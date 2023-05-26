منتخب شباب العراق يخرج من منافسات العالم بخسارته أمام تونس

بغداد- الزمان: خسر منتخب شباب العراق امام نظيره التونسي بنتيجة 3-0 ، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم دون 20 عاماً الجارية احداثها في الأرجنتين.

وانطلقت المباراة على ملعب دييغو أرماندو مارادونا بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.

انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين سلبياً من دون اهداف ، وقدم المنتخب العراقي مستوى جيداً وسيطرة تماماً على مجريات الشوط واضاع عدة فرص محققة بسبب عدم التركيز ويقظة الحارس التونسي الذي أنقذ مرماه من اهداف محققة.

وفي الشوط الثاني دخل منتخب العراق بنفس الاندفاع والمستوى لكن من كرة مباغتة مرتدة سجل تونس هدفه في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب يوسف سنانا وبعد دقيقتين من الهدف الاول وتحديدا عند الدقيقة 57 سجل تونس بنفس الطريقة من الجهة اليمنى هدفه الثاني عن طريق الجبلي.

وفي الدقيقة 73 شهد اللقاء طرد لاعب منتخب تونس لتعمده ضرب لاعب منتخب العراق كاظم رعد، ليكمل منتخب تونس المباراة بعشرة لاعبين ، وسجل محمد غربال هدفاً ثالثاً لتونس من ركلة جزاء في الدقيقة 86 .