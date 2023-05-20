منح (الزمان) و (الشرقية) المسلة العراقية للتحوّل الرقمي 2023

بغداد – ندى شوكت

أقر مجلس المسار الرقمي العراقي، منح جريدة (الزمان) وقناة (الشرقية) الفضائية، المسلّة العراقية للتحوّل الرقمي2023 ضمن وقائع المنتدى الوطني الثاني للتواصل الرقمي، وقال رئيس المجلس صفد الشمري، ان (هذا القرار جاء للدور الكبير الذي تؤديه هاتان الوسيلتان في نشر الوعي المجتمعي بقواعد الاستخدام الرقمي الرشيد، وضرورات التحوّل الرقمي، وانهما أول وسيلتين إعلاميتين يتم منحهما هذه المسلّة، وانها منحت فقط في العام 2022 لأعضاء في مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات).

وبدأ مجلس المسار الرقمي العراقي استعداداته لعقد المنتدى الوطني الثاني للتواصل الرقمي 2023 وقال الشمري في بيان تلقته (الزمان) امس ،ان (المنتدى الذي سيكون الأكبر على مستوى العراق، ويعقد في 20 حزيران المقبل، سيحتفي بأكثر من 150 شخصية نخبوية في مجالات الإعلام والاتصالات والشبكات، أسهمت في نشر الوعي المجتمعي بالتحوّل الرقمي، بحضور كبير للقطاعات الحكومية والمجتمعية المختصة).وتابع الشمري ( بدأنا بالاستعداد لعقد فعاليات المنتدى، التي ستشهد الإعلان عن افتتاح مؤسستنا الجديدة، المختصة بالتواصل والإعلام الرقمي، وتتضمن الإعلان عن الفائزين بفئات “الجائزة العراقية للإبداع الرقمي – الموسم الثاني” والشخصيات التي سيتم منحها “المسلّة العراقية للتحوّل الرقمي – الموسم الثاني” إذ احدث مجلس المسار الرقمي العراقي، التقاليد غير المسبوقة، في مجال تنظيم المجال الرقمي العراقي، ومنها الاحتفاء باليوم العراقي للتواصل الرقمي، في اذار الماضي، بالأكاديمية العراقية للمهارات الرقمية، التي انطلقت بالشراكة مع مجموعة المدارس الملكية. الى ذلك بحث عضو مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، مسؤول قطاع تكنولوجيا المعلومات عبد العظيم محمد الصالح، مع الشمري، استعدادات اطلاق المنتدى الوطني الثاني للتواصل الرقمي 2023 وناقشا آليات اختيار الشخصيات النخبوية التي سيحتفي بها المنتدى بحضور حكومي ونخبوي كبير.