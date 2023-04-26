منع‭ ‬لاعبة‭ ‬روسية‭ ‬من‭ ‬ركوب‭ ‬الطيران‭ ‬البولندي‭ ‬

وارسو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬منعت‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬الوطنية‭ ‬البولندية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لاعبة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الروسية‭ ‬فيتاليا‭ ‬دياتشينكو‭ ‬من‭ ‬الصعود‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬إحدى‭ ‬طائراتها،‭ ‬معللة‭ ‬قرارها‭ ‬بالقيود‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬وارسو‭ ‬على‭ ‬تنقل‭ ‬المواطنين‭ ‬الروس‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وزعمت‭ ‬دياتشينكو‭ (‬32‭ ‬عاماً‭) ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أنها‭ ‬مُنعت‭ ‬من‭ ‬ركوب‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البولندية‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬إلى‭ ‬نيس‭ ‬عبر‭ ‬وارسو‭ ‬بسبب‭ ‬جنسيتها،‭ ‬مما‭ ‬أجبرها‭ ‬على‭ ‬التغيب‭ ‬عن‭ ‬دورة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭. ‬وأكدت‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البولندية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬قبول‭ ‬مواطن‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلتها‮»‬‭. ‬وتشمل‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬المواطنين‭ ‬الروس‭ ‬‮«‬معابر‭ ‬المطارات،‭ ‬بما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمواطني‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬تأشيرات‭ ‬الدخول‭ ‬شنغن‮»‬‭.‬‮ ‬

وفرضت‭ ‬وارسو،‭ ‬الداعمة‭ ‬الرئيسة‭ ‬لكييف،‭ ‬قيوداً‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬بعد‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬بولندية‭ ‬عن‭ ‬دياتشينكو،‭ ‬المصنفة‭ ‬250‭ ‬عالمياً،‭ ‬قولها‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬ظلت‭ ‬عالقة‭ ‬لمدة‭ ‬18‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬القاهرة‮»‬،‭ ‬ولذا‭ ‬اضطرت‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬كورسيكا‭.‬