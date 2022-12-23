منتدى السياب يطلق فعالياته اليوم

البصرة – الزمان

تنطلق اليوم السبت فعاليات منتدى السياب الثقافي الذي يقيمه فرع البصرة بالاتحاد العام للادباء والكتاب العراقيين تحت عنوان (سيعيش النسان بالمطر) وتقام الجلسة الصباحية في الساعة العاشرة صباحا في قاعة محافظة البصرة فيما تعقد الجلسة المسائية في الساعة الثالثة والنص بدار الشاعر بدر شاكر السياب وفقا للجنة التحضرية للفعاليات.واعلن المنتدى ان سيخصص حافة لنقل الوفود والراغبين بالحضور الفعاليات في قاعة محافظة البصرة، وحافلة آخرى لنقل ادباء وكتاب ابو الخصيب قبل بدء الفعاليات وعند انتهائها .