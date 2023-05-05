منصة 1001 تجاوزت حاجز المليون مستخدم في ثلاثة أسابيع 

لندن -الزمان

تجاوز عدد مستخدمي 1001، وهي منصة الفيديو عند الطلب (VOD) باللغة العربية، والمدعومة من قبل المجموعة الإعلامية والتلفزيونية العراقية، الشرقية، حاجز المليون مستخدم، في غضون أقل من ثلاثة أسابيع من إطلاقها.

وأفاد موقع (برود كاست برو)، إن المنصة 1001 طُوّرت لاستهداف الجمهور العربي عبر مكتبة شاملة تضم مسلسلات تلفزيونية شهيرة ومحتوى إقليمي حصري، متنوع وجذاب، ومصمم لتلبية التفضيلات والاهتمامات المميزة والذائقة الجمعية للمشاهدين.

ومن أهم ما يميز 1001، هي قائمة العروض “1001 Originals” ، التي تتضمن إنتاجات مثل Raid و New Baghdad و Silencer و Princess Street و Crazy Sarah.

وشهد موقع 1001 اقبالا واسعا من الجمهور، وبشكل خاص في العراق، لما يتميز به من محتوى وخيارات ولغة تناسب الجمهور العراقي وتنسجم مع ذاقته.

وفي حين إن المنصة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية في جميع أنحاء العالم، الا إن التركيز ينصب على تقديم محتوى مفيد وممتع للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) وأمريكا الشمالية وأوروبا.

وفي حديثه عن نجاح 1001، قال ويليام بيج، كبير مسؤولي الإستراتيجية للمنصة، ان “الاستجابة الساحقة التي تلقيناها في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة هي شهادة على التزامنا بفهم الأذواق المتنوعة لجمهورنا والتعامل معها”.

واستطرد: “فريقنا في 1001 مكرس لتحسين المنصة بشكل مستمر وإثراء مكتبة المحتوى الخاصة بها، بما يضمن أن نظل الخيار الأول للمشاهدين الذين يسعون إلى تجربة VOD“.

وأضاف بيج: “بينما نتطلع إلى المستقبل، نحن متحمسون لخططنا المبتكرة لإحداث ثورة في الطريقة التي يستهلك بها الأشخاص، المحتوى، وفتح آفاق جديدة في عالم الترفيه المتدفق”.

وفي بداية آذار/مارس 2023أطلقت مجموعة قنوات الشرقية منصتَها التي تحمل اسم (1001) وتضم الاعمال والنتاجات الفنية العراقية والعربية الاجنبية، وتقديم (ألف ساعة وساعة) من البرامج الدرامية والوثائقية، كما تضم مئات الاعمال الدرامية العراقية والعربية والأجنبية. كما إن المنصة متاحة كتطبيق للهواتف، وتعرض النتاجَات الفنية مجانا الى الجمهور.