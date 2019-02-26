منتدى المسرح‮ ‬يستذكر العاني‮ ‬في‮ ‬الذكرى‮ ‬75‮ ‬لإعتلائه الخشبة‮ ‬

بغداد‮ – ‬وسن العبدلي

يقيم صالون منتدى المسرح الثقافي‮ ‬في‮ ‬الساعة السادسة من عصر اليوم الاربعاء جلسة استذكارية خاصة بالفنان الراحل‮ ‬يوسف العاني‮ ‬حيث أعتلى خشبة المسرح لاول مرة قبل‮ ‬75‮ ‬عاما‮. ‬

وقال مدير المنتدى سعد عزيز عبد الصاحب وفقا للموقع الرسمي‮ ‬لدائرة السينما والمسرح‮ (‬ضمن نشاطات الصالون الثقافي‮ ‬لمنتدى المسرح وتثمينا وعرفانا من كل المسرحيين للدور الريادي‮ ‬الذي‮ ‬قام به الفنان والمخرج ومدرسة المسرح العراقي‮ (‬العاني‮) ‬الذي‮ ‬تخرج على‮ ‬يده اجيال من المسرحيين العراقيين‮ .. ‬

سيحتفي‮ ‬الصالون الثقافي‮ ‬لمنتدى المسرح بذكرى مرور‮ ‬75‮ ‬عاما على صعود الراحل خشبة المسرح‮.. ‬وسيتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي‮ ‬عن الراحل سيناريو واخراج عزام صالح‮ ‬،‮ ‬وأقامة معرض فني‮ ‬لصور توليف ظفار المفرجي‮ ‬اضافة الى تقديم مجموعة من الدراسات المتخصصة بمسرح‮ ‬يوسف العاني‮ ‬يقدمها عقيل مهدي‮ ‬،‮ ‬عواطف نعيم‮ ‬،‮ ‬حسين علي‮ ‬هارف،‮ ‬فاضل ثامر و ظفار المفرجي‮) .‬