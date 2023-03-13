بحر العلوم: مواجهة شح المياه بحاجة إلى تحالف عابر للحدود

منخفض جوّي يجتاح العراق وتحذيرات من غزارة الأمطار غداً

بغداد – ندى شوكت

البصرة – الزمان

دعا البرلماني والوزير الاسبق، راعي مشروع ظمأ العراق، ابراهيم بحر العلوم، الى تشكيل تحالف عابر للحدود خاص بالمنطقة، يتناول تحديات شح المياه والزراعة والتغييرات المناخية والمواضيع المرتبطة بها. وقال بحر العلوم خلال مؤتمر العراق للمناخ الذي اختتم اعماله امس في البصرة ان (هذه الشبكة منفتحة على التعاون مع الجهات الاخرى، و تزود المنتمين لهذا التحالف بالارقام المحدثة، والحقائق والتصورات المختلفة، ليكون هناك نسيج متجانس بين هذه الاطراف وصولا لتبني قرارات مشتركة تراعى فيها ظروف المجتمعات والبلدان)، مشددا على ان (هذا التحالف بعيد عن السياسة والحكومات، ويتخذ قراراته بناءا على الحقائق والارقام، وتقدم القرارات والتوصيات الى اصحاب القرار ليتجسد بذلك دور هذه الاطراف ،تضطلع بتصميم وتنفيذ وتحليل وتقييم السياسات العامة والتصدي للازمات الخاصة بالمياه والتحديات المناخية). وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، قد اطلق حزمة مشاريع جديدة لمواجهة التغيرات المناخية التي القت بظلالها على العراق عبر زراعة اكثر من خمسة ملايين شجرة ونخلة. وقال السوداني خلال المؤتمر إن (التغيرات المناخية المتمثلة بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشُحّ الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي). في تطور ،توقع متنبىء جوي ، موجة امطار غزيزة تجتاح البلاد ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء وتستمر الى يوم غد الاربعاء يصحبها البرق والرعد والرياح الهابطة. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (فرص الامطار تبدأ في جنوب غرب نينــــوى وشــــمال غرب الانبار ســاعـــــات النهــــار وتندفع الغيوم بعــــــــــدها،حيث يبدا تأثيرات المنخفض الجبهوي بهطول زخات امطار معتدلة الشدة ،ثم يتقدم ليؤثر في كافة مدن البلاد بامطار متفاوتة الشدة خلال ساعات الليل ويوم الاربعاء الذي سيشهد تأثير ذروة الحالة الممطرة وغزارة في الامطار في بعض الاماكن)، محذرا من (شدة الامطار يصحبها البرق والرعد والرياح الهابطة يوم غد الاربعاء في بغداد وديالى وواسط وصلاح الدين وكركوك ونينوى وشمال ميسان واربيل والسليمانية ولا يستبعد شدة تقلبات الربيع وتغير في اتجاه الرياح السطحية وتحولها شمالية غربية ابتداء من غرب البلاد)، وتابع ان (تأثير المنخفض ينتهي صباح الخميس المقبل، مع استمرار تكونات رعدية ممطرة في عموم مناطق مدن شمال البلاد وصلاح الدين وديال). ورجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) امس أن (طقس اليوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً في أقسامها الغربية مع تساقط زخات مطر رعدية فيها ، بينما سيكون الطقس المنطقة الشمالية غائماً مصحوبا بامطار تكون رعدية احياناً في أقسامها الغربية، في ما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم).