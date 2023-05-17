منع‭ ‬عرض‭ ‬فيلم إيراني‭ ‬عن‭ ‬سفّاح‭ ‬يلاحق‭ ‬مومسات

موسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬منعت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬إيراني‭ ‬يتناول‭ ‬قصة‭ ‬سفاح‭ ‬يلاحق‭ ‬مومسات‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأعمال‭ ‬المتنافسة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

ويستند‭ ‬فيلم‭ “‬عنكبوت‭ ‬مقدس‭” (‬هولي‭ ‬سبايدر‭) ‬للمخرج‭ ‬الإيراني‭ ‬الدنماركي‭ ‬علي‭ ‬عباسي،‭ ‬إلى‭ ‬قصة‭ ‬حقيقية‭ ‬لمحارب‭ ‬قديم‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬العراقية‭ ‬الإيرانية‭ ‬يقتل‭ ‬16‭ ‬مومسا‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬العام‭ ‬2000‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مشهد‭ ‬الإيرانية‭.‬

وبعدما‭ ‬بدأ‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬بتاريخ‭ ‬11‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬سحبت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬رخصة‭ ‬توزيعه‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ “‬أُلغي‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬بسبب‭ ‬احتوائه‭ ‬عناصر‭ ‬يحظر‭ ‬القانون‭ ‬الروسي‭ ‬عرضها‭”‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إضافة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

وقالت‭ ‬ممثلة‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تولّت‭ ‬توزيع‭ ‬الفيلم‭ ‬أناستاسيا‭ ‬كروغلياكوفا،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ “‬للأسف،‭ ‬إنّ‭ ‬النبأ‭ ‬صحيح‭”‬‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬نالت‭ ‬زار‭ ‬أمير‭ ‬إبراهيمي‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬عنكبوت‭ ‬مقدس‭” ‬الذي‭ ‬تؤدي‭ ‬فيه‭ ‬شخصية‭ ‬صحافية‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‭ ‬مومسات‭.‬

واحتجت‭ ‬إيران‭ ‬لدى‭ ‬فرنسا‭ ‬عقب‭ ‬اختيار‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬ضمن‭ ‬الأعمال‭ ‬المتنافسة،‭ ‬واصفةً‭ ‬القرار‭ ‬بأنه‭ “‬سيء‭ ‬وسياسي‭”. ‬أما‭ ‬مخرج‭ “‬عنكبوت‭ ‬مقدس‭” ‬فلم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬لتصوير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬واضطر‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الأردن‭.‬