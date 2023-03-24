بعد أن سلطت (الزمان) على معاناتهم

منظمة إغاثة تستجيب لنداء لاجئي باسرما السوري وتوزّع سلة رمضانية

أربيل – أمجاد ناصر

بعد ان نشرت (الزمان) تحقيقا عن الوضع المآساوي للاجئين في مخيم باسرما السوري , و مطالبتهم بعودة المنظمات الدولية لاغاثتهم و تقديم المساعادات الغذائية والعلاج لهم , استجابت منظمة الحياة للاغاثة والتنمية بتوزيع السلة الرمضانية لهم.

سلة رمضانية

وقال نزار صبري الشريدة مدير منظمة الحياة للاغاثة والتنمية في العراق: بان الحملة ستشمل جميع مخيمات اللاجئين للاخوة السوريين و النازحين في اربيل والسليمانية فضلا الى توزيع السلة الرماضنية للعائلات المتعففة في بقية المحافظات العراقية من اجل التخفيف عن معاناتهم والوقوف معهم خلال الشهر الكريم , و نشكر جريدة الزمان على تسليط الضوء و نقل اخبار المخميات للاجئين والنازحين ليتسنى للاخرين معرفة اوضاعهم والوقوف معهم .

كما أشارت احدى السيدات في المخيم : نحن نشكرالمنظمات العراقية ومؤسسة البرزاني الخيرية و منظمة الحياة للاغاثة والتنمية على مبادرتهم الانسانية بتقدم المساعدات لنا في المخيمات , لكننا نوجه العتب على المنظمات الدولية التي هي ترعى مخيمات اللاجئين، وقامت بقطع المساعدات منذ مدة طويلة بدون التفكير كيف بأستطاعة اللاجين العيش وهم بدون وارد اقتصادي و اغلبهم من كبار السن والنساء الأرامل ولديهن أيتام فضلا الى المعاقين والمرضى وجميعهم غير قادرين على العمل والحصول على قوتهم اليومي , وما يثير الاستغراب تم قطع المواد الغذائية على مجموعة من المخيم على حساب مجموعة اخرى بدون معرفة السبب، علما اكثر المتضررين هم من قطعوا عنهم المواد الغذائية لذا نطالب بالتحقيق لمعرفة السبب.