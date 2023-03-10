منظمو الأوسكار يريدون طيّ صفحة الصفعة وأصابع الهوت دوغ قد تقبض على الجائزة

هوليوود‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬حفلة‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬وسط‭ ‬تساؤلات‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الفوز‭ ‬فعلاً،‭ ‬وطبقاً‭ ‬للترجيحات،‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬فيلم‭ ‬كوميدي‭ ‬شديد‭ ‬الغرابة،‭ ‬لبعض‭ ‬شخصياته‭ ‬مثلاً‭ ‬أصابع‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬نقانق‭ “‬هوت‭ ‬دوغ‭”‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬عمّا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الصفعة‭ ‬التي‭ ‬عّكرت‭ ‬صفو‭ ‬حفلة‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬ستحضر‭ ‬في‭ ‬التعليقات‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬أم‭ ‬ستُطوى‭ ‬صفحتها‭ ‬نهائياً‭.‬‮ ‬‭ ‬فالصدمة‭ ‬التي‭ ‬أحدثها‭ ‬النجم‭ ‬ويل‭ ‬سميث‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬حَدَت‭ ‬بالأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬تنظّم‭ ‬الأوسكار‭ ‬إلى‭ ‬التحوّط‭ ‬لكل‭ ‬الاحتمالات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشكيل‭ “‬فريق‭ ‬أزمة‭”. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التدبير‭ ‬الاحترازي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬بعض‭ ‬مقدّمي‭ ‬الحفلة‭ ‬من‭ ‬إلقاء‭ ‬دعابات‭ ‬مثلاً‭ ‬لقلب‭ ‬الصفحة‭.‬

ما‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬مفاجآت‭ ‬صادمة‭ ‬جديدة،‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬ينحصر‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحفلة‭ ‬الخامسة‭ ‬والتسعين‭ ‬التي‭ ‬يتولى‭ ‬تقديمها‭ ‬الفكاهيّ‭ ‬جيمي‭ ‬كيميل،‭ ‬على‭ ‬الأفلام‭ ‬المتنافسة‭.‬

ويُعَدّ‭ ‬الفيلم‭ ‬الكوميدي‭ ‬الحافل‭ ‬بالخيال‭ ‬العلمي‭ “‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬أت‭ ‬وانس‭” ‬الأوفر‭ ‬حظاً،‭ ‬إذ‭ ‬رُشّح‭ ‬لإحدى‭ ‬عشرة‭ ‬جائزة،‭ ‬ويروي‭ ‬قصة‭ ‬مالكة‭ ‬مغسلة‭ ‬أنهكتها‭ ‬مشكلاتها‭ ‬الإدارية‭ ‬مع‭ ‬سلطات‭ ‬الضرائب،‭ ‬وانغمست‭ ‬فجأة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬عوالم‭ ‬موازية‭.‬

وتصبح‭ ‬هذه‭ ‬المهاجرة‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬دورها‭ ‬ميشيل‭ ‬يو‭ ‬بمنزلة‭ ‬الأمل‭ ‬الأخير‭ ‬للبشرية،‭ ‬إذ‭ ‬تواجه‭ ‬شريرةً‭ ‬خارقة‭ ‬تهدد‭ “‬الكون‭ ‬المتعدد‭” ‬برمّته،‭ ‬يتبين‭ ‬أنه‭ ‬الأنا‭ ‬الأخرى‭ ‬لابنتها‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬اكتئاباً‭.‬

ويتحوّل‭ ‬استكشاف‭ ‬مختلف‭ ‬العوالم‭ ‬أشبه‭ ‬برحلة‭ ‬هذيان،‭ ‬تكون‭ ‬لبعض‭ ‬البشر‭ ‬فيها‭ ‬نقانق‭ “‬هوت‭ ‬دوغ‭” ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الأصابع،‭ ‬وللصخور‭ ‬عواطف،‭ ‬فيما‭ ‬تُستخدّم‭ ‬الألعاب‭ ‬الجنسية‭ ‬لأغراض‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭.‬

وحقق‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬المستقل‭ ‬الذي‭ ‬وُصِف‭ ‬بأنه‭ “‬مجنون‭” ‬نوعاً‭ ‬ما،‮ ‬نجاحاً‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما،‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬إيراداته‭ ‬مئة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وحصد‭ ‬الفيلم‭ ‬معظم‭ ‬الجوائز‭ ‬السينمائية‭ ‬التي‭ ‬وُزعت‭ ‬قبل‭ ‬حفلة‭ ‬الأوسكار،‭ ‬بفضل‭ ‬حبكته‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬أفكار‭ ‬مؤثرة‭ ‬عن‭ ‬حب‭ ‬العائلة،‭ ‬تولى‭ ‬ترجمتها‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬لامع‭ ‬معظمه‭ ‬أعضائه‭ ‬من‭ ‬الآسيويين‭. ‬ولاحظ‭ ‬الكاتب‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ “‬هوليوود‭ ‬ريبورتر‭” ‬سكوت‭ ‬فاينبيرغ‭ ‬أن‭ “‬وراء‭ ‬الفيلم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬المحببين‭ ‬جداً‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬عدم‭ ‬التعاطف‭ ‬معهم‭”. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬التصويت‭ ‬لاختيار‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬قد‭ ‬يشكّل‭ ‬عائقاً‭ ‬أمام‭ ‬الفيلم‭ ‬رغم‭ ‬إنجازاته،‭ ‬إذ‭ ‬يميل‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬إلى‭ ‬معاقبة‭ ‬الأعمال‭ ‬الشديدة‭ ‬الاستقطاب،‭ ‬بحسب‭ ‬فاينبيرغ‭. ‬فكثر‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الأكاديمية‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬مبرر‭ “‬مفهوماً‭” ‬للموقف‭ ‬المتحمس‭ ‬لهذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الكوميدي‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬مخرجان‭ ‬ثلاثينيان‭.‬‮ ‬‭ ‬قد‭ ‬يصبّ‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬فيلم‭ “‬آل‭ ‬كوايت‭ ‬أون‭ ‬ذي‭ ‬ويسترن‭ ‬فرونت‭” ‬المقتبس‭ ‬من‭ ‬رواية‭ ‬ألمانية‭ ‬مؤيدة‭ ‬لمبدأ‭ ‬السلام،‭ ‬أو‭ ‬يفتح‭ ‬باب‭ ‬الفوز‭ ‬أمام‭ ‬فيلم‭ ‬توم‭ ‬كروز‭ ‬الجماهيري‭ “‬توب‭ ‬غَن‭: ‬مافريك‭” ‬‮ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬إنعاش‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬وإعادة‭ ‬المشاهدين‭ ‬إلى‭ ‬الصالات‭ ‬بعد‭ ‬أزمة‭ ‬الجائحة‭. ‬أما‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬الممثلين،‭ ‬فتبدو‭ ‬أقوى‭ ‬بكثير‭. ‬وقال‭ ‬فاينبرغ‭ “‬لا‭ ‬أتذكر‭ ‬سنة‭ (…) ‬كانت‭ ‬فيها‭ ‬المنافسة‭” ‬بهذه‭ ‬الشراسة‭ “‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬التمثيل‭ ‬الأربع‭”. ‬وتتركز‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬بين‭ ‬كيت‭ ‬بلانشيت‭ ‬المرشحة‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬كقائدة‭ ‬أوركسترا‭ ‬في‭ “‬تار‭”‬،‭ ‬وميشيل‭ ‬يو،‭ ‬بطلة‭ “‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬أت‭ ‬وانس‭” ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬أول‭ ‬آسيوية‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭.‬‮ ‬

أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل،‭ ‬فالمعركة‭ ‬حامية‭ ‬الوطيس‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬براندن‭ ‬فرايزر‭ ‬عن‭ “‬ذي‭ ‬وايل‭”‬،‭ ‬وكولين‭ ‬فاريل‭ ‬عن‭ “‬ذي‭ ‬بانشيز‭ ‬أوف‭ ‬إنيشيرين‭”‬،‭ ‬وأوستن‭ ‬بتلر‭ ‬عن‭ “‬إلفيس‭”.‬

وهذه‭ ‬أيضاً‭ ‬حال‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬مساعد‭ ‬التي‭ ‬تتقارب‭ ‬حظوظ‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭ ‬بين‭ ‬أنجيلا‭ ‬باسيت‭ ‬المرشحة‭ ‬عن‭ “‬بلاك‭ ‬بانثر‭: ‬واكاندا‭ ‬فوريفر‭” ‬وجايمي‭ ‬لي‭ ‬كورتيس‭ (“‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬أت‭ ‬وانس‭”) ‬وكيري‭ ‬كوندون‭ (“‬ذي‭ ‬بانشيز‭ ‬أوف‭ ‬إنيشيرين‭”). ‬وحده‭ ‬كي‭ ‬هو‭ ‬كوان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬برز‭ ‬طفلاً‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬إنديانا‭ ‬جونز‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬تمبل‭ ‬أوف‭ ‬دوم‭” ‬وبقي‭ ‬منسياً‭ ‬من‭ ‬هوليوود‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاماً،‭ ‬يبدو‭ ‬شبه‭ ‬واثق‭ ‬بنيله‭ ‬جائزة‭ ‬الأوسكار‭ ‬بعدما‭ ‬استبق‭ ‬الحدث‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الأخرى‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬المساعد‭ ‬كزوج‭ ‬حنون‭ ‬في‭”‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬أت‭ ‬وانس‭”.‬

ويخيّم‭ ‬على‭ ‬الأمسية‭ ‬الأوسكارية‭ ‬أيضاً‭ ‬شبح‭ ‬الصفعة‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬ويل‭ ‬سميث‭ ‬إلى‭ ‬مقدّم‭ ‬حفلة‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬كريس‭ ‬روك،‭ ‬بعد‭ ‬إطلاقه‭ ‬دعابة‭ ‬عن‭ ‬قلة‭ ‬شعر‭ ‬زوجته‭.‬

ولا‭ ‬مفرّ‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬بعض‭ ‬التعليقات‭ ‬المازحة‭ ‬عن‭ ‬الصفعة،‭ ‬لكنّ‭ ‬المنتجة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لحفلة‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬مولي‭ ‬ماكنيرني‭ ‬تسعى‭ ‬بوضوح‭ ‬إلى‭ ‬طي‭ ‬الصفحة‭. ‬وقالت‭ ‬للصحافيين‭ “‬سوف‭ ‬نعترف‭ ‬بالحدث‭ (…) ‬وننتقل‭ ‬إلى‭ ‬أمر‭ ‬آخر‭”.‬‮ ‬

وتعرّضت‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لانتقادات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬لكونها‭ ‬سمحت‭ ‬لسميث‭ ‬بتسلم‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬بعد‭ ‬صفعه‭ ‬كريس‭ ‬روك‭. ‬وصدر‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬قرار‭ ‬بمنعه‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬الحفلة‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

‮ ‬وقال‭ ‬المنتج‭ ‬غلين‭ ‬فايس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬هدف‭ ‬المنظمين‭ ‬هو‭ “‬توفير‭ ‬الترفيه‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬أنظار‭ ‬المشاهدين‭ ‬شاخصة‭”‬ً‭ ‬إلى‭ ‬الأمسية‭.‬

فرغم‭ ‬معاودة‭ ‬عدد‭ ‬المشاهدين‭ ‬الارتفاع‭ ‬العام‭ ‬المنصرم،‭ ‬تراجَعَ‭ ‬الاهتمام‭ ‬بجوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬بلوغه‭ ‬ذروته‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬1998،‭ ‬سجّل‭ ‬عدد‭ ‬المشاهدين‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬إذ‭ ‬تابع‮ ‬57‭ ‬مليوناً‭ ‬فوز‭ ‬فيلم‭ “‬تايتانيك‭” ‬بإحدى‭ ‬عشرة‭ ‬جائزة‭.‬‮ ‬

ويعوّل‭ ‬المنظمون‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬تتمتَي‭ ‬فيلمَي‭ “‬توب‭ ‬غِن‭” ‬و‭”‬أفاتار‭” ‬الواسعَي‭ ‬الشعبية‭ ‬ضمن‭ ‬المنافسة لرفع‭ ‬نسبة‭ ‬المشاهدين‭.‬

‮ ‬‭”‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يزد‭ ‬عدد‭ ‬الجمهور‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬فستواجه‭ ‬الأكاديمية‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬فاينبرغ‭.‬