منظمة دولية تختار لوحة موهوبة عراقية ضمن القائمة المتميزة

المرأة تنشر السعادة في الحاضر والمستقبل

اسماء محمد

أعلنت منظمة دولية معنية بالسلام المستدام وتمكين المرأة عن اختيار لوحة الطفلة الموهوبة سماء الأمير بعنوان (امرأة تنشر السعادة في الحاضر والمستقبل) ضمن قائمة اللوحات المتميزة للرسامين الشباب في حفل المسابقة العالمية (she is more) والخاص باحتفال المرأة من خلال الفن والمقام يوم 9/ أيار/2019 في سنغافورة ، وكرمتها المنظمة بشهادة تفوق ، فضلا عن عرض اللوحة رقميا على شاشة العرض في الحفل ، الى جانب نشرها في كتيب الحفل الذي وزع بين الحضور، وهي لوحة مازالت معروضة في المعرض الدائم لمكتبة الأجيال التابعة إلى دار الكتب والوثائق العراقية التابعة الى وزارة الثقافة . يذكر إن الدار كانت أول مؤسسة تحتضن موهبة سماء وقدمتها للجمهور ووسائل الإعلام منذ العام 2016 وبذلك تكون سماء أول طفل يقيم معرضا في مرسم الدار ومنه انطلقت لتقيم ورشاً وحملات عن أهمية القراءة والتفكير الإيجابي والنظافة العامة وثقافة المحبة ونبذ الكراهية ومحاربة التطرف ضمن منهاج مشروعها التطوعي (الحياة لوحة رسم) لدعم التفكير الايجابي والطاقات والمواهب الذي أسسته مع والدتها الإعلامية أسماء محمد مصطفى لتنفذ برامجه بالتعاون مع مكتبة الأجيال وبالتنسيق مع قسم العلاقات والإعلام في الدار . سماء الامير من مواليد العراق 2003 ولدت كواحدة من أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة, استطاعت ان تتغلب على إعاقتها لتزهر فنا وإبداعا رغم صغر عمرها لتكون مثلا يحتذى به للناس الأصحاء على المضي قدماً بدءًا من استيعاب الحالة ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الإبداع. حازت سماء على شهادات تقديرية عدة ، منها شهادة تكريم (صانعة الامل) في العام 2018 ? من دار الكتب والوثائق عن معارضها التي حملت فكرة تحدي الواقع المؤلم وصنع الامل ، ولكونها اول طفل أقام معرضا للرسم والملصقات عن طريق مرسم مكتبة الأجيال في دار الكتب .وتكريما لها خصصت مكتبة الأجيال في دار الكتب معرضا دائميا لها ولشبكتها الحياة لوحة رسم .

ـ أقامت سبعة معارض شخصية ، فضلا عن مشاركتين ، هي :

ـ حياة جميلة / في نقابة الصحفيين العراقيين شباط 2019 تزامنا مع جلسة تكريم لوالدتها الصحفية بقلادة الإبداع الصحفي مع تقديم هدية الى سماء من رابطة المرأة الصحفية .

ـ حياة بلون الحب / المجموعة الكاملة / في دار الكتب والوثائق ـ مكتبة الأجيال / كانون الاول 2018.

ـ حياة بلون الحب / جناح دار ثقافة الأطفال في مهرجان المهارات للنشاطات اللاصفية الذي أقامته الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في تشرين الثاني 2018 مجموعة كاملة

ـ أعيد تدوير نفسي (المجموعة الكاملة من رسم وملصقات كتابة)/ آذار 2018 ـ في دار ثقافة الاطفال ، وافتتح للمرة الثانية في نيسان 2018 .

ـ أعيد تدوير نفسي (المجموعة الاولى) ـ شباط 2018 / في دار الكتب والوثائق .

ـ نوافذ جمالية لعالم أحلامي ـ 2017 / في دار الكتب والوثائق .

ـ عالم أحلامي يتحدى ألم الواقع ـ 2016 / في دار الكتب والوثائق .

ـ مشاركة بثلاث لوحات بمعرض (وتبقى نفوسكم أطهر من الفاسدين) لمناسبة أربعينية شهداء عبارة الموصل ، اقيم في وزارة الثقافة ، 2 آيار 2019 .

ـ مشاركة بمعرض عيدي الجيش والشرطة الذي أقيم في دار الكتب والوثائق / مكتبة الأجيال

ـ الى جانب عرض دائم للوحاتها في مرسم مكتبة الأجيال التابعة الى دار الكتب والوثائق الوطنية ، كانون الثاني 2019 .

ـ كتبت موضوعا بعنوان “الحب أفضل دواء للجسد والروح” ألقي كمحاضرة في ورشة من ورش شبكة الحياة لوحة رسم وقام الأطفال المشاركون بتطبيق مضامين الورشة في تمارين كتابة ورسم . وأشارت الصحافة الى ذلك بأنها فتاة عراقية تطلق دعوة للتعايش والتسامح والمحبة .

ـ أطلقت سماء من خلال شبكتها الحياة لوحة رسم حملات : أنا أقرأ ، ثقافة المحبة ، وذوق واخلاق ، دعوة الى النظافة العامة من اجل مدن أجمل ، تفاعل معها الأطفال وشاركوا بالحملات .

ـ عملت من خلال شبكتها التي تديرها على إقامة فعالية مشتركة مع مكتبة الأجيال في دار الكتب والوثائق العراقية اسمها معرض موهوب الشهر ، يجري من خلالها اختيار موهوب من الأطفال والفتية والشباب تعرض عمل الموهوب مدة شهر في مدخل المكتبة ، والفعالية مستمرة بالتعاون بين الشبكة والمكتبة وبالتنسيق مع قسم العلاقات والإعلام في الدار .

ـ تشرف من خلال إدارتها شبكتها على مبادرتها (المعرض الافتراضي) و(معرض التفكير الإيجابي) اللذين يهدفان الى تشجيع المواهب ، وسيأخذان طريقهما للعرض في مكتبة الأجيال .

ـ نشرت سماء مجموعة من الكتابات الإنسانية القصيرة والهادفة تحت عنوان ” أفكار ملونة كقوس قزح” .

ـ ترسم الأزياء وتصمم الإكسسوارات والنتاجات اليدوية .

ـ تقول سماء إنها تحب أن تخدم بلدها والإنسانية وتساعد الآخرين وتتمنى أن يسود السلام والمحبة العالم .

ـ شاهدت سماء الامير صورة لنسخة جديدة من الدمية باربي وهي تجلس على كرسي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ، ففرحت كثيرا ، وراسلت الشركة العالمية (mattle) المصنعة للدمية باربي ، وعرّفتهم بنفسها أولاً وأوضحت أن رسالتها في بلدها العراق الجمال والسلام وتحدي مرضها العضوي ذلك أن الإعاقة لاتتناقض مع الجمال والفرح والمرح وأن بامكاننا أن نحقق أحلامنا بأن نقوم بشيء مهم في الحياة .

دمية باربي

وقالت : (فرحت كثيرا حين رأيت الدمية باربي تجلس على كرسي متحرك ، لأنني شعرت بأن هناك أناسا في العالم يحبوننا ويهتمون بنا نحن ذوي الاحتياجات الخاصة . وأن الجمال يمكن أن يتحرك على كرسي وليس على قدمين فقط . احساسه الجميل يتحرك معه . شكرا لكم لأنكم أطلقتهم باربي بالشكل الذي يتناغم مع وضعنا . شكرا لإهتمامكم بنا) .

وأرفقت مع رسالتها صورة لها من معرضها (حياة جميلة) وفيه لوحتها التي رسمت فيها فتاة بشكل وردة بلا قدمين تحلق بمظلة .

ووردها من شركة ماتيل (mattle) هذا الرد المترجم من اللغة الإنكليزية :

(مرحبا سماء .. نشكرك على رسالتك ، إنّه شرف لنا أنْ نقرأ عن فنك وأنْ نرى بعض النماذجٍ منه ، كتلك التي تظهر في خلفية صورتك. لكِ طريقة مذهلة في توظيف قدراتك الفنية لرفع مستوى الوعي تجاه احتياجات ذوي الإعاقة ، وإنّ جهودكِ وطموحكِ مصدر إلهام ٌ لنا جميعاً هنا في ماتل .

لديكِ أيضًا الكثير من المواهب . إضافة إلى ذلك ، فإنك على صواب في قولك (إنّ الجمال والمرح لايتعارضان مع الإعاقة الجسدية) ، وكأصحاب علامة تجارية فإننا نحاول رفع مستوى حوارنا مع أصحاب الإعاقة الجسدية واعتبارهم في خطوط إنتاج دمى جديدة.

إنّ هدفنا القادم هو إظهار الجوانب المتعددة للجمال والأزياء لكي نعطي جمهورنا ، مثلك ، دمية تستطيعين حين اللعب بها التعبير عن أحلامك ، حتى أننا نتعاون مع جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ومستشفى الأطفال في ماتل وخبراء الكراسي المتحركة من أجل تصميم كرسي متحرك بهيكل قوي.

يسعدنا أن نسمع عن حماسك تجاه إصداراتنا. شكراً لدعمكِ ، ولكونكِ قدوة وملهمة للفتيات الأخريات في أي مكان بالعالم.

استمري بأحلامك الكبيرة ، وتذكري دوماً أنّ لا حدود لأي شيء تنجزينه.

مع الأمنيات الحارة

سوزان . سي

خدمات المستهلكين- ماتل) . كما وردتها رسالتان أخريتان من الشركة ترحبان بها كونهم اعتبروها من اسرة ماتل ) . ـ كتبت عنها الصحافة الورقية والالكترونية مجموعة كثيرة من المقالات ، واستضافتها قنوات فضائية عدة وعرضت عنها تقارير اخبارية عدة.