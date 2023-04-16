منتخب ناشئة العراق لكرة القدم ينجح في أول إختبار له

بغداد- الزمان

حقق منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، فوزاً مستحقاً في أول اختبار له على فريق منتخب مركز الموهوبين في المركز التخصصي الرصافة في ملعبِ الشعب الدولي، بأربعة أهداف دون رد.وتعد هذه المباراة التجربة الاولى لمنتخب الناشئين، وحضرها الطاقم الفني المساعد لمدرب المنتخب العراقي الأول، الاسباني خيسوس كاساس.

جهاز فني

ويواصل منتخب الناشئين تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، لاسيما بعد أن اختار الجهاز الفني القائمة الأولية بعد انتهاء فترةِ الاختبارات والتي استمرت لمدةٍ قاربت الشهرين والنصف.

يشار إلى إن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين يقوده المدرب أحمد كاظم، ويساعده عماد عودة، وحيدر رحيم، وصالح لطفي مدرباً لحراس المرمى.

وفي سياق منفصل كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن منتخب الشباب سيغادر إلى معسكر إسبانيا من دون 3 محترفين.وقال المنسق الإعلامي للمنتخب قحطان المالكي في تصريح صحفي إن الاتحاد العراقي القدم خاطب أندية مانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز وغوتنبرغ من أجل تفريغ اللاعبين زيدان إقبال والكسندر أوراها وآلاي فاضل لمنتخب الشباب خلال الأيام المقبلة.وبين أن الأندية بعثت خطابات رسمية الى اتحاد الكرة ورفضت تفريغ اللاعبين بسبب الحاجة إليهم في الاستحقاقات المقبلة وأيضاً لان معسكر إسبانيا ليس ضمن أيام الفيفا.يذكر أن المنتخب الشبابي سيغادر إلى إسبانيا في الـثامن عشر من شهر نيسان الجاري.وكشف مدرب منتخبنا الشبابي عماد محمد، انه يتعرض لحمة إعلامية شرسة بسبب عدم استدعاء أحد اللاعبين.وقال محمد في تصريح صحفي إنه بدأت في تصحيح أعمار اللاعبين، وعندما استلمت في تدريب منتخب الناشئين، طلبت أن أبني منتخبًا خاليًا من التزوير، وفقط علي جاسم وعبد الرزاق قاسم من لاعبي المنتخبات السابقة، علي لعب لمنتخب الناشئين وعبد الرزاق مثّل منتخب الشباب السابق.وأضاف أتعرض لحملة إعلامية شرسة لعدم استدعائي بلند آزاد، وكأنه مارادونا، وفنيًا هناك من هو أفضل منه في الوقت الحاضر ولم استدعِ إبني بديلًا لبلند، بل تواجد ضمن اللاعبين الثلاثة الاحتياط.

يذكر أن محمد استبعد بلند في نهائيات كأس آسيا بأوزباكستان لعدم جاهزية اللاعب.