منتخب بابل يتوّج بلقب الجمهورية لسلّة الشباب

بغداد-الزمان

بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، أختتمت في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية بطولة الجمهورية للشباب بكرة السلة والتي آستمرت منافساتها على مدى خمسة أيام بمشاركة نحو سبعة عشر منتخباً مثّلت سبع عشرة محافظة.

وشهدت النتائج النهائية للبطولة تتويج منتخب محافظة بابل بالمركز الأول ومنتخب بغداد بالمركز الثاني فيما جاء منتخب ذي قار بالمركز الثالث، حيث تمكن منتخب شباب بابل من الفوز في المباراة النهائية على نظيره منــــتخب شباب بغداد بنتيجة 83-82. وفي مباراة تحديد المركز الثالث تمكن منتخب شباب محافــــــــظة ذي قار من الفوز على نظيره منتـــــــــخب شباب البصرة.

هذا وقد حضر مباراة الختام المعاون الاداري لمحافظ بغداد علي المالكي، وعضوا المكتب التنفيذي حسين العميدي وإبراهيم البهادلي ورئيس الاتحاد العراقي للسباحة خالد عبدالواحد گبيان وعدد من المهتمين ومتابعي اللعبة وجمهورها.