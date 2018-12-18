منظمة دولية: كراهية يؤججها سياسيون وراء ارتفاع عدد الصحافيين الذين قتلوا في 2018

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

ذكرت‭ ‬منظمة‭ ‬“مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود”‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنّ‭ ‬الكراهية‭ ‬التي‭ ‬يغذيها‭ ‬“سياسيون‭ ‬عديمو‭ ‬الضمير”‭ ‬تسبّبت‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الصحافيين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭. ‬وقتل‭ ‬ثمانون‭ ‬صحافيا‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬العالم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬أبرزهم‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬بينما‭ ‬يقبع‭ ‬348‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ستين‭ ‬آخرين‭ ‬محتجزين‭ ‬رهائن،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬المنظمة‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬السنوي‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة‭ ‬كريستوف‭ ‬ديلوار‭ ‬إن‭ ‬“العنف‭ ‬ضد‭ ‬الصحافيين‭ ‬بلغ‭ ‬معدلات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬والوضع‭ ‬الآن‭ ‬خطير”‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬“كراهية‭ ‬الصحافيين‭ ‬التي‭ ‬يبديها‭ ‬سياسيون‭ ‬وقادة‭ ‬دينيون‭ ‬ورجال‭ ‬أعمال‭ ‬أحيانا‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬صريح‭ ‬(‭…‬)‭ ‬تعكسها‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬المزعجة”‭.‬

ولم‭ ‬يشر‭ ‬التقرير‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬دأب‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬الانتقادات‭ ‬للصحافيين‭ ‬واعتبر‭ ‬بعضهم‭ ‬“أعداء‭ ‬للأمة”‭. ‬لكن‭ ‬ديلوار‭ ‬قال‭ ‬إنّ‭ ‬“التعبير‭ ‬عن‭ ‬الكراهية‭ ‬يمنح‭ ‬العنف‭ ‬مشروعية‭ ‬وبالتالي‭ ‬يقوض‭ ‬الصحافة‭ ‬والديموقراطية‭ ‬نفسها”‭.‬

الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭ ‬السوداء‭ ‬

أصبحت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خامس‭ ‬بلد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬الصحافيين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬بمقر‭ ‬صحيفة‭ ‬“كابيتال‭ ‬غازيت”‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ميريلاند‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو‭.‬

وتعد‭ ‬أفغانستان‭ ‬أخطر‭ ‬دولة‭ ‬لعمل‭ ‬الصحافيين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬أنّ‭ ‬شهدت‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬صحافيا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬شاه‭ ‬مراي‭ ‬كبير‭ ‬مصوري‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬تليها‭ ‬سوريا‭ ‬(11‭ ‬قتيلا)‭ ‬والمكسيك‭ ‬(تسعة‭ ‬قتلى)‭. ‬وأوضح‭ ‬ديلوار‭ ‬أنّ‭ ‬الكراهية‭ ‬ضد‭ ‬الصحافيين‭ ‬“تتضاعف‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد”‭. ‬وتابع‭ ‬أنّ‭ ‬حالات‭ ‬“القتل‭ ‬والسجن‭ ‬والاحتجاز‭ ‬كرهائن‭ ‬والاختفاء‭ ‬القسري‭ ‬زادت‭ ‬جميعها”،‭ ‬

مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬قتلى‭ ‬الصحافيين‭ ‬المحترفين‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭ ‬بالمئة‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬انخفاضها‭.‬

وأكّد‭ ‬أن‭ ‬“الصحافيين‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬عرضة‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬العنف‭ ‬والمعاملة‭ ‬المسيئة‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018”‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬والصحافي‭ ‬السلوفاكي‭ ‬الاستقصائي‭ ‬الشاب‭ ‬جان‭ ‬كوسياك‭ ‬وصديقته‭ ‬“يبرزا‭ ‬إلى‭ ‬أيّ‭ ‬مدى‭ ‬يمكن‭ ‬لأعداء‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬أن‭ ‬يذهبوا”‭.‬

وأثار‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/اكتوبر‭ ‬الفائت‭ ‬غضبا‭ ‬دوليا‭ ‬وأظهر‭ ‬الحدود‭ ‬القصوى‭ ‬التي‭ ‬“يمكن‭ ‬للبعض‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬لإسكات‭ ‬الصحافيين‭ ‬+المزعجين+”‭.‬

وأكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الصحافيين‭ ‬القتلى‭ ‬تم‭ ‬استهدافهم‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬متعمد،‭ ‬فيما‭ ‬علق‭ ‬31‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬دوامة‭ ‬عنف‭.‬

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬للمنظمة‭ ‬أنّ‭ ‬عدد‭ ‬قتلى‭ ‬الصحافيين‭ ‬غير‭ ‬المحترفين‭ ‬ارتفع‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دوراً‭ ‬بارزاً‭ ‬للصحافيين‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬بلدٍ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬المساعدة‭ ‬بنقل‭ ‬أخبار،‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬الحروب‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬الأنظمة‭ ‬القمعية،‭ ‬حيث‭ ‬“من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬الصحافيين‭ ‬المحترفين‭ ‬العمل”‭.‬

والحصيلة‭ ‬العامة‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬عشرة‭ ‬عاملين‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬قتلوا‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬“مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود”‭ ‬تحقق‭ ‬بقضاياهم‭.‬

الصين‭ ‬وتركيا‭ ‬الأسوأ

تبقى‭ ‬الصين‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يسجن‭ ‬فيه‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصحافيين،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬المنظمة،‭ ‬إذ‭ ‬يقبع‭ ‬ستون‭ ‬صحافياً‭ ‬خلف‭ ‬القضبان،‭ ‬46‭ ‬منهم‭ ‬مدوّنين،‭ ‬وبعضهم‭ ‬محتجز‭ ‬“بظروف‭ ‬غير‭ ‬إنسانية‭ ‬بسبب‭ ‬منشور‭ ‬بسيط‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي”‭.‬

وانتقد‭ ‬التقرير‭ ‬أيضاً‭ ‬“نظام‭ ‬تركيا‭ ‬الاستبدادي”‭ ‬بسبب‭ ‬أسلوب‭ ‬محاكماتها‭ ‬“المخيف‭ ‬الذي‭ ‬يتهم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬صحافيون‭ ‬بالإرهاب‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬كلمة‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي”‭.‬

وتحتلّ‭ ‬تركيا‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بعدد‭ ‬المراسلين‭ ‬المحترفين‭ ‬المحتجزين‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬33‭ ‬صحافياً‭ ‬خلف‭ ‬القضبان،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

ورأى‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬صحافيين‭ ‬(تبلغ‭ ‬أعمارهم‭ ‬65‭ ‬و68‭ ‬و74‭ ‬عاماً)‭ ‬“بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وتحت‭ ‬أقسى‭ ‬ظروف‭ ‬العزل‭ ‬وبدون‭ ‬أمل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مؤقتٍ‭ ‬أو‭ ‬عفو”،‭ ‬هو‭ ‬تصرّف‭ ‬“غير‭ ‬إنساني”‭.‬

وتضم‭ ‬اللائحة‭ ‬السوداء‭ ‬أيضا‭ ‬مصر‭ ‬وإيران‭ ‬أيضاً،‭ ‬مع‭ ‬احتجاز‭ ‬مصر‭ ‬ل38‭ ‬صحافياً‭ ‬ومدوناً‭ ‬في‭ ‬السجون،‭ ‬وإيران‭ ‬ل‭ ‬28‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لمصر،‭ ‬فقد‭ ‬انتقد‭ ‬التقرير‭ ‬غموض‭ ‬نظامها‭ ‬القضائي‭ ‬العسكري،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬30‭ ‬مراسلاً‭ ‬محتجزين‭ ‬بدون‭ ‬محاكمة،‭ ‬فيما‭ ‬يبقى‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬رغم‭ ‬طلب‭ ‬القضاء‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم‭.‬