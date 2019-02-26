منتدى المسرح يستذكر العاني في الذكرى 75 لإعتلائه الخشبة
بغداد – وسن العبدلي
يقيم صالون منتدى المسرح الثقافي في الساعة السادسة من عصر اليوم الاربعاء جلسة استذكارية خاصة بالفنان الراحل يوسف العاني حيث أعتلى خشبة المسرح لاول مرة قبل 75 عاما.
وقال مدير المنتدى سعد عزيز عبد الصاحب وفقا للموقع الرسمي لدائرة السينما والمسرح (ضمن نشاطات الصالون الثقافي لمنتدى المسرح وتثمينا وعرفانا من كل المسرحيين للدور الريادي الذي قام به الفنان والمخرج ومدرسة المسرح العراقي (العاني) الذي تخرج على يده اجيال من المسرحيين العراقيين ..
سيحتفي الصالون الثقافي لمنتدى المسرح بذكرى مرور 75 عاما على صعود الراحل خشبة المسرح.. وسيتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن الراحل سيناريو واخراج عزام صالح ، وأقامة معرض فني لصور توليف ظفار المفرجي اضافة الى تقديم مجموعة من الدراسات المتخصصة بمسرح يوسف العاني يقدمها عقيل مهدي ، عواطف نعيم ، حسين علي هارف، فاضل ثامر و ظفار المفرجي) .