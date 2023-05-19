منحوتة العنكبوت مقابل 32,5 مليون دولار

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيعت‭ ‬منحوتة‭ “‬العنكبوت‭” ‬العملاقة‭ ‬للنحاتة‭ ‬والفنانة‭ ‬التشكيلية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الراحلة‭ ‬لويز‭ ‬بورجوا‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬32‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬أقامته‭ ‬دار‭ “‬سوذبيز‭” ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

ويبلغ‭ ‬ارتفاع‭ “‬العنكبوت‭” ‬ثلاثة‭ ‬أمتار،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬أعمال‭ ‬الفنانة‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬عام‭ ‬2010‭. ‬وأمضت‭ ‬النحاتة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأصل‭ ‬والتي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬الأميركية‭ ‬جزءاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬حياتها‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

واعتبرت‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬المزاد‭ ‬في‭ “‬سوذبيز‭” ‬كيلسي‭ ‬ليونارد‭ ‬أن‭ ‬بيع‭ ‬المنحوتة‭ ‬شكّل‭ “‬لحظة‭ ‬مميزة‭ ‬فعلاً‭” ‬لأن‭ ‬الثمن‭ ‬الذي‭ ‬رست‭ ‬عليه‭ ‬رقم‭ ‬‮ ‬قياسي‭ ‬لبيع‭ ‬أحد‭ ‬أعمال‭ ‬الفنانة‭ ‬في‭ ‬المزادات،‭ ‬وهو‭ ‬كذلك‭ ‬أعلى‭ ‬مبغ‭ ‬يُدفع‭ ‬لقاء‭ ‬منحوتة‭ ‬صنعتها‭ ‬امرأة‭.‬

ووصفت‭ ‬عناكب‭ ‬بورجوا‭ ‬الفولاذية‭ ‬بأنها‭ “‬إحدى‭ ‬روائع‭ ‬الفن‭ ‬خلال‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭”.‬

وكانت‭ ‬المنحوتة‭ ‬التي‭ ‬بيعت‭ ‬مملوكة‭ ‬سابقاً‭ ‬لمؤسسة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬البرازيلية‭.‬

‮ ‬وعُرضت‭ “‬عناكب‭” ‬أخرى‭ ‬لبورجوا‭ ‬في‭ ‬متاحف‭ ‬شهيرة،‭ ‬كـ‭”‬غوغنهايم‭ ‬بلباو‭” ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬و‭”‬تيت‭ ‬مودرن‭” ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ومتحف‭ ‬الفن‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭.‬