منطقة‭ ‬فنزويلية تنتج‭ ‬يدويا‭ ‬أفضل‭ ‬كاكاو في‭ ‬العالم

كيلو‭ ‬الذهب‭ ‬الأسود‭ ‬عشرة‭ ‬دولارات‭ ‬وفي‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬بدولار‭ ‬واحد

تشوا‭ (‬فنزويلا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ترتدي‭ ‬نيديا‭ ‬تشافيز‭ ‬حذاءً‭ ‬مطاطياً‭ ‬وتحمل‭ ‬منجلاً‭ ‬حاداً‭ ‬ودلواً‭ ‬بلاستيكياً‭ ‬لتتولى‭ ‬يدوياً‭ ‬حصد‭ ‬ثمار‭ ‬الكاكاو‭ ‬في‭ ‬تشوا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬فنزويلا‭ ‬الشمالي،‭ ‬المعروفة‭ ‬بإنتاجها‭ “‬أفضل‭ ‬كاكاو‭ ‬في‭ ‬العالم‭”.‬‮ ‬

وتقول‭ ‬تشافيز‭ (‬43‭ ‬عاماً‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬لدينا‭ ‬ذهب‭ ‬أسود‭ ‬هنا‭”‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬النفط‭ ‬الذي‭ ‬يشكّل‭ ‬الثروة‭ ‬الأبرز‭ ‬لفنزويلا‭.‬‮ ‬

وتضيف‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬تمكّنت‭ ‬من‭ ‬قطف‭ ‬ثلاثة‭ ‬دلاء‭ ‬من‭ ‬الكاكاو‭ “‬أما‭ ‬نحن‭ ‬فنعتاش‭ ‬من‭ ‬الكاكاو‭”.‬

وتتولى‭ ‬نيديا‭ ‬ونساء‭ ‬أخريات‭ ‬قطع‭ ‬ثمار‭ ‬الكاكاو‭ ‬بواسطة‭ ‬مناجل،‭ ‬ثم‭ ‬يستخرجن‭ ‬الحبوب‭ ‬منها‭ ‬ويضعنها‭ ‬في‭ ‬حاويات‭ ‬بلاستيكية‭.‬

وكاكاو‭ ‬تشوا‭ ‬المشهور‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬تستخدمه‭ ‬كبرى‭ ‬شركات‭ ‬إنتاج‭ ‬الشوكولا‭ ‬ويُباع‭ ‬قبل‭ ‬حصاده‭ ‬حتى‭.‬

ويتم‭ ‬إنتاج‭ ‬نحو‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬طناً‭ ‬من‭ ‬الكاكاو‭ ‬سنوياً‭. ‬وللمقارنة،‭ ‬يُباع‭ ‬الكيلوغرام‭ ‬الواحد‭ ‬بنحو‭ ‬عشرة‭ ‬دولارات،‭ ‬بينما‭ ‬يباع‭ ‬الكيلوغرام‭ ‬من‭ ‬كاكاو‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬بنحو‭ ‬دولار‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭.‬

وتُجفّف‭ ‬حبوب‭ ‬الكاكاو‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتشوا‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬إلا‭ ‬عبر‭ ‬قوارب‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الكاريبي،‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬طريق‭ ‬وحيد‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬ميناء‭ ‬تشاو‭.‬

وتقول‭ ‬إستيليتا‭ ‬أشيه‭ ‬التي‭ ‬وُلدت‭ ‬قبل‭ ‬63‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القرية‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬نسمة‭ “‬إنّ‭ ‬الكاكاو‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬لنا،‭ ‬وهو‭ ‬مميز‭ ‬ربما‭ ‬لأننا‭ ‬نحصده‭ ‬بحب‭”.‬

وترتكز‭ ‬العملية‭ ‬برمتها‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬زرع‭ ‬البذور‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الحصاد‭ ‬ثم‭ ‬البيع،‭ ‬على‭ ‬خبرات‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬عام‭.‬

وتُغطّى‭ ‬الحبوب‭ ‬المستخرجة‭ ‬حديثاً‭ ‬بأوراق‭ ‬الموز‭ ‬داخل‭ ‬غرفة‭ ‬تخمير‭ ‬لشركة‭ “‬إمبيزا‭ ‬كامبيزينا‭ ‬تشوا‭” ‬التابعة‭ ‬للمجتمع‭ ‬المحلي‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬جامعات‭ ‬الحبوب‭ ‬يعملن‭ ‬بصورة‭ ‬مستقلة‭.‬

سقف‭ ‬غرفة‭ ‬التخمير‭ ‬وأرضيتها‭ ‬مصنوعان‭ ‬من‭ ‬الخشب،‭ ‬فيما‭ ‬تكون‭ ‬الرطوبة‭ ‬والحرارة‭ ‬فيها‭ ‬مرتفعتين،‭ ‬وهي‭ ‬البيئة‭ ‬المثالية‭ ‬لتصبح‭ ‬الحبوب‭ ‬بالنكهة‭ ‬والملمس‭ ‬المطلوبين‭.‬

ثم‭ ‬تُجفف‭ ‬حبوب‭ ‬الكاكاو‭ ‬في‭ ‬الشمس‭ ‬لثماني‭ ‬ساعات‭ ‬يومياً،‭ ‬قبل‭ ‬تخزينها‭ ‬وتعبئتها‭ ‬داخل‭ ‬أكياس‭ ‬يصل‭ ‬وزن‭ ‬الواحدة‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬61‭ ‬كيلوغراماً‭.‬

ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬حصول‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الحرفية،‭ ‬لأنّ‭ ‬التخمير‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬جداً‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬سيئة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬جودة‭ ‬الحبوب‭.‬

وعلى‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ “‬إمبيزا‭ ‬كامبيزينا‭ ‬تشوا‭” ‬التي‭ ‬تتمثل‭ ‬مهمتها‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الكاكاو‭ “‬النقي‭ ‬100‭%”‬،‭ ‬تبيع‭ ‬فيسيننتا‭ ‬غاميز‭ (‬66‭ ‬عاماً‭) ‬شوكولا‭ ‬قابلة‭ ‬للدهن‭ ‬وألواح‭ ‬شوكولا‭ ‬وعصائر‭ ‬وشاي،‭ ‬تعدّها‭ ‬كلها‭ ‬مع‭ ‬نجلها‭ ‬روبن‭ ‬هيريرا‭ (‬28‭ ‬عاماً‭).‬

وتقول‭ ‬باسمةً‭ ‬إنّ‭ “‬كل‭ ‬شيء‭ ‬هنا‭ ‬يُصنَّع‭ ‬يدوياً،‭ ‬فليست‭ ‬لدينا‭ ‬آلات‭ ‬كبيرة‭ ‬لتقوم‭ ‬بالمهام‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬لدينا‭ ‬أفضل‭ ‬كاكاو‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وهو‭ ‬فخرنا‭ ‬الأعظم‭”.‬