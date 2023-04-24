منصة 1001 و (الشرقية) تعلنان عن باقة جديدة من الأعمال العراقية والأجنبية

بغداد – ندى شوكت

اعلنت منصة 1001 بالتعاون مع قناة (الشرقية) عن تقديم باقة جديدة من الاعمال الدرامية العراقية والعربية والاجنبية ،فضلا عن باقة من الاغاني الحصرية ،والباقة تضم اعمالا بالحقوق الكاملة تضاف لاول مرة بمناسبة عيد الفطر وتتزامن مع تجاوز تحميل تطبيق المنصة على الاجهزة الذكية المليون مستخدم.

وتضم الباقة عرض مسلسل (الخوات ) اسبوعيا ابتداء من الخامس من ايار المقبل وهو من بطولة :الاء حسين ، شهد الخطاب ، عبدالستار البصري ، إيمان رضا ، وفاء حسين ، سمر محمد. ويحكي عن كابوس بين أربعة جدران يطارد فتيات غدر بهن والدهن في لحظة طيش ، فيما تكشف المنصة عن سارة ومجنونها بعرض مسلسل (مجنون سارة ) ابتداء من 1 آيار المقبل، وهو من اخراج مهند أبو خمرة ،بطولة علي عجينة، علي جاسم، شهد سلمان، رنيم التميمي، فوزية حسن، مريم كمال الدين.كما يعرض مسلسل الاثارة والتشويق (شارع الاميرات) اسبوعيا اعتبارا من التاسع من حزيران المقبل وهو من بطولة :خليل فاضل و ريام الجزائري و مهند هادي .

وتبدأ المنصة بعرض مسلسلات اجنبية منها المسلسل الكوري (انت استثنائي) وبطلته طالبة رقيقة تكتشف بالمصادفة حقيقة تقلب حياتها وحياة زملائها الذي يعرض يوميا اعتبارا من 12 ايار المقبل،فيما تبدأ بعرض المسلسل الكوري(دكتور جون) في العاشر من ايار المقبل ومحوره قرار انساني لطبيب يتسبب بسجنه3 سنوات ويدمر سمعته بالكامل .

اما المسلسلين الكوريين (كود كاستبنك) و(ذا لزنك باليد) فمتاحان حاليا على المنصة.

ومن الاغاني الحصرية التي قدمتها المنصة بالتعاون مع (الشرقية) خلال ايام العيد اغنية (سامحني) لسيف عامر و(بيها صالح) لأوراس ستار، واغنية خالد الحنين (حبيبي وينك ) ،و (واعدتني) لمحمد عبدالجبار،و(مرات احسك) لأصيل هميم و(الحفلة) لنصرت البدر و(شافوني الناس ) لباسل العزيز ،و(اويلي) لاحمد السلطان .