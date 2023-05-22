الموارد تستعين بخطط لإستثمار المياه بالإعتماد على السدود وتقنيات الري

منح 118 مليار دينار إلى صلاح الدين لدفع مستحقات المزارعين

المحافظات – مراسلو (الزمان)

صرفت وزارة التجارة، 118 مليار دينار الى محافظة صلاح الدين لدفع مستحقات الفلاحين لموسم تسويق الحنطة. وقال مدير فرع الحبوب في صلاح الدين، دحام علي أحمد، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة خصصت اموالاً لمسوقي الحنطة في المحافظة، بلغت 117 ملياراً و950 مليون دينار)، مبيناً انه (تم صرف 70 مليار دينار، خلال العملية التسويقية، كدفعة اولى). واكدت الوزارة ان الموسم التسويقي لمحصول الحنطة للعام الجاري، حقق نجاحات كبيرة، بدعم حكومي.

دفع مستحقات

وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح امس ان (الحكومة وجهت في وقت سابق بدفع مستحقات الفلاحين على دفعتين، والوزارة بصدد تسلم الدفعة الثالثة من المبالغ)، واشار الى (سلاسة عمليات التجهيز والاستلام، ووصلولها الى مرحلة الذروة في محافظات واسط و ذي قار والمثنى). وتسلمت الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع الديوانية، التابعة الى الوزارة، اكثر من 150 ألف طن من الحنطة، لافتة الى استمرارية سبعة مواقع في المحافظة بالتسويق، ومنح اكثر من 70 مليار دينار للفلاحين. وذكر مدير فرع الشركة في الديوانية، هائل العبيدي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الشركة مستمرة بتسلم الحنطة من سبعة مواقع يومياً، وخلال ايام العطل الرسمية)، واوضح العبيدي ان (الفرع تسلم 575 شاحنة موزعة بين سايلوات الحبوب والشامية، والمجمع المخزني وآل بدير، والمهناوية وغماس وسومر)، مضيفاً ان (الكمية المستلمة من الحنطة تجاوزت 150 الف طن). وانطلقت عمليات حصاد الحنطة في جميع مناطق كركوك، الى جانب خطة أمنية مشددة لتأمين عمليات الحصاد والتسويق والمساحات المزروعة، بحسب المحافظ راكان الجبوري. وقال في تصريح امس ان (عمليات الحصاد انطلقت في المحافظة، لأكثر من مليون و100 الف دونم)، لافتاً الى ان كركوك ناقشت مع اللجنة العليا للحصاد، بمشاركة جميع الوحدات الإدارية ودوائر الماء والكهرباء والزراعة والموارد المائية والجمعيات الفلاحية، لوضع الخطط، وتم الاتفاق تسلّم محصول الحنطة من الفلاحين، في سايلو كركوك الرئيس ومنفذ تازة ومخازن الرياض التابعة لقضاء الحويجة، فضلاً عن تشكيل لجنتين لتسلّم الحنطة في سايلو الرياض، واستمرار عملية الحصاد على مدار يوم كامل لتأمين الوقود للحاصدات الوافدة الى المحافظة من وسط وجنوب العراق الى جانب الحاصدات المحلية، بالتعاون مع دائرة المنتوجات النفطية في المحافظة)، واوضح الجبوري ان (المحافظة عملت على تأمين المساحات الزراعية والمحاصيل من الحرائق بالتعاون مع فِرق للدفاع المدني ودوائر القطاع النفطي، لاسيما شركة نفط وغاز الشمال في عموم الوحدات الإدارية)، متوقعاً (انتاج اكثر من 400 الف طن من محصول الحنطة)، منوهاً الى (التعاون المشترك مع قائد مقر العمليات المشتركة، جبار نعيمة الطائي، وقيادة شرطة كركوك، والتشكيلات الأمنية، وجهاز الأمن الوطني، لضمان مرونة التسويق وصرف مستحقات الفلاحين).

شح المياه

على صعيد متصل، اتجهت وزارة الموارد المائية، لتنفيذ برامج لمواجهة شح المياه خلال الصيف الجاري. وقال المتحدث بأسم الوزارة، خالد شمال في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة لديها خطط استثمارية بثلاث وجهات، الأولى تتضمن تنفيذ منشآت لخزن المياه وصيانة السدود، اما الثانية تتضمن مشروع الاستصلاحات والري المغلق بتقنيات السقي الحديثة مثل نقل المياه وتوزيعاتها بالأنابيب، واستكمال وصيانة وتعزيز المشاريع المنفذة سابقاً)، مبيناً ان (الوجهة الثالثة تشمل تنفيذ دراسات استراتيجية، وتصاميم تتعلق بتحسين منشآت الري وتعزيز الري، فضلاً عن تنفيذ اعمال كري الأنهر ضمن الخطة)، ولفت الى (ارتفاع الحرارة في بحيرة الثرثار بصورة كبيرة، ودفع الامطار المتوفرة بالمنطقة الى البحيرة لتحسين نوعية المياه، وبأتجاه نهر الفرات، لتعزيزه الى جانب المياه الواردة من تركيا المخزنة في سد الموصل والثرثار). وبحثت الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة بمديرية الموارد المائية، في واسط، مع الدوائر الملاكات المعنية، وضع الجدول الزمني لردم بحيرات الاسماك كافة. واوضح البيان ان (الاجتماع ناقش جدولة نظام المراشنة ورفع المضخات المتجاوزة على القنوات الاروائية للسيطرة على الاستهلاكات المائية، وتأمين مياه الخام الى محطات الاسالة والاراضي الزراعية، بما يدعم إنجاح الخطة الزراعية للموسم الجاري).