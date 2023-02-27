منع إستيراد الدواجن من دول سجّلت إنفلونزا الطيور

بغداد – فائز جواد

منعت وزارة الزراعة، استيراد الدواجن من 4 دول سجلت إصابات بإنفلونزا الطيور.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزاعي في تصريح امس إن (الوزارة أصدرت قرارا وجهته إلى وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والجهات المعنية ،يقضي منع استيراد الدواجن بأنواعها كافة من تركيا ورومانيا والنمسا وبوليفيا، كون تلك الدول سجلت إصابات مثبتة بمرض إنفلونزا الطيور)، واضاف ان (الدواجن المتوفرة في الأسواق المحلية لا خطر عليها وخضعت جميعها للفحوصات)، وتابع ان (قرار منع الاستيراد من تلك الدول لن يكون له أي أثر على أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والوزارة تعمل على ذلك).