس ان (الشركة حقّقت نسب تجهيز متقدمة بتوزيعها اكثر من خمسة ملايين كيس طحين بضمن الحصة المقررة للموسم الجاري)، لافتاً الى (استمرار تجهيز المطاحن بخلطات الحبوب لإنتاج الكميات الموكلة اليها حسب الخطة التسويقية)، واضاف النداوي ان (اللجان الرقابية والنوعية تتابع عملية انتاج وتوزيع الطحين في المطاحن ولدى الوكلاء في بغداد والمحافظات)، ونوه الى (اجراء جولات في فروع الشركة بمحافظات نينوى وديالى وبابل والسماوة وذي قار والبصرة، للاطلاع على واقع المطاحن العاملة والوكلاء والاشراف على العملية الانتاجية وتجهيز الطحين وتدقيق قوائم التجهيز، وكذلك مطابقة الاوزان وسحب النماذج لأغراض الفحص المختبري).