منصة لخدمة الكتب المسموعة

06‭: ‬نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلقت‭ ‬منصة‭ ‬البث‭ ‬الصوتي‭ “‬سبوتيفاي‭” ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬خدمة‭ ‬الكتب‭ ‬المسموعة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬لتوفير‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬المنتجات‭ ‬الصوتية‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭. ‬وأعلنت‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنها‭ ‬باتت‭ ‬توفر‭ ‬لمستخدميها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬كتاب‭ ‬مسموع‭. ‬‮ ‬‭ ‬ويمكن‭ ‬شراء‭ ‬كتاب‭ ‬مسموع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صفحة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬التطبيق‭.‬

وتعتمد‭ ‬منصات‭ ‬أخرى‭ ‬هذه‭ ‬التقنية،‭ ‬كما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ “‬نتفليكس‭” ‬مثلاً،‭ ‬تجنباً‭ ‬لدفع‭ ‬عمولة‭ ‬لمشغّلي‭ ‬أنظمة‭ ‬تشغيل‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬أي‭ “‬آبل‭” (‬آي‭ ‬أو‭ ‬إس‭) ‬و‭”‬غوغل‭” (‬أندرويد‭).‬

وكانت‭ “‬سبوتيفاي‭” ‬أعلنت‭ ‬أن‭ ‬الكتب‭ ‬المسموعة‭ ‬تشكّل‭ ‬أحد‭ ‬المحاور‭ ‬الرئيسية‭ ‬لخطتها‭ ‬التوسعية‭. ‬واستحوذت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬على‭ “‬فايندواي‭” ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الكتب‭ ‬المسموعة‭.‬

وتحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬دانيال‭ ‬إيك‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الفائت‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬الكتب‭ ‬المسموعة‭ ‬مجاناً‭ ‬للمشتركين‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬مع‭ ‬الإعلانات،‭ ‬لكنّ‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لم‭ ‬يشر‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الصيغة‭ ‬إذ‭ ‬تناول‭ ‬إتاحة‭ ‬كل‭ ‬الكتب‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬بدل‭ ‬مالي‭.‬

وأوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬نير‭ ‬زيكرمان‭ ‬أن‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ “‬ليس‭ ‬سوى‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الكتب‭ ‬المسموعة‭ ‬على‭ +‬سبوتيفاي‭+”‬،‭ ‬وستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬خطوة‭ ‬تحضيرية‭ ‬لإطلاق‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الأخرى‭. ‬وشرحت‭ “‬سبوتيفاي‭” ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ “‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬دور‭ ‬نشر‭ ‬كبرى‭ ‬وأخرى‭ ‬مستقلة‭ ‬وكذلك‭ ‬مع‭ ‬مؤلفين‭”‬،‭ ‬وأن‭ ‬تشكيلة‭ ‬الكتب‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬ستصبح‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬‮ ‬

وتتنافس‭ “‬سبوتيفاي‭” ‬مع‭ ‬شركة‭ “‬أوديبل‭” ‬العملاقة‭ ‬للكتب‭ ‬الصوتية‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ “‬أمازون‭” ‬والتي‭ ‬تهيمن‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬السوق‭.‬

وتوقعت‭ ‬شركة‭ “‬غراند‭ ‬فيو‭ ‬ريسيرتش‭” ‬أن‭ ‬تتسع‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬للكتب‭ ‬المسموعة‭ ‬بمقدار‭ ‬سبعة‭ ‬أضعاف‭ ‬بحلول‭ ‬سنة‭ ‬2030‭ ‬وأن‭ ‬يرتفع‭ ‬حجم‭ ‬المبيعات‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬حالياً‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬ملياراً‭.‬