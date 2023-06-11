مستهل المشاركة بمونديال العالم

منتخب سلّة الكراسي يخسر مباراته الأولى أمام أمريكا

دبي – حسين الشمري

خسر منتخبنا الوطني لسلة الكراسي مباراته الاولى امام منافسه الامريكي بنتيجة..،92/23 نقطة والتي جرت بينهما على ملعب المدينة التجارية .

ونتيجة المباراة كانت طبيعية جدا بفضل ميزتي الخبرة والاداء الفني المميز لمنافسنا الامريكي والذي فرض نفسه بقوة على مجريات اللقاء طيلة الاشواط الاربعة بعد ان احكم لاعبوه سيطرتهم المطلقة على احداث المباراة من خلال الاداء الفني الجيد والخبرة المتراكمة للاعببه في مثل هكذا مباريات على النطاق المونديالي .

وقال مدرب منتخبنا عباس خاكي ارى بان نتبجة المباراة طبيعة جدا لعدة عوامل فنية وفي مقدمتها المستوى الفني الرفيع الذي قدمه لاعبو الفريق المنافس بعد ان فرضوا انفسهم بقوة على تفاصيل المباراة مقارنة مع لاعبينا الذين يفتقدون للخبرة في مثل هكذا استحقاقات عالمية .واضاف خاكي بعيدا عن نتيجه المباراة لم يظهر لاعبونا باداء فني جيد بليق بهم، لاسيما ونحن نواجه المنتخب الاولى على العالم الذي يتفوق على الكثير من منتخبات العالم وليس منتخبنا حسب، بخبرة لاعبيه وعطائهم داخل الملعب.وانهى خاكي حديثه بالقول على العموم نحن كملاك تدريبي غير راضين عن اداء منتخبنا بغض النظر عن نتيجة المباراة ونامل ان يتحسن الاداء افضل واحسن في المباريات المقبلة .ومن جانبه رئيس اتحاد اللعبة عباس وناس تحدث انا شخصيا اعتقد ان نتيجة المباراة مقبولة جدا في ظل الفوارق الفنية والخبرة التي يتمع بها لاعبو الفريق الأمريكي لاسيما ونحن نلاقي ابطال العالم باللعبة..

وبين وناس الفارق الفني قد ظهر واضحا من خلال مجريات المباراة خصوصا وان لاعبي المنتخب الامريكي يتمتعون باقامات جيدة.

وبنية جسمانية قوية اضافة الى الاداء الفني مقارنة مع لاعبي منتخبنا الذين هم بحاجة ماسة لمثل هذه المباريات للاحتكاك فضلا على رهبة وحساسية المباراة التي قد طغت على لاعبينا وهم بلعبون للمرة الاولى في المونديال حيث تنقصهم الخبرة في مثل هذه البطولات العالمي.وتابع قوله نامل ان يكون المستوى الفني احسن وان نظهر باداء افضل في المباريات المقبلة بعد ان تم تشخيص الاخطاء من قبل الملاك التدربــــــبي لتصحيحها مستقبلا.اما كابتن الفربق علاء ستار فتحدث قائلا لاعبونا قدموا ما عليهم من روحية الاداء والمنافسة الاحتكاك ولكن خبرة منافسنا واداء لاعبيه الجيدة هي من حسمت المباراة لصالحه لاسيما وان معـــــــظم لاعببنا هم من العناصر الشبابية والتي تلعب للمرة الاولى في اجواء المونديال وما يحمله من معطيات كبير.