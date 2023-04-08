منح المسيحيين عطلة يومين بمناسبة عيد القيامة

بغداد – ندى شوكت

منحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المكون المسيحي ،عطلة رسمية اليوم الاحد وغدا الاثنين بمناسبة عيد القيامة.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح امس إنه (استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، ، اعتبار اليوم الأحد وغدا الاثنين من الشهر الجاري، عطلة رسمية للمكون المسيحي بمناسبة عيد القيامة المجيد). من جانبه ، قال رئيس حركة بابليون ريان الكلداني في بيان تلقته (الزمان) امس ان (يوم عيد القيامة يطل علينا من جديد، والبلاد والعباد تسير على رجاء القيامة،واننا اذ نحتفل بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، نردد مع المسيحيين في الشرق والعالم المسيح ،قام حقاً قام، لنتذكر ان بعد الموت حياة، وبعد العذاب راحة، وبعد الظلم عدل، وبعد الكرب فرج، وبعد الغبن إنصاف، وبعد الجلجلة نور من القبور).ويحتفل المسيحيون بقيامة المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث من بعد صلبه وموته، وبهذا العيد ينتهي الصوم الأربعيني. يتميز هذا العيد بوجود البيض الملون، كعك العيد والمعمول. يعتبر تضييف هذه المأكولات طقساً من طقوس عيد الفصح ولا يمكن التخلي عنها. فيما قررت محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاحد. وقال بيان مقتضب أن (المحافظ حسن منديل، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بمناسبة ذكرى سقوط النظام). كما اعلنت ادارتي ميسان وذي قار والديوانية في وقت سابق ،تعطيل الدوام اليوم. وكانت حكومة إقليم كردستان قد قررتتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد في جميع الدوائر والمؤسسات التابعة لها ،بمناسبة الذكرى العشرين على اجتياح الغزو الامريكي للعراق.