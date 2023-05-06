منح وسام الملكة اليزابيث البلاتيني الى مغترب عراقي

اونتاريو- الزمان

منح عضو البرلمان الفيدرالي الكندي السيد (براين ماسي) وسام الملكة اليزابيث البلاتيني الى غسان فؤاد ساكا رئيس منظمة المجموعة الكندية التكاملية في كندا، اليوم الجمعة ٢٠٢٣/٥/٥ عن دوره الفاعل في تقديم الخدمات للمجتمع ونشر مبادئ العمل الإنساني والطوعي وجهوده في تقريب الأفكار والثقافات بين كندا والبلدان الشرق أوسطية من خلال زيارته الى الأردن والامارات وسوريا وبلده الام العراق وخصوصا زيارته الأخيرة الى العراق مرافقا للوفد البرلماني الكندي والايسلندي. وكذلك عن الكلمة التي القاها في مبنى الامم المتحدة في الشهر السابع من العام الماضي في جنيف عن التعايش السلمي . وقدم عضو البرلمان نبذة بسيطة عن اهم الاعمال التي قام بها غسان خلال التسع سنوات ومنذ تاسيس منظمة المجموعة الكندية التكاملية عام ٢٠١٤ ، وعن اعماله الطوعية الأخرى التي تتضمن كونه (رئيس لجنة البيئة لنادي روتاري الدولي) و (عضو الهيئة للتطوير والتراث في بلدية ونزور) و (عضو هيئة تحسين مركز مدينة ونزور) بالإضافة الى لجان أخرى ينتمي ويعمل اليها غسان متطوعاً. هذا وقدم غسان ساكا شكره وتقديره لكل الذين ساهموا وساندوا مشروعه الانساني وطالب من خلال الاعلام الكندي والحاضرين بالتواصل مع المنظمة لمد جسور التعاون لبناء علاقات وطيدة بين البشرية جمعاء.