منطق ويستفاليا – عبد الحسين شعبان

منذ أن أُعلن الاتفاق السعودي – الإيراني الذي التأم برعاية صينية، أصبح محطّ تكهّنات عديدة بين متفائل، بل وشديد التفاؤل، وبين متشائم وشديد التشاؤم، وبين هذا وذاك هناك أوساطًا غير قليلة تعاطت معه بحذر وبشيء من التشاؤل باستعادة رواية إميل حبيبي “الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل”.

ازالة الغام

والأمر لا يتعلّق بمضمون الاتفاق وأبعاده، بل احتمالات امتداداته وتأثيراته على عموم دول المنطقة، دون نسيان ما قد يعترضه من تحديات وضغوط من داخله ومن خارجه، الأمر الذي يحتاج لدوامه، توفر الثقة والصدقية في تنفيذه بما يُخفّف من حدّة التوتّر بين البلدين وفي المنطقة ويطوي الشكوك ويُزيل العقبات والألغام من طريقها، لاسيّما انعكاساته على أوضاع اليمن ولبنان وسوريا والعراق، فضلًا عن دول الخليج.ويمكن قراءة ردّ الفعل “الإسرائيلي” الحاد ضدّه منذ إعلانه، والترقّب التركي الملحوظ، وبلا أدنى شك فإن الملف النووي الإيراني سيكون حاضرًا أمريكيًا، وليس بعيدًا عن ذلك استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية وتصاعد احتمالات مواجهة بين روسيا وحليفتها الصين من جهة، وبين الغرب وحلف الناتو من جهة أخرى. الجدير بالذكر أن الأزمة الروسية – الأوكرانية هي أكبر وأخطر وأعمق أزمة عالمية منذ قيام الأمم المتحدة العام 1945 وإلى اليوم. وبغضّ النظر عن التقديرات المتناقضة بخصوص مستقبل العلاقات السعودية – الإيرانية، فإن أية علاقة إيجابية بين دول المنطقة يمكن رؤيتها في إطار الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة، وذلك بوقف النزاعات ونزع فتيل التوترات وإطفاء بؤر الحروب التي عانت منها، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا كذلك على تنمية شعوبها بما يعزّز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية، التي يفترض فيها أن تقوم على أساس احترام السيادة وعدم التدخّل بالشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

لقد عانت المنطقة خلال ثلاثة أرباع القرن الماضي من حروب ونزاعات أساسها العدوان “الإسرائيلي” المتكرّر على الأمة العربية بما فيه ما يجري اليوم من عنف وإرهاب طال المقدسيين، إضافة إلى توسيع أعمال الاستيطان المدان بموجب القانون الدولي، ناهيك عن التنكّر لحق الشعب العربي الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته المستقلّة على أرضه، كما شهدت المنطقة حربًا ضروسًا عراقية – إيرانية استمرّت لثمان أعوام، وفيما بعد حربًا ثانية في الخليج بعد غزو قوات النظام العراقي السابق للكويت، والتي توجّت بحصار دولي ثم احتلال العراق بعد أفغانستان. وما تزال المنطقة تعاني من صراعات مسلّحة ونزاعات أهلية وتدخلات خارجية متعددة استنزفت مواردها وبددّت طاقاتها وهدرت إمكاناتها وعرّضت وحدة دولها إلى التصدّع بدلًا من تعاونها واتحادها، الأمر الذي يفترض إجراء مراجعات على صعيد النخب الحاكمة وغير الحاكمة لمصلحة شعوبها عبر حوار مسؤول وجاد للوصول إلى صيغة توافق وتفاهم وتعاون قد تكون أقرب إلى وستفاليا مشرقية. لقد سبق لنا أن دعونا من هذا المنبر إلى ويستفاليا مشرقية يكون أساسها مفهوم جديد للأمن الخاص بالمجاميع الثقافية في ظلّ التنوّع والتعدّدية الدينية والإثنية واللغوية على صعيد كلّ دولة وعلى الصعيد الإقليمي، والهدف هو استنهاض الجانب الحضاري في الهويّات الخاصة والفرعية لكلّ مجتمع وكل دولة، وذلك بتعظيم الجوامع وتقليص الفوارق والبحث عن المشتركات في إطار الهويّات العامة الجامعة.ويمكن أن يكون الحوار السعودي – الإيراني نواةً أساسية لحوار عربي – إيراني، وهذه المعادلة يمكن أن تفضي إلى فضاء إقليمي يشمل حوارًا عربيًا – تركيًا وحوارًا عربيًا – كرديًا، وحوارات كردية مع دول الإقليم، وحوارات إيرانية – تركية، فمنطقتنا تتكوّن من أربع أمم أساسية هي الترك والفرس والكرد والعرب، وهو ما أسماه الأمير الحسن بن طلال ? “أعمدة الأمّة الاربعة” .

مناخ صعب

ولعلّ أي حوار، ناهيك عن أي اتفاق يتطلّب مناخًا صحّيًا لإشاعة روح الثقة بالأفعال وليس بالأقوال فحسب، من خلال خطوات تدرّجية ملموسة وعملية، فالسياسة في نهاية المطاف ليست بالنوايا.

إذا كانت “الحروب تولد في العقول” لذلك اقتضى “تشييد حصون السلام في العقول أيضًا” حسب دستور اليونيسكو ، وهذا يتطلّب تغليب منطق العقل والمصالح والحوار والتفاهم محل سياسات فرض الهيمنة والتسيّد وإملاء الإرادة.

أفليس حري بأمتنا وشعوبنا العربية والإسلامية ودولها وضع حدّ لنزاعات طائفية ومذهبية عقيمة واحترابات دينية لا معنى لها باعتماد صيغة أقرب إلى “اتفاقية وستفاليا” لبناء سلام دائم وشامل؟ وهو ما توصّلت إليه أوروبا بعد حروب عبثية بين البروتستانت والكاثوليك، وخصوصًا حرب “الثلاثين عام”، التي أزهقت فيها أرواح ملايين البشر وانتهت بتوقيع “اتفاقية ويستفاليا” العام 1648 التي وضعت حدًّا لتلك النزاعات واعترفت بالسيادة والحق في ممارسة الطقوس والشعائر الدينية بحريّة، فضلًا عن حريّة مرور البضائع والسلع في إطار المصالح المشتركة. ويصبح مثل هذا الأمر لمنطقتنا “فرض عين وليس فرض كفاية”.