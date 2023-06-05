منح مخصصات خطورة وجرحى لمنتسبي الدفاع

بغداد – ياسين ياس.. وافقت أمانة سر مجلس الأمن الوطني على مقترح رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارالله بمنح منتسبي وزارة الدفاع مخصصات الخطورة الوقتية البالغة مئتي ألف دينار. وقال مصدر أمني رفيع في تصريح، إن يار الله قدم مقترحاً بمنح منتسبي وزارة الدفاع مخصصات الخطورة الوقتية البالغة 200 ألف دينار من جنوب بابل إلى البصرة ومحافظات إقليم كردستان من ضباط ومراتب وموظفين)، وأضاف أن (المقترح تضمن أيضاً منح الجرحى من 45 بالمئة فما فوق مخصصات كاملة أينما يكون مكان دوامهم). وأكد المصدر أن (أمانة سر مجلس الأمن الوطني وافقت على المقترح الذي تقدم به رئيس أركان الجيش).