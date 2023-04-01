منطق العقل والرأي السديد – وليد الشطري

العالم أمام كارثة بيئية تقلبات المناخ والزلازل الأخيرة وشحة المياه والتصحر والحرب في أوكرانيا.. العراق أمام تحديات خطيرة في ظل هذهِ الأزمات المرعبة ..!؟ أقتصاد دول العالم وخاصةً دول حلف الناتو ينهار وأزمة غذاء عالمية .. بعض المتصيدين بالماء العكر يناشدون سماحة السيد مقتدى الصدر أن يتحرك للأطاحة بحكومة السوداني.. شهادة للتاريخ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يخطو خطوات متزنة وصحيحة لأنقاذ العراق من وحوش الفساد وسطوة السلاح المنفلت وعنتريات الدولة العميقة.. منطق العقل يقول.!!

المطلوب منا جميعاً تلاحم جماهيري لنصرة السوداني فالوضع لا يحتمل تثوير الشارع وأراقة الدماء ..!؟ رجاحة عقل سماحة السيد مقتدى الصدر لن تنجر لتثوير الشارع لما لهُ من نتائج سلبية على العراق ..

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخص بنظرة ثاقبة مواضع الخلل في ظل تركة فساد ثقيلة وأزمة غذاء عالمية وركود وتضخم أقتصادي قاتل ..

رسالتي

الى من يدسون السم بالعسل..

أتقوا الله بالعراق وشعبه ..

فمصلحة العراق فوق أي أعتبار..

أللهم أني بلغت فأشهد ..

وما على الرسول ألا البلاغ ..